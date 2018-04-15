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周鸿祎发内部信:姚珏离开让我感觉突然 她是重要战友

周鸿祎发内部信:姚珏离开让我感觉突然 她是重要战友
2018年04月15日 21:30 新浪科技
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姚珏(资料图)姚珏(资料图)
360登录A股时，创始人兼CEO周鸿祎(后排右一)、CFO姚珏(后排左一)等一起敲锣。360登录A股时，创始人兼CEO周鸿祎(后排右一)、CFO姚珏(后排左一)等一起敲锣。

　　相关新闻：360：公司CFO姚珏、副总经理廖清红因个人原因辞职

　　新浪科技讯 4月15日晚间消息，今天下午，360发布公告称，姚珏因个人原因辞去公司副总经理兼财务负责人职务。廖清红因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职申自送达董事会之日起生效。

　　今晚，360集团董事长周鸿祎发内部信称，姚珏因为个人原因需要休息，暂时离开。当姚珏跟他表示因为个人原因想休息一下时，他感到很突然。“在经过几次长谈后，我理解了姚珏，所以最后我决定同意这位战友、朋友的想法，尊重并理解她在互联网行业征战多年，需要歇息休整的愿望”。

　　周鸿祎在信中称，姚珏是他创建360至今最为重要的战友、朋友，或者说亲人，“她在帮助我和360完成了最为关键、最为重要的一些大事后才提出休息，从中可以体会到她对360很深的感情，让我特别感动和钦佩”。（韩大鹏）

　　以下为内部信全文：

　　360的各位同学：

　　十五年前，我第一次见到姚珏。她代表搜狐来和我谈合作。虽然合作没成，但她给我留下了特别深的第一印象，专业、敬业。这正是360最需要的人。三年后，姚珏终于在我的多次邀请下加入了360。

　　从2006年5月1日加入公司，姚珏为360奋斗和付出了12年。人生能有几个12年？更何况是人生最好的岁月。姚钰把最美好、最宝贵的年华献给了360。我们从来都把360当做自己的家，也从没想过这个家里有一天会没有谁。

　　近段时间，姚珏跟我表示因为个人原因想休息一下时，我感到很突然。在经过几次长谈后，我理解了姚珏，所以最后我决定同意这位战友、朋友的想法，尊重并理解她在互联网行业征战多年，需要歇息休整的愿望。

　　12年转眼就过去了。姚珏参与了公司从无到有，从籍籍无名到全球领先的全程，见证了360无数个难眠的至暗时刻，也一起迎来了无数个不眠的辉煌瞬间。

　　我还清楚地记得，在2010年经历一场大战之后，我们在当年11月初启动了美股上市工作。在清密交阶段，遇到一个特别棘手的难题。记得在最后期限的凌晨三四点，我仍然举棋不定。在尝试寻求投资人的意见没成功之后，姚珏表现出了自己的信心、勇敢和坚定。当时我说了六个字：“我们相信姚珏。” 她在关键时刻的勇气给了我极大的支持和帮助。十二年来，始终如此，感谢！

　　姚珏为人正直、执行力强、使命必达。即使在有了休息一段的想法后，她还是一如既往地专业和尽责。她带着团队圆满完成了我们即将发布的季报后，才放心地卸下了肩上的担子。这份情怀、尽责和担当让我和每一位360员工都肃然起敬。

　　姚珏是我创建360至今最为重要的战友、朋友，或者说亲人。她在帮助我和360完成了最为关键、最为重要的一些大事后才提出休息，从中可以体会到她对360很深的感情，让我特别感动和钦佩。

　　现在姚珏因为个人原因需要休息，暂时离开。感谢姚珏为公司的巨大付出和倾注的全部心血，她始终和我们在一起。

　　周鸿祎

　　2018年4月15日

周鸿祎姚珏战友
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