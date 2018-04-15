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媒体评论：围观能否改变扎克伯格？

媒体评论：围观能否改变扎克伯格？
2018年04月15日 09:14 北京青年报
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　　张静雯

　　《头号玩家》是部很炫酷的电影，只是套路的痕迹过于明显。VR游戏“绿洲”的世界里，资深宅男及其小伙伴斗智斗勇，最终成功阻止了邪恶的科技公司控制“绿洲”乃至控制真实世界的阴谋。说穿了，就是平民英雄战胜邪恶巨头，带领大家过上正义自由新生活的故事。问题在于，这里的“正义”和“自由”都是要打问号的，毕竟，风卷残云过后，“绿洲”归了好人掌管，可是新科技巨头手里不可估量的权力，貌似也没什么制衡和监督。

　　电影的粗浅之处让人遗憾。回过头来看现实世界，忍不住陷入短暂的小确幸。至少，科技巨头还不至于肆无忌惮，不来场艰苦卓绝的决战，都没法挣脱恶魔商人的奴役，如果犯了错，市场会给颜色看，搞不好还得遭遇里三层外三层的拷问。深陷“泄密门”的“脸谱”（Facebook）想必深有感触。4月10日、11日，CEO扎克伯格连着两天接受美国国会质询，累计十个小时。

　　大洋彼岸的国内媒体在报道这场举世瞩目的听证会时，多少带着吃瓜群众的心态，不亦乐乎地用“舌战群儒”“全身而退”“平趟”一类词语来形容小扎的表现。当然这不是夸赞扎克伯格睿智，更多是讽刺议员们是“猪一样的对手”，好多谷歌一下你就知道的问题，非得占用听证会的宝贵时间。比如“Facebook免费，那你们怎么赚钱”之类的问题，把议员们缺乏常识的短板暴露得过于赤裸，难怪扎克伯格本人回答时，都没能藏得住尴尬而不失礼貌的微笑。

　　认真围观了听证会之后，我必须负责任地说，这群议员可不尽然是对社交媒体一无所知的“老朽”，更不是来搞笑的。总的来说，他们严肃又犀利，扎克伯格可没有那么轻松。有议员讽刺，因为隐私政策的问题，扎克伯格已经有十四年的道歉历史了，更有议员直接让助手举起指示板，把小扎这些年来的道歉言论一一展示出来，质问“你怎么还在道歉？”言下之意，因为相似的原因，你已然被众目睽睽地围观好多次了，怎么看起来没有本质改变呢？到底是政客，真真是修辞好手，句句扎心。

　　除了尖锐的修辞，一些议员其实点出了很多很本质的疑惑。第一天刚一开场，商务委员会主席Thune就援引了他人的警告：“剑桥分析”被曝出非法获取脸谱用户数据后，脸谱确实采取了更严格的隐私保护措施，但那只能确保第三方不能从毫无防备的用户那里获得数据，而实际上增强了脸谱的独家市场数据能力。话说那个“怎么赚钱”的尬问，背后也未尝没有深刻的命题，即对这类社交网站商业模式的怀疑。免费的服务，几乎必然要以更多数据作为交换，这种模式越增长创新，个人数据被滥用的风险就越大。

　　但也明显看得出来，立法者们并不太清楚该怎么办。他们怕扼杀硅谷的创新动力，也不确定该拿什么去规制以脸谱为代表的新兴互联网公司。

　　很遗憾，对于科技巨头的权力约束，很多时候不得不更多倚仗商业公司的自律。前不久，百度的李彦宏贡献了个“惊人”的论断，说中国用户更“开放”，很多情况下愿意用隐私换便捷。我本人对这种说法表示严重质疑，不过这句话后面的表述更引起了我的注意——大概齐是说，百度用数据会遵循一定的原则，前提是用户能受益，而且也同意。

　　听起来倒是很正确，可联系上下文，忧心还是不能消除。我们的数据握在别人手里，至于会不会被滥用，就看他们自觉了。如果他们“不自觉”，会有什么后果呢？缺乏约束的权力可能会带来什么灾难，《头号玩家》已经告诉了我们。当然电影里的大反派是个漫画式的坏蛋，现实中的扎克伯格们未必有做坏事的主观恶意，可却结结实实地拥有作恶的能力。

　　国会的质询、舆论的拷问不是无力的，扎克伯格也不光只会做“道歉小能手”，多少也有改变。比如脸谱已经在加拿大进行政治广告测试，用户能看得到是谁在运营这些广告页面，今年夏天，这项功能预计会在全球投放。风波能倒逼出更透明的信息、更多的知情权，总不是坏事。

　　除了不断增强的透明度，设置严格的禁区也很有必要。这方面，欧洲的努力令人瞩目，即将生效的《统一数据保护条例》，把包括种族、政治倾向、宗教信仰、健康等方面的敏感信息，严格排除在了人工智能的权限之外，哪怕当事人同意也不行。

　　最后想再说一嘴《头号玩家》，不客气地讲，电影就是好看而已，谈不上深刻。正义战胜邪恶，这没错，可是人并没有真正觉醒，还是沉浸在“绿洲”中，虚拟世界的逻辑依旧在异化真实的生活。回到数据保护这件事上，也需要“人的觉醒”。举个不太“正经”的例子，“我已认真阅读并同意用户协议”这样的“谎言”，也许我们可以少撒一点。

　　围观能否改变扎克伯格、改变那些掌握大量数据又懂算法的科技公司？也许是能的。可仅指望他们去改变，远不够有力量，仅仅他们改变，也远抵达不了一个更好的未来。

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