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快递柜逾期收费引热议：该不该收？是不是霸王条款？

快递柜逾期收费引热议：该不该收？是不是霸王条款？
2018年04月15日 07:09 新浪综合
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　　据经济之声《天天315》报道，近几年，快递代收点和智能快递柜越来越多。但据报道，很多消费者对于快递柜也有不少吐槽：有了快递柜，见快递小哥一面是越来越难了；更重要的是，本是给快递哥行方便的快递柜，如今却要向消费者收取逾期管理费。很多人认为快递柜这个逾期管理费收到不明不白，不太合理。

　　有网友指出，快递入柜，如果事先没有征得消费者同意，取件码是否收到也无需消费者回复确认，逾期前也没有发送“超时提醒”——那这样的快递柜收逾期费，无异于霸王条款。

　　当然，也有支持的声音，认为快递柜企业要求客户交“快递柜逾期费”是有一定道理的，但收多少，怎么收应该进行明确规范，应该有一个统一的标准。

　　关于快递入柜的问题，北京中闻律师事务所律师李斌指出，首先要保障消费者的知情权和选择权。因为消费者也明白，送给快递柜是快递企业提供的一个便利选择，但如果消费者提前都不知情，就直接入柜，这种情况很显然就没有保障消费者的基本权利。所以快递企业应当提前告知。

　　过去用快递柜是免费的，但是过了一段时间以后慢慢开始收费，这就是一些互联网企业经营的方式吗？对此，李斌认为，关于快递柜收费产生的争议，其实关键问题在于快递公司。

　　李斌说：“这种快递柜的运营企业是一种重资产的企业。前期它是向快递公司来收费，现在更多是两方来收费。比如对于消费者来说，24小时之内免费超过24小时收费。它主要是通过这种方式来盈利的，但它的盈利模式比较单一。实际上我们算下账，他通过这种方式真的不一定能收回成本，绝大部分是亏损的，所以它收费是可以理解的。其实这里边主要是快递公司的问题。快递公司在送快递的时候，应当按照与消费者事先约定的地址和收件人，送到指定的地方。除非是经过联系确认，消费者不在家或者什么情况，那可以存在这个快递柜里边，但这属于是经过用户同意的。除此之外，对于快递行业国家有一个先验后签的制度。为什么要先验后签？实际上是为了保障消费者权益，也是为了减少或者避免双方之间发生纠纷。如果说快递员不经过消费者允许，直接放在小区什么地方帮我代签了，或者放在快递柜里边了，一旦有损坏，作为消费者来讲，再去举证就很难了。”

　　（原标题：快递柜逾期收费引发热议 逾期该不该收费？）

快递柜霸王条款
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