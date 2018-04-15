央视调查德州扑克App:近万人参赌 俱乐部月入数百万

原标题：网络App公然近万人参赌 大型俱乐部月入数百万！ 赌博链条如何形成？

央视新闻客户端4月15日消息，中国的网络游戏市场规模全球最大，网络游戏玩家超过5亿人。央视记者经过两个多月的持续追踪调查发现，在多个网络游戏平台里，一些看上去只是为了娱乐的游戏，却暗藏着一个个看不见赌徒的赌局，赌博参与者利用网络游戏的外衣，在游戏中豪赌。

上海的小李今年31岁，是一名公司职员，月收入1万2千元，原本平静充实的生活，在去年9月份被打破。去年9月开始他开始接触网络德州扑克，很快就喜欢上了这种牌类游戏，从此一发不可收拾，一路沉迷下去。

小李：每天都玩，除了睡觉、吃饭、干活的时候以外，都是在玩德州扑克。

德州扑克是一种牌类游戏，可多人参与，它的玩法是，玩家每人发两张底牌，桌面依次发5张公共牌，玩家用自己的两张底牌和5张公共牌自由组合，按大小决定胜负。那么小李为何会痴迷这种牌类游戏呢？

小李：赌钱，目的就是为了赢钱，网上玩德州就是为了赢钱。

既然是网络赌博，一定会非常隐蔽，然而小李告诉记者，事实刚好相反，他玩过的网络App平台都是公开的，在苹果商店和安卓系统中自由下载。近半年的时间里，小李在多个平台中都赌过钱。

小李：扑克圈、德州约局、微赛德扑、扑克部落、这些平台我都玩过，这些都是赌博平台嘛。

小李玩德州扑克原本是为了赢钱，不过他忘了一句话，十赌九输。小李给记者看了他给俱乐部汇款的转账记录，他告诉记者，近半年的时间里，他输光了自己的所有积蓄，还欠了一身债。

小李：我输了8万多块钱，那是我所有的财产，另外我还借了微信和支付宝的钱，现在身上都没钱了。想想输了那么多钱，当时真是着魔了。赌博真是害人啊，当初就不应该碰它 。

全网公开，明目张胆的赌博平台

那么事实真的像小李说的那样这些网络App 是用来赌博和完全公开的吗？记者经过调查发现，这些德州扑克App不仅可以随意下载，玩家还在这些平台里明目张胆的在进行着赌博，而且金额庞大。记者发现从经营模式上，这些德州扑克App可以分为两类，我们先说其中一类，这一类涉及的App 有德州约局、微赛德州、欢乐德扑和扑克部落。

德州约局、微赛德州、欢乐德扑和扑克部落在苹果的App和安卓平台上都可以正常下载。比如这个德州约局在游戏分级中被定义为：频繁强烈的模拟赌博游戏，而这个欢乐德扑的App则更加直接将游戏定义为：赌博与竞技。

记者通过观察发现，这四家的每一个App里有众多的俱乐部。 微赛德州和欢乐德扑这两款App将俱乐部直接公布出来，记者大概数了一下，两个App，每一个都有约千家俱乐部。

玩家如果想参与赌博，首先要加入其中一家俱乐部成为会员，然后将钱利用微信或者支付宝转给俱乐部管理人员，在俱乐部开设的房间里，与俱乐部会员对赌。如果盈利找俱乐部换回钱。在网络赌桌上，每个玩家前方都有一个数字，这个数字就是等额的人民币。

记者在多个平台先后加入了20多个俱乐部，发现它们做的都是同一件事情，就是给玩家换筹码。玩家给俱乐部钱，俱乐部给玩家相应的筹码，赢钱后再找俱乐部将筹码换回钱。当然俱乐部不会免费为玩家提供服务，他们会从盈利的玩家那里收取服务费，行话叫抽水。而且是两个半小时牌局结束以后，俱乐部自动结账退还玩家现金。

九州俱乐部客服：现在统一规定5，不许减水。一般情况下牌局结束之后，我就自动出账了，你不说话，我一般都会退微信返号的。如果你着急的话，也可以跟我说，我先给你弄。

小李：俱乐部水上抽成5%，水上就是盈利部分。举个例子比如说我充了1000块钱，我赚了500块钱，那俱乐部就从这500块钱抽成5%，它挣了25块钱，我自己再拿回1475块钱。

俱乐部靠从盈利玩家身上抽成赚钱，那么平台赚什么钱呢？记者发现，在任何一个平台上玩家想参与赌博都必须要购买平台的金币。

小李：每个玩家坐下来，平台都要收服务费，一般来讲大概两个小时，一般平台会抽两块钱。玩家越多，平台抽的越多。

俱乐部将房间按照筹码的大小分为不同的级别，最低的筹码是一元两元，然后依次是 两元四元、五元十元、十元二十元，最高的是五十元一百元。

这是在德州约局平台上，九州俱乐部186桌，筹码级别是中等的五块十块的一手牌，时间是3月29日晚21点，在玩家“气势凌人的铅“和“潇潇”的对局中，底池筹码达到了6257元，这一局玩家“气势凌人的铅”盈利3237元。在这个房间里他还不是盈利最多的，记分牌显示，这名叫豆的玩家共盈利9868元人民币，而这名叫mageover的玩家输得最多，输了7000元人民币。

扑克圈：近万人参赌，金额巨大

上文中提到的四个德州扑克平台App，有一个特点，就是俱乐部在平台上关起门来做自己的生意，自己开房间，让俱乐部所属的会员之间对赌，不同的俱乐部会员之间是无法对赌的。不过这种俱乐部独立核算的模式被一个叫做扑克圈的德州扑克App打破，扑克圈的经营模式是有一个公共大厅，同时开近100个不同级别的房间，让不同的俱乐部会员之间对赌，这种模式让扑克圈这个App迅速成为网络德州扑克的爆款，它每天可以开1000多个房间，形成了近万人共赌的庞大局面。

扑克圈有一个公共大厅，与其他App 由俱乐部开设房间不同，扑克圈的房间由平台根据级别开设，从一元两元到50元100元，在这里不同的俱乐部会员之间可以对赌，其火爆程度从开设房间到玩家坐满的时间就可以看到了。一个房间通常有8个位置，这是4月10日下午3点40分，扑克圈第382桌，级别是2元4元，开设房间后，在短短15秒之内，座位就被玩家坐满。在扑克圈里赌博是需要抢位置的。

而且扑克圈与其他平台不同的地方还有一个就是，它有一个公共彩池，当玩家击中大牌，可以彩池中分到现金，这与赌场中的公共彩池一个原理。

扑克圈平台king俱乐部客服：你可能不了解，我给你介绍一下。进入牌局上面有一个滚动的数字，如果你中了四条，占奖池的5%，多少钱就直接划给你了，同花顺是25%，皇家同花顺是60%，你玩的级别越高，他的奖池越大。

这是玩家自己晒出来的奖励截图，这名“波斯湾龙”击中同花顺赢得2639元的奖池奖金，这名叫做“松弱鱼”的玩家击中皇家同花顺获得24930元的奖池奖金。这是玩家自己晒出的中大奖截图，这名外加一次就中了42000多元的奖池奖金。

大型俱乐部月收入数百万

去年以来，公安部重点挂牌督办、直接指挥侦破135起重大跨境网络赌博案件，抓获涉案人员5300余名，冻结涉案资金逾60亿元。

记者通过观察发现，赌博现象在网络上依然非常猖狂，一些俱乐部公然在网络上招收新的会员，肆无忌惮，明目张胆，如此猖狂的背后其实是暴利的驱使。虽然俱乐部只收取玩家盈利部分的5%作为服务费，但是大家不要小看这5%，大型的俱乐部就是靠着5%，月收入可以达到数百万。

活跃在网络德州扑克App中的俱乐部，为了吸引新的玩家加入俱乐部，可谓是使出了浑身解数。

这家AQ俱乐部每天都在朋友圈里发赌博赢钱的口号，称“ 毕竟挣一百万 比赢一百万难多了” 还发出俱乐部大牌奖励海报。

这家城市英雄俱乐部让利尺度更大，做出了当月免收服务费的承诺，还许诺给玩家发红包。

这家叫娱乐的俱乐部制作了宣传片，在网络上播放。计算这些俱乐部的收入其实不难，因为每一个房间里都有一个记分牌，记录了参与赌博的玩家盈利和损失的数据。

这是4月10日，德州约局平台城市英雄俱乐部第82桌的玩家输赢数据，数据显示这名叫做“一天12小时”的玩家在不到两个小时的时间里，共盈利11600元，这名叫做“梦飞扬”的玩家输掉了12000元，记者计算了所有玩家盈利的部分是29451元，俱乐部抽取这部分资金的5%，就是1472元作为服务费，另外加上所有的保险费用475元，这一桌俱乐部共盈利1974元。

记者看到城市英雄俱乐部目前同时开了76桌，那么他们每天可以开几桌呢？城市英雄俱乐部的客服告诉记者，他们每天可以开到300多桌。

知道单桌的盈利数字，和每天开多少桌，我们就可以大致计算俱乐部每天的盈利情况了。

由于每个房间的筹码的级别不同，我们保守的估计城市英雄俱乐部平均在每桌上可以获利500元，它一天可以开300桌。那么，每一天，这家俱乐部就可以盈利15万元人民币，一个月可以盈利约450万人民币。

一些俱乐部为了获得更多的利润，同时在多个平台开设俱乐部。如这家winpluswin俱乐部，它就同时在扑克圈和赛鱼德扑两个平台开设了俱乐部。

律师解读：玩家远离网络赌博

网络德州扑克赌博，主要牵涉到三方，玩家、俱乐部和平台，那么这三方是否已经触犯法律，为此记者咨询了律师。

北京中剑律师事务所焦阳：对于普通的玩家而言，在法律上可以称为参赌人员。他参赌的次数和金额，如果每天都有数百上千的金额，那么参赌人员就涉嫌触犯了中华人民共和国治安管理处罚法第71条，可能会被公安部门处以5日至15日以下行政拘留。

俱乐部负责招揽玩家，组织赌博，并从赌资当中抽成，他们是否触犯了法律呢？

北京中剑律师事务所焦阳：俱乐部行为一个是在法律上，涉嫌聚众赌博，尤其是尤其是抽成的这个行为，就是从普通参赌人员身上抽取一定的，社会上叫水头。这个涉嫌触犯我国刑法303条（开设赌场罪），依照法律规定可能会被处以三年以下有期徒刑，情节严重的可能被处以3年以上10年以下有期徒刑。

如果一个网络德州扑克平台俱乐部众多，玩家过万，由于平台在每一个玩家身上收取服务费，显然平台是最大的获利者，那么平台是否触犯了法律呢？

北京中剑律师事务所焦阳：对于网络服务平台，在明知道有人利用它的平台从事赌博，而没有采取相应的制止措施，还间接直接从中牟利，这个网络平台就涉嫌构成开设赌场罪。

不过无论参与与否，知情与否，如果平台坚称自己毫不知情俱乐部在自己的平台经营赌博业务，律师认为平台也难逃法律的追责。

北京中剑律师事务所焦阳：即便是平台声称自己不知道这些情况的发生，它仍然要负相应的法律责任。因为依据移动互联网应用信息服务管理规定第7条，它有主动监督管理义务。它没有进行主动监督管理，就要负相应的法律责任。相应的网络服务平台，也属于是以不作为的方式，涉嫌共同犯罪，而构成开设赌场罪。

（原题为《网络App公然近万人参赌 大型俱乐部月入数百万！ 赌博链条如何形成？》）