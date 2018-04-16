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多家新能源电池上市企业利润骤减 产能过剩问题突出

多家新能源电池上市企业利润骤减 产能过剩问题突出
2018年04月16日 01:37 新京报
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　　近期，新能源汽车动力锂电池企业相继发布2017年业绩报告。新京报记者梳理18家动力锂电池企业发现，得益于新能源市场需求持续扩张，有9家以锂、钴等原材料生产为主的上游企业2017年业绩获得预期增长，部分还实现了成倍增长。不过，由于2017年新能源汽车补贴下降，致使上游原材料价格上升，动力电池产业链中、下游企业成本压力持续增大，猛狮科技、雄韬股份、多氟多、星源材质、安达科技、天赐材料、比亚迪、国轩高科、必康股份9家企业出现业绩增速放缓，净利润下滑明显。例如，猛狮科技2017年亏损1.29亿元，同比大幅下滑236.98%；比亚迪2017年净利润也没能实现正增长，同比下降19.5%。

　　业内分析师认为，动力电池领域目前面临上游“亮眼”、下游“惨淡”的尴尬局面。专家预测，2018年动力电池行业将迎来残酷洗牌，上下游企业之间的并购整合将更加频繁，相关企业应提升产品竞争力来应对市场冲击。

　　补贴滑坡致盈利受损

　　新京报记者对比18家动力电池上市企业年报发现，2017年业绩增幅较大的锂电企业主要集中在产业上游，以锂、钴等原材料生产为主的企业均实现业绩大增。大部分企业在年报中表示，公司业绩增长的主要原因是下游锂电池市场需求旺盛，带动上游电池材料行业快速增长。业内普遍认为，2017年新能源市场持续扩展，对上游拥有相关金属矿产资源的锂电材料企业形成利好。

　　不过，因2017年新能源汽车补贴政策调整，国内动力电池价格普遍下降，但上游原材料锂、钴的价格却在高位徘徊，导致处于产业链中游材料企业、下游动力电池企业面临“双面挤压”，盈利水平也受到不利影响。

　　据不完全统计，2017年，猛狮科技、雄韬股份、多氟多、星源材质、安达科技、天赐材料、比亚迪、国轩高科、必康股份9家动力电池企业净利润下滑明显。

　　从材料企业方面看，多氟多发布的业绩快报显示，公司2017年归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比下降46%。多氟多表示，业绩下降的主要原因是受新能源汽车补贴退坡，锂盐需求下降等因素影响，六氟磷酸锂价格出现一定程度下调，导致产品盈利能力下降、毛利率降低。

　　星源材质2017年净利润为1.07亿元，同比减少31.06%。公司称，受2017年新能源汽车补贴标准退坡和补贴标准从严、多地补贴政策未及时落地等因素影响，下游客户电池厂家对电池隔膜产品的需求有所减缓，导致净利润下降。天赐材料同样表示，锂离子电池电解液销售价格下降导致毛利率下降，净利润同比减少23.02%。

　　而从动力电池企业方面来看，雄韬股份2017年归属上市公司股东的净利润为0.36亿元，同比减少69.77%。公告显示，报告期内原材料铅锭采购价格快速上升，导致短期毛利率降低、公司利润下滑。

　　受到上游原材料价格暴涨带来的成本压力，国轩高科2017年归属于上市公司股东的净利润9.2亿，同比下降10.73%。安达科技也把2017年公司净利润同比下降24.45%的原因归结为：主要原材料电池级碳酸锂价格上涨，导致磷酸铁锂的成本上升；新能源汽车补贴政策调整，申请相关补贴账期拉长。

　　与此同时，国内最大动力电池生产企业之一的比亚迪2017年也没能实现净利润的正增长。据比亚迪公布2017年年报数据，其2017年营业净利润40.7亿元，同比下降19.5%。比亚迪内部人员曾向媒体透露，利润较大幅度的下滑，是因为补贴退坡。

　　不难看出，对于利润下滑的原因，多家公司的解释主要集中在原材料价格上涨、补贴退坡。一位动力电池经销人员向新京报记者表示，“受电池材料、电解液、隔膜等原材料价格的上涨，动力电池行业盈利空间遭遇大幅挤压。加上新能源汽车补贴退坡，小型企业已到盈亏平衡甚至亏损地步。同时，新能源政策调整对企业的各方面能力都提出了更高要求，下游企业将越来越难以生存。”

　　产能过剩问题突出

　　值得关注的是，动力电池产能过剩的问题也日益凸显。有专家指出，过去几年，国内动力电池行业普遍存在中低端产品过剩、高端产品不足问题，2017年尤为突出。

　　高工产研锂电研究所调研数据显示，2017年我国新能源汽车动力电池装机量达44.5GWh。但据测算，2017年全国动力电池装机量实际只有36.24GWh。同时，相关数据显示，2017年电池行业的年产能规模达到了2000亿元，动力电池产能过剩达到157%。

　　而近日科技部发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》也指出，2018动力电池产能过剩还将达到巅峰。据介绍，2018年包括比亚迪、国轩高科、亿纬锂能在内的7家动力电池企业预计产能之和将达到135GWh，2020年预计达到178GWh。按一台新能源车装配45kWh电池计算，仅上述7家企业在2018年的产能可装配300万辆新能源车。而实际上，2018年我国新能源汽车预计产销量在110万辆左右。

　　照此趋势，业内人士预计，动力电池行业未来两至三年势必还将面临较严峻的产能过剩问题。而长期过剩也就意味着，新能源电池市场要持续面对价格战、利润下滑等问题。

　　门槛提高加剧优胜劣汰

　　为缓解困境，国家在技术门槛上开始驱逐低端产能。2018年6月12日起，新的《新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求》将实施。根据文件，乘用车方面，纯电动乘用车最低续航里程补贴标准从100公里提高到150公里；动力电池能力密度最低标准从90Wh/kg提高到105Wh/kg。

　　技术门槛的提高也将加快促进行业优胜劣汰。随着竞争的加剧，电池行业或面临新一轮洗牌。

　　据第三方研究的统计数据显示，2016年我国动力电池厂家109家，到2017年仅剩80家。动力电池专家王子冬曾公开表示，2018年动力电池配套企业数量还会缩减一半。到2020年，动力电池企业只会剩下10到20家。

　　高工产研锂电研究所的一份研究报告也指出，未来三五年之内我国90%以上的锂电企业将被兼并、重组或者破产倒闭，真正能进入整车供应体系的数量不会超过20家，而且产能会高度集中到前几名。

　　有分析人士认为，从长远来看，电池企业想要站稳脚跟，必须要建立紧密合作的产业联盟。除保证资金链的持续稳定外，还要不断提高产品含金量。

　　广发证券的一位分析师向新京报记者表示，企业只有不断推出优质的产品来提高核心竞争力，拉动销量增长，才能消化补贴下降带来的冲击，在新能源动力电池的竞争中“存活”。该分析师认为，“终极的竞争力还是产品，优质的产品不仅能增加供应商在交易中的话语权，也能降低生产成本，扩大利润空间。”

　　本版采写/新京报记者 蔡妍霏

　　实习生 郑晨阳

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