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浙大计算机学院首开区块链课程 不鼓励学生炒币

浙大计算机学院首开区块链课程 不鼓励学生炒币
2018年04月15日 01:37 新京报
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　　原标题：浙大首开区块链课程 不鼓励学生“炒币”

　　新京报讯 （记者王煜）当前火热的区块链创业领域，也吸引国内高校的参与。昨日，新京报记者从浙江大学获悉，浙大计算机学院和软件学院，将于今年秋季面向部分高年级本科生和研究生，设置一门名为《区块链与数字货币》的课程。据悉，这是国内首家开设此类课程的高校。

　　浙江大学相关课程教师称，在对区块链技术进行讲授时，将无法避免地涉及对于虚拟数字货币的介绍，但课程本身依然以教授区块链通用技术为主，不会鼓励学生“炒币”。

　　课程内容以技术架构和开发技术为主

　　按照浙江大学计算机学院教授杨小虎的说法，新课程拟定名为《区块链与数字货币》，教材将使用由浙大教师蔡亮、李启雷、梁秀波等人编写的《区块链技术进阶与实战》。

　　杨小虎说，课程内容将主要围绕HyperLedger（超级账本）的技术架构和开发技术，介绍区块链应用案例以及区块链和数字货币发展趋势展开。

　　在课程后期，浙江大学还将根据教学情况，考虑增设区块链相关的专业方向，并开设相应的研究生课程，培养研究型人才。

　　新京报记者从浙江大学计算机学院获悉，在此之前，浙大计算机学院已经开始区块链方向的科研探索，但始终未将之引进到课程教学中。据悉，《区块链与数字货币》课程，将作为金融方向的模块课程，面向浙大计算机专业高年级本科生和软件专业研究生。

　　今年4月10日，浙江大学计算机学院成立区块链研究中心，由中国工程院院士陈纯任学术委员会主任，浙江大学软件学院副院长蔡亮担任中心主任。

　　蔡亮介绍，区块链研究中心将整合计算机、软件、数学、经济、金融、管理等学科人才，拓展研究深度和广度，“为将来我国自主、可控的区块链技术和标准做出贡献”。

　　区块链写入杭州今年政府工作报告

　　浙江大学开设“区块链”课程，引发外界关注。一种声音指出，类似课程如何处理区块链技术与数字货币的关系，以及如何避免学生在修读这一课程后，沉迷于“炒币”。

　　在杨小虎看来，讲授区块链技术，虚拟数字货币是“绕不开的”，其表示，在《区块链与数字货币》课程的导论阶段，将会提及包括比特币在内的虚拟货币，并做简单的介绍，不过其强调，虚拟数字货币并非课程重点，在实际教学中，仍将以介绍区块链技术架构等为主。

　　浙江大学区块链研究中心主任蔡亮则表示，课程内容本身不会涉及太多的虚拟货币内容，更不会鼓励学生“炒币”。在实际教学中，教师可以通过“币”和“链”之间分离，以区块链底层技术为重点，实现相关知识的讲授。

　　浙大相关人士介绍，开设区块链相关课程，与浙大所在的杭州市对这一领域的关注相关。今年年初，杭州市将区块链写入2018年政府工作报告，明确将区块链产业列入杭州“加快培育的七大未来产业”之一，并引导、鼓励区块链产业发展。

　　媒体报道，目前美国包括卡耐基梅隆大学、麻省理工学院在内的10多家高校，已经面向学生开设数字货币和区块链技术相关课程。

　　教育专家熊丙奇认为，高校紧跟社会热点，对所设课程进行调整，有助于带动高校、学生与外界的联系，培养具有竞争力的人才，但与此同时，区块链相关课程要注意教材编写的科学性，以及讲授的系统性，避免沦为噱头。

区块链课程
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