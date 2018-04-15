内容分发平台迎来强监管 投资人:将收缩这一领域投资

汪晓慧

“投资人对于内容创业、互联网+文化方向上，政府监管的程度、红线所在位置等不明确的情况下，或将收缩这一领域的投资，资本的目光将转移向其他领域，将造成基于互联网做流量、内容分发、内容创业版图投资的遇冷。”华盖资本文化基金执行总经理李玮栋在接受记者采访时表示。

这一转向的背景是，从内容分发平台至内容本身，强监管的警报信号在过去一周密集响起。

4月10日，今日头条旗下“内涵段子”APP被监管部门要求永久封禁。“国家广播电视总局门户网站”在微信公号发布消息称，国家广播电视总局在督察“今日头条”网站整改工作中，发现该公司组织推送的“内涵段子”客户端软件和相关公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题，引发网民强烈反感。

依据相关法规的规定，广电总局责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。

这一天晚间，《奇葩大会》第2季视频也全面下架。《奇葩大会》是爱奇艺自制综艺，第一季于2017年1月20日在爱奇艺视频网站上线。《奇葩大会》的官方介绍称，“《奇葩大会》作为“奇葩”系列节目之一，《奇葩大会》将打造一个史无前例的先锋青年观点集会，华人世界最先行、最勇敢、最新锐的青年聚集在这里，放肆分享，自由表达，带来自己最真实的生命体验和人生观点。”

而在清明节前的最后一个工作日，4月4日，国家广播电视总局官方微信号发布通知称，针对社会舆论强烈关注的“今日头条”、“快手”两家网站播出有违社会道德节目等问题，国家广播电视总局高度重视，立即会同属地管理部门严肃约谈了“今日头条”、“快手”两家网站主要负责人。

4月9日午间，今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报四款移动应用程序被暂时下架。4月11日，微信和QQ将暂停短视频APP外链直接播放功能，包括今日头条系抖音、火山小视频等，也包括腾讯系的微视等。简而言之，所有来自外部短视频APP链接的视频信息，都无法在微信和QQ上直接打开播放。

致歉

国家广播电视总局连续发文后，包括腾讯微视在内的各家短视频服务都在积极响应国家广播电视总局的要求，进行自查自纠，如快手已清理5万条问题短视频，查封1.1万用户，抖音也将对系统进行全面升级，期间直播功能与评论功能暂时停止使用。

人民日报评内涵段子被关停一事时称，不能只要价值不要价值观。“遭遇“外科手术式”监管，“今日头条”再上头条。如果一味追求爆款，却不拆除引发危机的“爆破点”；如果贪图飙车式发展，却无视“刹车”功能失灵；如果只要价值，不要价值观，甚至鼓吹“算法没有价值观”，就难免出事。产品不能沦为算法的奴隶。

张一鸣曾称，今日头条是家技术公司，而不是媒体，并不想输出价值观，也不想教育用户，且“会承担企业的社会责任”。“一夜未眠”的张一鸣在4月11日凌晨4时许，公开致歉和反思。张一鸣称，“产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容，没有贯彻好舆论导向，接受处罚，所有责任在我。”

在致歉信中，张一鸣称，公司目前存在问题的深层次原因是：“四个意识”淡薄、社会主义核心价值观教育缺失、舆论导向存在偏差。一直以来，我们过分强调技术的作用，却没有意识到，技术必须要用社会主义核心价值观来引导，传播正能量，符合时代要求，尊重公序良俗。

张一鸣表态，“将立即着手改变，改变自己的思想，改变我们的做法。”具体做法包括“将正确的价值观融入技术和产品”，加强党建工作，强化编辑责任，纠正算法和机器审核的缺陷，不断强化人工运营和审核，将现有6000人的运营审核队伍，扩大到10000人。整治社区秩序，优化社区氛围等具体措施。

在张一鸣致歉前一周，针对央视批评短视频平台出现大量未成年妈妈视频等低俗内容，快手CEO宿华在微信公众号中发表文章《接受批评，重整前行》进行道歉。“整个互联网业界，整体来说自律是不够的。”上海社科院互联网研究中心首席研究员李易在接受经济观察网记者采访时表达这样的态度和评价。

在李易看来，在互联网+文化的创业中，很多项目不仅没有做到“消费升级”，反而是“消费降级。”他分析称，政府对所谓新经济创新企业在早期发展阶段持宽容的态度，让一些企业模糊了边界，触及红线。如今，政府打造清朗网络空间的重拳之下，未来对所谓创新性企业的评价维度将不仅仅据现在创造就业、税收等经济指标方面，涉及泛文化内涵的相关项目和公司面对强监管模式将是未来的新常态。

“从2016年开始，文化创意产业本来偏思想领域，国家的管制逐渐加严，而且还禁止跨界并购。”投创家CEO曹海涛向经济观察报说。强监管是政策风险，这种风险一直存在。只不过之前没有这样严重和很快适应新经济，因为国家对互联网创新这种偏新经济的创新比较包容，比如共享单车，随着相关的法律出台，国家对新经济的方式很明显，先鼓励，一两年暴露问题后进入严监管。因为这种顺序，最后出现的监管都是偏内容的政策限制。

李易分析称，代表创新的互联网企业未来会面对监管“新常态”，“创新”不能成为其行为违背价值观、公序良俗的遮羞布。

资本转向

李玮栋在2013年身份从分析师转变为投资人。他向记者回顾文创领域的投资热点。2013年以投资内容型平台为，此后争抢的风口覆盖至有IP资源的影视剧、随后扩增至各种类型基于微信公众号的内容创业，14、15年体育、VR也是风投青睐的领域，之后直播风口兴起，直播大战愈演愈烈。当下知识付费、教育等变现能力强、风险较低的项目是重点关注对象。

李易认为，更大的影响在于对未来的投资，像快手、今日头条孕育这些平台野蛮生长的机会和土壤已经没有了。

李玮栋持有同样的观点。“由于BAT这几年在网络端各种类型的平台上的投资和收购，平台类项目的机会基本上很少了，或者说即便是再有（风口），像BAT这样有流量资源的巨头也会在很早期就进行收割和布局，留给基金的机会不是特别多。”

李玮栋说，作为基金投资人，他们现在更积极考虑更多的投资方向是偏向于内容开发这个层面。“未来平台对内容的需求是不会变的，而且随着资本对平台的投入越来越大，平台也需要有独家的或者优质的内容来吸引用户，维持用户的黏性。”

李玮栋的投资项目之一是“十点读书”，这是微信公号创业时的明星项目。在他看来，这些项目的做法是，将“青年文摘”或者“读者”线上化了。这样以读者个体“小情绪”为内容创作聚焦点的项目，无论是“激化焦虑”或者是“抚慰焦虑”，贩卖个体焦虑的内容做到自我审查，不挑战公序良俗，不触及监管红线，还是相对“安全”的投资领域。不过。李玮栋也坦言，这些项目的投资风口风已经很小了，过了最初的红利期。

“将来的投资人，应该投的是什么？是代表网络文化空间消费升级趋势的项目。”李易说。

估值模式

投创家CEO曹海涛向经济观察报分析称，在TMT领域，很多公司的估值方式是比较估值法，以规模、用户数量价值作为估值基础。游戏、影视等以盈利作为估值基础。盈利稳健的靠利润估值，一些处于发展前期或者流水盈利较少的靠用户估值，即用户数乘以每个用户的估值单价。偏利润型的用利润乘以市盈率估值。

很多互联网公司盈利前，用比较法，用户价值估值。比如一个用户价值1000块。流量为王的逻辑，目前偏互联网估值方案，即使偏互联网，也适用于目前没有盈利的公司。另一些也是注重用户的，比如游戏，但其实是用利润估值。

曹海涛分析，针对今日头条，是用第三种方案估值：市销率法，就是看他的销售收入，今日头条属于利润少，收入多的类型。从销售收入来估值，同行业平均或以上水平得出一个市销率的系数，就确定估值，比如乘以1.5|2|3倍。

至于目前像今日头条这样大体量的公司，是否会洗牌？“不会产生特别大的洗牌，他们基本上已经形成了自己的闭环，只要适应潮流，慢慢调整结构，在大饼里面缩小不符合监管要求的部分，增大符合主流文化要求的部分。”李易称。

未来估值模式会不会生变？李易的观点是，强监管模式对整个文化产业的影响是巨大的，并且是长期而且深远的。他认为，这将直接导致资本界在投资时对标的价值评估和计算模型发生重大变化。

李玮栋的看法是，当下，以互联网为载体的创新项目，还是没有跳出以流量作为估值基础的模式，这是因为变现方式的可选项太少。“现阶段既然没法用纯财务的指标，比如说盈利能力去给企业的价值做评估的话，就只能以流量的价值。”“可能不会有什么变化”，李玮栋如此预判未来相关创新项目的估值逻辑，只是强监管时代，平台的用户数可能会产生较大的波动，因而投资者在估值时或许会在原先流量价值价格的基础上“打折”。

曹海涛的观点是，系统性风险与估值不同，估值角度就看公司价值合适不合适。“所以我认为目前的监管不会影响投资估值的方式和逻辑，主要是增加了投资风险，不影响估值本身。