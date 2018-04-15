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监管风暴席卷互联网内容领域 专家:不能用流量换法律

监管风暴席卷互联网内容领域 专家:不能用流量换法律
2018年04月15日 08:08 新浪综合
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　　来源：央广网

　　据中国之声《新闻纵横》报道，快手被约谈、4款资讯类App暂时下架、内涵段子App被永久关停……月初以来，监管风暴席卷互联网内容领域，尤其之前野蛮生长的短视频平台，可谓经历了“至暗时刻”。

　　比如今日头条，过去一周，可以说是天天上头条。昨天，其旗下抖音App和火山小视频App又有新消息。继关闭直播、评论功能后，抖音还取消了视频水印，因为所有上传到抖音的视频无论是否通过审核，都会被打上水印并能下载到本地。这导致一些问题视频通过其他渠道传播时，引发媒体和网友的困惑与误会。

　　昨天，抖音还发布公告称，整个三月份，平台累计清理了27231条视频，永久封禁了15234个账号。同样在昨天，火山小视频宣布暂时关停同城频道进行整改，恢复时间尚未确定。

　　“从昨天下午接到监管部门的通知到现在，我一直处在自责和内疚之中，一夜未眠。今日头条将永久关停‘内涵段子’客户端软件及公众号，产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容，没有贯彻好舆论导向，接受处罚，所有责任在我。”

　　4月11日凌晨3点48分，今日头条创始人张一鸣发布了一封致歉信，今日头条内部人士告诉记者，为了这封道歉信，张一鸣忙到凌晨2、3点。2012年8月，“内涵段子”的第一个版本正式在今日头条上线，不到6年时间已经积攒了2亿用户，根据资料显示，截至2017年，日均总播放量已经超过了100亿次，随着时间的推移，最初定位的各类短视频、脑动神评论、图片、段子等内容中开始出现了充斥着低俗、暴力、色情等内容。

　　袒胸露乳、露骨的语言成为“内涵段子”过不去的坎，4月10日，国家广电总局在官网上发布的关于永久关停“内涵段子”等低俗视听产品通知，明确指出，内涵段子客户端软件和相关公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题，引发网民强烈反感。

　　4月11日下午，今日头条宣布关闭App的语录，段子、趣图、美图和美女共5个频道，今日头条方面表示，这是产品内部整改的一部分，与此同时，不少用户也发现，从4月11日开始，将抖音、快手、西瓜视频、火山小视频中的视频分享至微信朋友圈后，点击分享图标，并不能打开视频页面，只能看到文字说明和网址连接，说明显示，互联网短视频整治期间，平台将暂停短视频App外链直接播放功能，如需要观看，仍可复制网址，使用浏览器播放。

　　同样是在4月11日，微博方面宣布联合秒拍、一直播，对自身平台中可能存在的违规违法内容开展持续3个月的专项清理行动。

　　处在风暴核心区的还有快手。过去一段时间，快手曾因未成年人打赏、未成年妈妈直播等问题而被广泛批评。对此，快手平台第一时间表态将积极整改，推出包括将扩充审核团队，严禁未成年用户开通直播权限，优化算法推荐及举报处置流程等措施。

　　而在昨天，针对未成年人用户保护问题，快手拿出了更加细化的措施——推出“家长控制模式”。只要开启“家长控制模式”，未成年用户发现页将只推荐适合18岁以下用户观看的内容，此前，快手已经表示严禁未满18岁用户开通直播权限。对于未成年人打赏问题，快手称，通过用户画像技术识别未成年人后，将实行全额退款政策。

　　更多互联网企业也开始自查自纠。比如，直播平台斗鱼昨天在其官网发布通告，宣布将展开为期3个月的不良内容信息自查。将对违法违规、侵害未成年人合法权益直播、违反社会公德、低俗暴力、非法传销等内容进行严格的监管和自查清理。

　　对此，中国政法大学传播研究中心副主任朱巍表示，网络短视频已经到了非规范不可的地步。

　　朱巍指出，其实这些App也好，应用也好，直播也好，从他们最开始进入到互联网市场的时候，可能连他们自己都没有想过，在这么短的时间内积累了这么多用户。所以他们的成长期非常地短，背后的资本涌动把他们催生成了一个庞然大物。有一句老话，叫“德不配位”，就是说平台本身可能起源于草根，但是现在变成一个大家都在关注的平台的时候，就要承担更大的法律责任、社会责任，甚至道德责任，这跟做小平台的时候完全是不一样的。国家的监管部门这次出狠手，其实也反映出几个问题，第一个问题就是长期以来，有观点认为互联网应该完全自律，自己去优胜劣汰，现在实践发现不能这样，如果这样的话，很可能会影响一代人，尤其是青少年的价值观。另外，现在下架“内涵段子”，也给很多网络平台提了一个醒，法律是不能违背的，不能用流量去换法律，更不能用资本去推动违反法律的底线。

　　（原标题为《监管风暴席卷互联网内容领域 专家：不能用流量去换法律》）

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