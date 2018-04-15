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直播吃灯泡，说唱教吸毒：网络视频平台估值数百亿？

直播吃灯泡，说唱教吸毒：网络视频平台估值数百亿？
2018年04月15日 11:03 新华社
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　　新华社北京4月15日消息，在直播中吃灯泡，裸露肢体进行性挑逗；在短视频中用说唱详细描述吸毒感受，爬上巡逻执勤的警车踩踏，传播“未成年人怀孕生子”……

　　近期，因大量传播挑战道德底线甚至触犯法律的内容，快手和今日头条旗下网络视频平台被主管部门责令整顿。

　　如此低俗的内容何以能大行其道？背后“推手”是什么？监管“落锤”后网络视频业将何去何从？围绕公众关心的问题，记者进行了调查。

　　低俗恶搞打色情擦边球，青少年是主要受害者

　　不久前，在短视频平台快手上，通过“晒”早恋早孕的“网红”杨清柠和孩子父亲王乐乐吸引了上千万“粉丝”关注。一时间，该平台掀起了争当“全网最小妈妈”“全村最小妈妈”的风潮，并通过算法推荐功能推送给更多用户。

　　这并非快手首次爆出挑战公众道德底线的事件。在国内网络视频行业，这类乱象也比比皆是，给青少年带来的不良影响尤其令人担忧。

　　中国互联网络信息中心发布的一项统计报告显示，截至2017年底，全国共有网络视频用户近5.79亿，网络直播用户规模达4.22亿。团中央下属机构日前发布的一项调查显示，网络短视频的主要受众群体是青少年，搞笑逗趣是短视频吸引大批受众的最主要原因。

　　据记者调查，进行网络直播、发布网络短视频的人群，一部分是以此为职业，如网络主播等，以出位内容博得眼球进而赚取收入，另一部分则是出于新奇、炫耀等心理，折射出当下青少年生活方式单一、心理健康教育缺失、法律意识淡漠等问题。

　　约谈、整改、下架，今年以来，主管部门频出重拳，给一路狂飚的网络视频行业踩下了“急刹车”。

　　2月，国家网信办会同工信部关停下架蜜汁直播等10家违规直播平台；3月，新闻出版广电部门要求网站不得擅自对原创视听节目作重新剪辑、重新配音、重配字幕；4月，国家广播电视总局、国家网信办先后责令今日头条、快手整改。

　　靠“吸睛”有平台估值数百亿，沦为“低俗的搬运工”

　　记者调查发现，这些低俗恶搞的视频内容之所以能在网络空间大行其道，与平台的纵容不无关系。在资本的推动下，部分视频平台瞄准“流量就是收益”的盈利模式，在准入门槛和内容审核上降低要求。

　　据易观智库不完全统计，近三年中国短视频行业发生的投融资额累计超过136亿元。百亿资本进来了，自然要求回报。艾瑞咨询的研究报告显示，广告是现阶段短视频行业的主要盈利模式。2017年短视频市场规模达57.3亿元，同比增长184%。预计2020年短视频市场规模突破300亿元。此前有消息称，在今年完成新一轮融资后，用户规模最大的快手市场估值将达到百亿美元级别。

　　中国演出行业协会发布的报告显示，2016年我国网络表演（直播）整体营收达到218.5亿元，平台数量250多家，用户规模3.44亿。网民总体渗透率达47.1%，其中30岁以下网民渗透率73.6%。

　　为了博取巨量广告收入，一些视频平台打着“算法中立、机器推荐”的旗号，不但不制止违规账号的行为，反而通过重点推送、置顶显示等方式，对低俗内容采取默许甚至纵容的态度，被网民称为“低俗的搬运工”。

　　事实上，再先进的算法和技术，也需要价值观引领。快手CEO宿华近期表示：“算法的背后是人，算法的缺陷是价值观的缺陷。”

　　业内人士指出，监管重拳出击不仅让视频平台追逐的流量大幅缩水，更将影响其动辄百亿美元的估值，而后者对平台的持续融资和发展至关重要。

　　商业创新不能“无底线”，严监管“护航”健康发展

　　事实上，欧美发达国家的互联网也不清净。据美国《华尔街日报》统计，各视频平台在2016年至少放出了40部包含严重不良信息的直播内容。去年4月，一男子网络直播枪杀路人后，发布平台“脸书”也成为众矢之的。

　　2015年法国政府宣布，互联网公司将需要为在其平台上发布的违法内容负责。德国规定，2018年起网络平台必须在7天内删除用户举报的非法内容，24小时内删除或屏蔽违法言论，否则将面临最高达5000万欧元的罚款。

　　中国正在从网络大国迈向网络强国，应该为公众提供什么样的互联网视听内容，成为摆在监管者和所有从业者面前的一道严峻考题。

　　复旦大学网络空间治理研究中心主任沈逸说：“互联网不是法外之地，在网络空间的行为，包括商业创新，都必须在法治的轨道上进行。”

　　目前，部分网络视频平台已经给出了整改措施。抖音表示，将进一步提高内容审核标准，将6000人的运营审核队伍扩大到10000人，并且增加权威媒体内容的分发。快手则与浙江大学合作定制“内容管理操作手册”。

　　“直播的技术浪潮刚刚兴起，行业的发展不可限量，从长远来看，此次整治行动对主流视频网站也是一次巨大的机遇，那些利用低俗内容吸引流量快速扩张的企业将失去生存空间。”欢聚传媒有限公司战略顾问陈洲说。

　　业内人士指出，在经历了飞速发展和乱象整顿后，网络视频的未来发展存在无限潜力。事实上，网络视频也并不只是“秀场表演”，其在政务、公益等方面仍有极大的价值空间。（本文原题为《直播吃灯泡说唱教吸毒 靠“吸睛”有平台估值数百亿——网络视频业乱象调查》）

数百亿网络视频
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