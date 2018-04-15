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传统车企混战互联网巨头 汽车共享领域竞争再升级

传统车企混战互联网巨头 汽车共享领域竞争再升级
2018年04月15日 07:51 新浪综合
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　　来源：羊城晚报

　　互联网巨头在网约车领域大出风头，传统车企也坐不住了。近日，宝马发布消息称，宝马集团与戴姆勒集团签署合约，将整合各自旗下出行服务的业务模块。两大车企巨头牵手，令共享出行领域大战升级。羊城晚报记者注意到，近期，本田、东风雷诺、宝马、东风乘用车、日产等车企都推出或落地了汽车共享项目。而随着互联网企业继续在此投资加码，越来越多强势平台的进入，汽车共享领域的竞争陡然升级。

　　传统车企抢食共享出行

　　传统车企显然不愿让互联网巨头在网约车领域独领风骚。羊城晚报记者注意到，在宝马与戴姆勒集团宣布出行业务板块整合之前，已有不少车企先后推出共享出行平台。

　　上周，本田中国宣布与IT企业东软集团旗下的汽车共享事业公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司注资6000万元人民币，携手开展汽车共享事业。

　　一汽-大众品牌也在近期正式推出旗下的共享汽车服务“摩捷出行”，并宣布摩捷出行已于4月2日在一汽-大众销售公司正式启动试点，开始员工内测。

　　此前，戴姆勒集团在中国市场拥有“即行Car2go”和“Car2share”两大共享出行项目，主要以smartfortwo车型为主。而宝马集团也和汽车租赁公司合资成立了DriveNow公司，推出汽车共享服务，服务范围覆盖欧洲的13个城市，运营车辆超过6000辆。

　　在共享汽车领域布局的自主品牌车企也不在少数。去年5月，北汽新能源推出了“轻享出行”共享汽车平台系统，以北汽新能源EX200车型为主，在北京、沧州、泰州、潍坊等地运营。同年8月，吉利战略投资的新能源共享出行服务平台——曹操专车也正式上线。此外，力帆、长安汽车等自主品牌车企的分时租赁业务也都在推进中。

　　从上述模式来看，此前车企进军共享汽车领域，要么以“单打独斗”的模式出现，要么与网约车企合作，而如宝马和戴姆勒这般两大车企巨头抱团进军网约车行业，目前尚属首例，这或将进一步改变市场格局。

　　资本市场持续升温

　　在汽车共享领域里占得先机的互联网企业还在不断加码。3月底，高德地图宣布推出顺风车业务，成都、武汉两地率先上线，同时开启北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募，之后将逐步扩展到全国更多城市。

　　而在此之前，神州优车、美团、滴滴等互联网企业早已争先入场。此前，神州优车集团宣布将打通出行、分时租赁、融资租赁等几部分业务，由“汽车出行”升级为“汽车生活”平台。美团也推出了“美团租车”业务，正式进入了共享汽车领域。

　　现有汽车共享平台也在加大融资力度。滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维此前曾表示，接下来会大力投入分时租赁领域，投入资本将不低于10亿元。电动汽车分时租赁平台“PonyCar马上用车”此前也对外宣布完成C轮融资，总投资额超2.5亿元。

　　30家企业仅一家盈利

　　业内分析认为，政策利好是资本市场在汽车共享领域持续升温的一大因素。去年8月，交通部和住建部联合发布了《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，鼓励使用新能源车辆开展分时租赁，给市场带来更多期待。

　　值得注意的是，虽然参与者不断涌入，如何实现盈利仍是目前共享汽车平台未解的难题。据普华永道统计，目前分时租赁汽车企业平均单车亏损每天在50元-120元。“国内30余家分时租赁企业，目前只有一家账面上盈利。”普华永道合伙人彭波对外表示。（记者 张爱丽）

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