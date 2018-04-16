新浪科技> 互联网 > 正文

女子买“京东内部卡”被骗47万 对方称：内部人士

女子买“京东内部卡”被骗47万 对方称：内部人士
2018年04月16日 00:39 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
女子买“京东内部卡”被骗47万女子买“京东内部卡”被骗47万

　　北京晨报热线新闻（首席记者 张静雅）市民李女士反映，日前在网上联系上一名自称京东内部员工的男子，对方自称通过内部渠道销售京东员工卡，有超低折扣。李女士信以为真，购买了47万元的卡，想转卖赚钱，不想被骗。近期此种警情多有发生，警方提示，市民不要轻信，以免上当。

　　李女士告诉记者，清明节前，她和朋友找到一个投资新途径，本想借机赚一笔，却不想被骗了47万元。“通过熟人介绍，我和一个朋友一起认识了一个男的。他自称是京东集团内部员工，可以使用内部低价购买京东卡，再转卖给我们。”李女士说，男子称可以做到7折售卡，但要求大笔交易，最少不低于20万元。“我在网上查了查，一般出售京东卡都是95折，比7折贵得多。我和朋友商量了一下，决定从他手里先进一批，转手卖出去赚个差价”。很快，李女士就和朋友一起凑了47万元。

　　“我们要求先看货再付款，可他说现在都是使用用户名和密码充值，没办法验货。后来还满不在乎地说爱买不买，很多人等着买呢。我们被他忽悠得不敢再犹豫，赶紧给他转账了。”李女士称，转钱后，男子立刻把她从微信好友中删除，她也再没有其他办法联系到对方。“我找到当初那个介绍人，才知道介绍人也被他骗了”。无奈下，李女士报了警。

　　记者了解到，近期有多起此类案件发生。民警提示市民，对于陌生人称低价出售购物卡要保持警惕，不要轻信，以免上当受骗。线索：李女士

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有