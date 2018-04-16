女子买“京东内部卡”被骗47万 对方称：内部人士

北京晨报热线新闻（首席记者 张静雅）市民李女士反映，日前在网上联系上一名自称京东内部员工的男子，对方自称通过内部渠道销售京东员工卡，有超低折扣。李女士信以为真，购买了47万元的卡，想转卖赚钱，不想被骗。近期此种警情多有发生，警方提示，市民不要轻信，以免上当。

李女士告诉记者，清明节前，她和朋友找到一个投资新途径，本想借机赚一笔，却不想被骗了47万元。“通过熟人介绍，我和一个朋友一起认识了一个男的。他自称是京东集团内部员工，可以使用内部低价购买京东卡，再转卖给我们。”李女士说，男子称可以做到7折售卡，但要求大笔交易，最少不低于20万元。“我在网上查了查，一般出售京东卡都是95折，比7折贵得多。我和朋友商量了一下，决定从他手里先进一批，转手卖出去赚个差价”。很快，李女士就和朋友一起凑了47万元。

“我们要求先看货再付款，可他说现在都是使用用户名和密码充值，没办法验货。后来还满不在乎地说爱买不买，很多人等着买呢。我们被他忽悠得不敢再犹豫，赶紧给他转账了。”李女士称，转钱后，男子立刻把她从微信好友中删除，她也再没有其他办法联系到对方。“我找到当初那个介绍人，才知道介绍人也被他骗了”。无奈下，李女士报了警。

记者了解到，近期有多起此类案件发生。民警提示市民，对于陌生人称低价出售购物卡要保持警惕，不要轻信，以免上当受骗。线索：李女士