杨佳欣/国是直通车

“通过别人介绍借了第一笔网贷，借了3000元到账2800元左右，到期需还3200元，觉着这样用钱很方便就慢慢越陷越深，现在我已有多个网贷平台逾期，催收人员还打电话告诉我身边的亲人和同事说我正在被律师起诉……”

——近日，来自上海的张女士向国是直通车回忆自己深陷网贷的经历。

“借款门槛低”“到账快”网贷的这些特点吸引了很多像张女士这样用户，虽然借款金额不高，但是一旦还不上借款，选择在多个网贷平台上进行多头借贷，以贷养贷的用户不在少数，这种拆东墙补西墙的行为也被成为称为“撸口子”。

如今，只要在QQ中搜索“撸口子”，就会出现上百个群聊搜索结果，而根据数据显示，2017年四季度，现金贷申请者共债比例已经超过80%。

征信记录留污点

面对目前张女士这种已经深陷多个泥潭的情况下，一方面要借助亲友的力量尽早还清借款，另一方面，应及时登陆“中国人民银行征信中心”查看自己的征信报告，同时查看借贷记录，清楚自己已经欠下的网贷有哪些是与央行征信建立了联动机制的，建议最好对其进行优先偿还，尽可能减少自己的信用污点。

网贷逾期上了网贷黑名单，其后果之一就是将导致不良征信。

征信记录了个人过去的信用行为，而这些行为将影响个人未来的经济活动。也就是说一旦你的征信记录留有污点，无论未来是贷款买房还是买车，都将受到明显的影响。

目前已经有部分网贷平台与央行征信建立了联动机制，一旦用户发生逾期就会被上报到央行征信系统。

同时，国是君需要提醒大家的是，央行征信系统显示的个人信用信息的时间限制是近五年内，也就是说，如果出现了信用污点，那么最少要五年时间才能够“洗白”。

除了央行征信系统，目前第三方征信的影响力也不容小觑。

以芝麻信用为例，逾期时间超过支付宝花呗规定，不仅会加收罚息费用，还会进入催收程序。更重要的是，一旦被支付宝拉入黑名单，未来支付宝旗下的部分优惠服务和产品，你都有可能被拒之门外。

虽然目前还有部分网贷平台宣称，不查征信或不看征信，但是严查个人信用的趋势将越来越严格。

2月22日，央行官网发布的公告显示，百行征信有限公司，也就是业内俗称的“信联”，其个人征信业务申请已获央行许可。据悉，百行征信的主要服务对象就是网络小贷公司、网络借贷信息中介机构和消费金融公司等互联网金融从业机构以及商业银行等传统金融机构。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙对中新社国是直通车表示，近年来随着互联网金融业务的高速发展，大量的失信群体、老赖并没有得到应有的惩罚，百行征信一旦构建了覆盖全民的征信系统，这些失信人群将寸步难行。

信用卡同样需要注意

比起使用网络贷款工具，更多的人群选择使用信用卡。据央行统计，2017年平均0.39个人就有一张信用卡。这也意味着，对于很多人来讲，信用卡记录也是自己唯一的可查征信记录。

对于使用信用卡的用户来说，如果发生逾期行为，国是君同样建议要尽快还款。如果当前无力还款，也应当向银行申请分期，否则逾期记录就会被如实地显示在个人征信报告中。

如果逾期已经上了征信怎么办？中国人民银行官方在回答此类问题时表示，建议用户继续正常使用该信用卡，历史的还款记录会被逐渐更新。如果用户将已产生逾期记录的信用卡销户，那么会导致曾经发生的逾期记录在个人信用报告中保留的时间延长，甚至超过24个月。

即便产生了不良记录，用户也不要轻信网上的一些承诺只要交付千元左右，信用不良记录就可以被消除的“铲单广告”。

此前北京日报就曾曝光过此类广告，并采访了国有大行个贷部门的工作人员：“简直闻所未闻。别说银行内部帮别人删了，我们作为银行工作人员，自己的信用报告上有逾期记录都一点办法也没有，何来帮别人删？”

此外，央行征信中心提醒市民，如果对个人信用报告中展示的信息有异议，本人可以携带有效身份证件原件及复印件，到中国人民银行分支机构提出异议申请。（原题为《国是帮你问 | 欠了太多网贷被起诉，信用污点几年才能洗白？》）