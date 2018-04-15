彩电成本上涨销量下滑 康佳转型之路如何走？

翁榕涛、郭敏敏

2018年开年之初，一封名为《我们从未如此接近梦想》的公开信在康佳内部员工流传，其中一句“从未如此需要涅槃重生”或许表明了这家昔日巨头的转型决心。

转型并不容易，作为曾经的彩电龙头，康佳多年来陷入了业绩持续亏损的困境。2018年3月30日晚，深康佳A（000016）发布财报显示，2017年康佳集团实现营收312.28亿元，实现归属于上市公司股东净利润50.57亿元，同比增长5185.74%。值得注意的是，财报显示扣除非经常性损益的净利润为-9728.49万元。而康佳实现净利润暴增52倍，与其售出旗下资产有关。

据2017年11月21日深康佳A发布的公告显示，拟将深圳市康侨佳城置业投资有限公司（以下称“康侨佳城”）70%股份作价69.80亿元进行转让，据悉，康侨佳城公司之所以这么值钱，是因为它拥有一块位于深圳市中心的老厂区地皮的开发权。

这背后的逻辑是在转型战略下，康佳迫切需要更多资金对新业务进行投入。曾经在转型道路上不断徘徊的康佳，终于打破了“守成”心态。

彩电业风口与洗牌

时至今日，彩电业务在康佳集团中仍占据着举足轻重的地位。据2017年财报显示，彩电业务全年实现营收119.95亿元，毛利率则高达16.11%，为集团贡献了19.32亿元利润，仍是康佳赖以生存的支柱产业。

然而，彩电行业正遭遇14年来最严寒冬。

据第三方数据机构奥维云网（AVC）报告显示，在过去一年内，彩电业全行业市场零售销量为4752万台，同比下降6.6%，创下了2003年以来的最大跌幅。从2016年开始，作为彩电原材料的面板、集成电路到基础材料价格集体上涨，彩电市场面临着成本上升和销量下降的双重夹击，业绩低迷已不可避免。

在行业整体不景气的情况下，彩电市场仍处于白热化竞争状态中。康佳不仅要面对海信、创维等领先在前的国产巨头，还要面临小米、暴风等互联网电视的追逐。

在新技术浪潮的席卷下，康佳大幅提高了集团技术研发费用，据2017年报显示，全年研发费用达3.29亿元，同比上涨了72.02%。康佳方面在接受《中国经营报》记者采访时表示：“彩电仍然是康佳的核心产业，未来一年内，将加大投入升级安徽康佳为智能制造基地，推进设备自动化、数字化、智能化。”

多元化布局

在彩电市场趋于饱和的现状下，传统家电巨头都在谋求转型。康佳在沉寂多年之后，提出了转型投资控股平台的理念，这在业内也比较罕见。

在2017年财报中，康佳表明改变了以往单一以硬件为主要盈利手段的模式，确立了“硬件+软件”“终端+用户”“投控+金融”的发展模式和“科技+产业+城镇化”的扩张思路。除此之外，康佳的投资方向几乎涵盖了当下热门的智能制造、新能源、环保健康、互联网金融等所有新兴产业。

由于转型扩张目标较多，多元化发展曾引来业内外质疑。针对质疑，康佳认为以“先布局再聚焦”为原则打造产业格局，在前沿产业范围内寻找，再逐步确定产业范围。对于康佳而言，进入众多新领域更像是在“试水”，通过投资一些企业来进行尝试，若发现不符合发展方向就卖掉。

早在2010年业绩下滑时，康佳就开始走投资路线“曲线救国”，出资2250万美元获得映瑞光电科技（上海）有限公司36%的股权，进军LED上中游以控制成本。但映瑞光电对集团盈利贡献有限，时隔7年后，康佳于2017年挂牌出售映瑞光电22.94%股权，却因没有找到受让方而停止。

据2017年财报显示，在上述众多新领域中，康佳首先在物联网上频频发力，先后花费5.88亿元和4788万元分别投资广东楚天龙智能卡有限公司股份、磐旭智能股份有限公司，作为在物联网领域的重要布局。

对于康佳而言，实现物联网仍是一段漫长的道路。目前康佳推出了云平台Kilink，它不仅是连接康佳的产品，也可以联系其他品牌产品，“这个是第一步，但就智慧家庭来讲，还要分几步走，难以一步到位。”康佳方面表示。

苏宁金融研究院特约研究员江瀚向本报记者表示，康佳作为传统实业品牌，在主营业务不明朗的情况下，投资多个领域的产业，短期内或难以取得成效。

逐步转型科技产业地产

事实上，大股东华侨城一直是雄厚的资本依托。原本资金链紧张的康佳，通过卖地缓解了资金困境，并跟随着大股东华侨城集团的步伐，在科技产业地产领域也逐步扩张。

此前康佳和华侨城曾因为康佳总部旧改项目而起纷争，而后通过二者合资成立康侨佳城而告一段落。康侨佳城公司注册于2015年1月13日，总注册资本为10亿元，其中康佳集团出资7亿元，占比70%，华侨城出资3亿元，占比30%。

继康佳将康侨佳城70%的股权以69.8亿元转让给龙光地产后，3月28日，北京产权交易所披露，华侨城将其所持有的康侨佳城30%股份以底价约30亿元公开挂牌转让。这起原本让康佳和华侨城争红了眼的项目，最终以双方出让而结束。

康佳集团副总裁曹士平在接受采访时表示，华侨城现在做“文化+旅游+城镇化”，华侨城要求康佳也要做“科技+产业+城镇化”，所以康佳要成为一家科技新城的开发运营商。

早在2014年8月，康佳首次提出转型口号不久，自建了昆山水月周庄项目，截至目前累计获得收益2.24亿元。据财报显示，2017年11月，华侨城集团以12.3亿元拿下四川宜宾三江口276亩地块不久后，康佳与华侨城共同出资建立了宜宾华侨城三江置业有限公司（简称“宜宾华侨城”），其中康佳认缴出资1.2亿元。

2017年12月18日，康佳在宜宾签订了智能终端产业园项目投资协议，该项目占地约124亩，总投资5.45亿元，产品线涉及智能手机、智能硬件、物联网设备、机器人等；当天，由宜宾华侨城公司负责的三江口CBD中央商务区项目同步签约，该项目占地近500亩，总投资额超过100亿元，康佳占股20%。

与两年前康佳管理层的动荡和纷争形成鲜明对比，康佳积极地向大股东华侨城靠拢，并得到了华侨城的资金和资源支持，康佳能否走出一条成功的转型之路，与华侨城将密不可分。