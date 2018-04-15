来源：IT之家

扎克伯格去年薪酬仅1美元：为安全支出近500万元 据国外媒体报道，监管机构周五公布的文件显示，社交媒体巨头Facebook公司首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）2017年的报酬增长53.3%达到890万美元，该数字增长的主要原因是这位年仅33岁的亿万富翁的个人安全相关费用支出上升。

这笔报酬中约83%用于安全相关支出，其余部分主要用于这位首席执行官私人飞机相关支出。在承诺要访问美国国内他没有去过的所有州之后，扎克伯格去年的大部分时间都是在旅行。

扎克伯格2017年的安全支出上升至730万美元，而之前一年其安全支出为490万美元。

监管机构的这份文件显示，总部位于美国加州圣马特奥县东南部的门洛帕克市（Menlo Park）的Facebook付费购买、安装和维护扎克伯格的私人住宅的安全措施，这其中包括他位于旧金山和帕罗奥图（Palo Alto）的住宅。

监管机构这份文件表示，Facebook董事会的薪酬委员会批准了有关扎克伯格的这一安全项目，“解决因他处于我们的创始人、董事长和首席执行官的地位而直接对他的安全造成的具体威胁所引起的安全问题。”

扎克伯格的年度基薪仍然是1美元未变，不过他在Facebook公司的总投票权份额小幅上升至59.9%。

在过去两年里，facebook的盈利一直高于预期。现在，由于被认为在2016年俄罗斯干扰美国总统大选活动中扮演了角色，该公司一直遭到公众的强烈指责。

媒体报道称，数百万Facebook用户的个人信息可能与政治咨询公司剑桥分析（Cambridge Analytica）不恰当地进行了分享。针对这一问题，扎克伯格本周早些时候在国会接受了美国国会议员数小时的质询，但扎克伯格个人基本上未受伤害。