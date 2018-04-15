新乐视智家再曝操盘手变更 互联网电视企业能走多远

刘媛媛

乐视突然离场之后，引发的蝴蝶效应让整个互联网电视行业遭受到不小的冲击，部分互联网电视企业不管是销量还是开机率都出现了下滑。

近日，有媒体爆料称，接班仅半年的新乐视智家CEO张志伟已处在“休假”状态，且休假已有两周时间。更有业内人士直言，张志伟名义上是休假，实际是已经离职。

在此前的媒体采访中，张志伟确认了自己“目前休假中”的消息，不过乐视方面却表示未掌握这一信息。4月11日，《中国经营报》记者再次向新乐视智家方面求证，两位内部人士均确认，张志伟系已离职，但具体时间不清楚。

不难发现，自2016年末乐视危机爆发开始，互联网电视集体受到波及，形象口碑大打折扣。过往习惯打价格战的互联网电视品牌，从去年下半年开始整体声势明显减弱。在今年的AWE展会上，那些去年高调亮相的互联网电视品牌，包括微鲸、看尚、PPTV等均已不见踪影。暴风TV CEO刘耀平日前在媒体沟通会上曾多次直言：“乐视开枪把自己毙了，从此，互联网电视就是暴风和小米两家争夺第一名了。”意指互联网电视品牌格局已经生变。

连日来，在本报记者的采访过程中，微鲸科技、看尚电视方面均表示，公司近期暂无新动态可对外透露；风行电视控股股东深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”，002429.SZ）方面则表示，在2017年大环境不利的情况下，兆驰TV实现销售收入40%的增长，其中自有品牌“风行”给予了潜在的贡献。

新乐视智家操盘手再添变数

资料显示，去年12月5日，乐视网发布公告称，控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司已办理完毕名称变更等工商登记手续，正式更名为新乐视智家电子科技（天津）有限公司，法定代表人由贾跃亭变更为张志伟。

根据张志伟的个人履历，其有较长时间的营销管理经验和电商销售经验。2013年3月，加盟乐视致新，担任销售副总裁，主要负责乐视TV超级电视和互联网机顶盒的销售业务。

2017年，张志伟曾短暂离开过乐视，在孙宏斌入主乐视网之后，其于2017年9月回归，接替梁军任乐视致新CEO兼乐视网高级副总裁。出乎意料的是，回归仅半年多后，张志伟再一次选择离开。

家电行业资深观察家刘步尘在接受记者采访时指出，张志伟的辞职主要有两个原因：一方面自其去年9月份回归后，乐视都处于“休克”状态，电视业务没有一点起色；另一方面乐视电视没有自己的制造能力，产品主要靠代工，如今乐视身背巨额钱款，没有人再愿意帮乐视生产。其销售系统也已崩塌，大多线下专卖店由于亏损严重也都关闭。

值得注意的是，4月4日晚间，乐视网发布一则关于选举刘淑青为公司第三届董事会董事长的决议公告，乐视网正式步入“刘淑青时代”。梳理刘淑青此前的公开发言可以发现，互联网电视业务或为其重点关注的业务之一。在今年2月23日乐视网临时股东大会上，她曾表示，电视仍是乐视家庭娱乐战略的核心，将收缩不良资产板块。

不过，在刘步尘看来，乐视电视业务目前的状况即使换了领导人也难以自救。

4月9日，据乐视网最新披露的新乐视智家增资消息，新乐视智家将按照90亿元估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元，本次增资计划完成后，乐视网持有新乐视智家股份占比有所下降。同时，乐视网放弃对本次增资同比例优先认购权。

对于此次增资30亿元的具体投资方，乐视网并没有披露。不过乐视网称，增资完成后，公司将仍为新乐视智家第一大股东，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。

互联网电视版图或将重构？

根据2017年（第十三届）中国平板电视行业大会公布的数据，2017年互联网电视品牌整体份额已下跌至10%。而在2016年年中，这一数字一度高达20%左右。

另据国内家电行业数据监测公司奥维云网的报告，过去几年狂飙突进的互联网电视品牌，近年的发展明显遭遇瓶颈。2017年互联网电视品牌的市场份额仅为13%，同比下降6%，新上市机型同比下降11%。

同时，互联网电视品牌负面消息不断。2017年年底，看尚电视被曝步乐视后尘，资金链断裂；2018年年初，风行电视被指涉嫌虚假宣传，融资困难，经营难以为继；而暴风、微鲸等则一直在找寻盈利之道。

此前，微鲸科技CEO李怀宇在接受记者采访时坦承，去年，包括微鲸在内的整个互联网电视行业都遭遇销量下滑，但随着泡沫破裂，行业已进入到一个良性竞争的阶段，公司也在积极转型。

看尚电视运营方环球智达科技（北京）有限公司相关负责人也坦言，公司遭遇资金问题，正在进行架构及人员调整。近日，当记者再次询问公司架构调整进展时，该负责人表示尚未收到相关通知。

有观点认为，2018年，互联网电视品牌的艰难处境或仍将延续，行业洗牌即将开始。

在刘步尘看来，2017年之前，中国互联网电视品牌大致分为两个梯队：第一梯队只有乐视，小米、微鲸、暴风、风行等都是第二梯队。2017年乐视危机之后，连带着其他互联网电视品牌出现问题，整个互联网电视格局发生变化，现在的格局是：小米是第一阵营，其次是暴风。“实际上，2017年很多互联网电视出现了销量大幅下降，只有两个互联网电视品牌出现了正增长，一个是小米，另一个是暴风。这也是刘耀平说出这句话的底气所在。”

根据奥维云网线上监测数据，2018年第14周（4月2日~8日），小米电视取得线上销量销售额双第一，包揽线上畅销机型TOP5。

不过，产业经济观察家梁振鹏指出，互联网电视品牌的竞争优势主要在低价、线上电商渠道方面，最大的劣势在于硬件，基本上都找代工厂生产，很难控制产品的研发、采购及成本压力。

特约撰稿李静对本文亦有贡献