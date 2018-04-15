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全球再添16家“独角兽” 美菜网等四家中国公司上榜

全球再添16家“独角兽” 美菜网等四家中国公司上榜
2018年04月15日 12:34 新浪综合
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　　来源：北京日报

　　本报讯（记者 董禹含）日前，硅谷全球数据研究机构PitchBook公布，今年前几个月，全球共有16家公司成功跻身“独角兽”（估值在10亿美元以上的初创企业）行列，其中有4家中国公司上榜，分别是美菜网、曹操专车、斗鱼和趣头条。

　　据悉，这16家“独角兽”公司涉及运输、医药、娱乐、数据分析和农业等行业，其中大多数都来自美国。有研究显示，一家初创企业成为“独角兽”的概率要低于1%。

　　上榜的4家中国公司中，美菜网是一家农产品移动电商平台，成立于2014年，目前已覆盖全国近50个城市。其基本运营模式是，用互联网将农村千家万户的农产品与城市千万中小餐厅连在一起，各餐厅只需将第二天所需产品在美菜网上下单，次日清晨，美菜网即可将货物送到餐厅。据悉，美菜网已经历5轮融资，累计融资金额超30亿元人民币，目前估值为28亿美元，也是本次上榜的16家企业中估值最高的。

　　曹操专车是吉利集团旗下的新能源汽车共享出行服务平台，已覆盖全国23座城市。今年1月宣布进入北京市场，已陆续在北京投放了约300辆车。曹操专车在今年1月完成了10亿元人民币融资，目前估值约为16亿美元。

　　斗鱼是国内最早的游戏直播平台之一，如今平台已覆盖游戏、电竞、户外、娱乐、影视、音乐等多个板块。最近又与腾讯达成深度合作，将包括企鹅直播在内的赛事资源引入，目前估值15亿美元。

　　今年3月，资讯阅读应用趣头条完成了腾讯领投的Pre-IPO轮融资，交易金额预计达上亿美元。“独角兽”榜单显示，这家2016年才上线的公司目前估值为14亿美元。另有消息透露，趣头条将于2018年内赴美上市。在今日头条、一点资讯、天天快报等诸多资讯类产品厮杀成一片红海时，趣头条则专注于三线城市以下的用户群。不过其运营模式也备受争议，即给用户补贴，让他们通过转发、线下推广的方式为平台拉新，平台获取流量后通过广告变现。

　　根据PitchBook发布的2017年全球“独角兽”企业名单，去年，全球有57家初创企业估值超过10亿美元，跻身年度“独角兽”队伍，总估值高达1165亿美元。其中，中国企业入围18家，包括今日头条、北汽新能源、摩拜等。

　　今年以来，“独角兽”概念在A股受到热捧。3月30日，国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》，除明确已在境外上市的大型红筹企业可通过发行存托凭证加快回归A股外，最近一年营收不低于30亿元、估值不低于200亿元的创新企业A股市场IPO也将开“绿灯”。引人注目的是，参与《若干意见》试点的企业应属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，而这些行业正是国内“独角兽”比较集中的领域。

独角兽估值
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