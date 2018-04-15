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中国借助AI解决医生不足问题 俄媒:带来便利但有局限

中国借助AI解决医生不足问题 俄媒:带来便利但有局限
2018年04月15日 00:19 参考消息网
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　　参考消息网4月15日报道 俄媒称，中国决定借助人工智能解决医生不足问题。

　　据俄罗斯卫星通讯社4月10日报道，广东省第二人民医院在问诊分诊、支付、影像诊断、运送手术物资等领域开始应用人工智能。试验表明，人工智能在同一时间处理的信息量要比人大得多。然而它能取代专业医生吗？

　　报道称，十年前俄罗斯卫星通讯社记者去过这家医院。当时就医的病人数量之多，令人印象深刻。走廊里的座位都坐满了人，许多人就睡在地上，用自己的包当枕头。这并不奇怪：为了能到自己需要的医生那里看病，一些人需要排长队。而且还要办理许多手续。先要排队办医疗卡，然后交费，接着是排看医生的队，最后还有进行各种化验。当时令记者惊讶的是：医生同时看几个病人。给一人看嗓子，给另一人量血压，而且总共不超过5分钟。

　　据统计，中国每1000人仅能轮上2.3个内科医生，而在瑞士，这一比例为1000：4.25。

　　报道称，农村更是缺乏医疗设备和高级专家。所以为了化验并获得高级专家的咨询，中国人不得不去城里大医院或医疗中心，队长也就不足为奇了。

　　因此中国为减轻医疗工作者们的担子，开始向医院引进人工智能。例如，广东省第二人民医院人工智能现在能进行“问诊”，最终基于“问诊”结果建议去看哪位医生并进行哪些化验。正如医院网站报道的那样，人工智能现在还能帮助建立患者病历，医生也就不用花太多时间用手去写病历。除此之外，人工智能还可分析X光片和CT。不过人工智能暂时还只能做一些例行和重复性的工作，而诊断和开药只能由医生完成。

　　报道称，另外还存在人工智能的道德和法律责任问题。它在现实生活中将如何工作？如果机器人失误？谁能为此负责？机器人在理想的条件下工作良好，但情况一旦出现偏差，就很容易出错。这位专家指出，目前在医院一切责任都由医生承担，决定都由他们作出。

　　报道称，不仅人工智能，其他高科技也将帮助中国医院解决排队难问题。

漫画：“黑科技”。跟动画片里一样，萌萌的“大白”陪伴在侧，守护你的健康；部分疾病不需要再去拥挤的医院；哪怕在太空旅行，也可随时远程诊疗；手术中，虚拟现实（VR）技术已经将最复杂的人体变得“可视化”……随着人工智能、机器人、虚拟现实等新技术在医疗领域渐行渐近，上述这些“科幻”场景不再是虚无缥缈。新华社发 王威 作漫画：“黑科技”。跟动画片里一样，萌萌的“大白”陪伴在侧，守护你的健康；部分疾病不需要再去拥挤的医院；哪怕在太空旅行，也可随时远程诊疗；手术中，虚拟现实（VR）技术已经将最复杂的人体变得“可视化”……随着人工智能、机器人、虚拟现实等新技术在医疗领域渐行渐近，上述这些“科幻”场景不再是虚无缥缈。新华社发 王威 作
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