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商品价格一天一个样 电商网站商品价格波动合理吗？

商品价格一天一个样 电商网站商品价格波动合理吗？
2018年04月15日 02:35 北京青年报
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　　商品价格一天一个样 电商网站商品价格波动合理吗？

　　一台冰箱一周之内价格最高和最低相差900元 有些商品的价格几乎一天一个样

　　电商网站商品价格波动合理吗？

　　有分析人士表示，电商网站的价格变动频繁，从根本上来说是为了提高毛利率、争取利润最大化；这种价格变动从法律法规上来看并不违规，是电商的一种常见策略。电商网站会根据同行定价、供应商定价、用户关注度等适时调整价格，以此在一定程度上提升毛利率。调价一般情况下都非人为操作，而是网站的定价系统自行设定。

　　经常在电商网站购物的消费者会发现，同一种商品，在不同时间的销售价格是不同的。如果加上各类优惠，那么该商品的价格变动就更大了。北京青年报记者调查发现，几乎所有电商平台都存在商品价格波动的情况，其中一些商品的定价(除去各类优惠券等活动)变动频繁且幅度较大，如一口锅在4个多月内出现5种价格、前后相差3倍多，一款冰箱一周内价格波动900元，一板电池2个多月涨价67%……对于这一现象，分析人士称，商品价格变化为正常现象，现在电商多为系统自动定价，而同行定价、供应商定价、用户关注度等都会影响商品定价，建议用户可以选择大促等时段选购商品。

　　现象

　　一口锅4个月里价格能差3倍多

　　日前，市民冀先生对北青报记者反映，他在电商网站经常购买或关注的几种商品价格变化频繁且幅度很大，有的商品最高时的价格是最低时的一倍还多。他展示的历史购物记录显示，一款名为“WOLL德国制造不粘锅雅致蓝宝石系列24cm平底锅”的商品，现价998元；但在4个多月前，其定价仅为289元，还不到现价的1/3。另外，这款锅具还出现过618元、658元、499元等多种价格。

　　冀先生表示，由于自己经常在网上购买日用百货、生鲜食品、家电电子产品等，因此对商品价格比较敏感。他发现，除了第三方店铺外，电商平台自营的商品，其价格也时常波动。“有些商品的价格几乎一天一个样”。他说，比如名为“中粮集团中茶牌大红袍罐装75g”的茶叶，自己在一个月左右下单买了三次，每次的价格都不一样：2017年5月4日，该商品价格99元；5月30日，该商品价格就降了一半，仅49.9元；又过了几天，6月12日该商品价格就再次降到了39.9元，还不到一个月前价格的一半。

　　测评

　　半数监测商品一周内价格出现波动

　　为了验证冀先生提供的线索，上周，北青报记者在电商网站选取了20种不同种类的商品加入购物车进行价格监测实验。结果发现，在一周时间(4月2日-4月8日)内，仅一半商品的价格没有变化；另一半商品有些价格有所上涨，有些有所下降。20种商品价格总价从最低时的15587元到最高时的16576元，波动幅度约为6%；10种价格有所变化的商品总价从11962.6元到12951.6元，波动幅度约为8%。

　　在本次价格监测中，价格变化最大的是“西门子对开门冰箱BCD-610W白色”，前后价差900元。在这一周内，该商品的价格从4699元(5199元立减500元)变为5199元，又变为4999元(5499元立减500元)，再到5299元，最后到5599元。其中，最高价格5599元和最低价格4699元相差了900元，价格变化幅度达20%。

　　另外一款大家电“三菱空调大1匹 MSH-CE09VD”的价格一周内从3649元降至3599元，价格波动幅度为1%；小家电“飞利浦电动剃须刀S5078/04”的价格则从489元的秒杀价，涨至499元，再涨至529元，价格波动幅度为8%。电子产品方面，小米Note 3手机的价格则在1999元和2099元之间波动，价差100元，价格波动幅度为5%。

　　在10种价格有所波动的商品中，价格变化最小的是“富昌黄豆腐竹200g”和“维达蓝色经典卷纸140g×27卷”，他们的价格波动范围都在1元左右：前者6天的价格都是12.8元，仅一天降为11.9元；后者的价格有3天为57.9元，其余4天为56.9元。一位消费者对北青报记者表示，“这种最常用的商品活动价格波动很小，即使是双十一也优惠不了太多，所以一般按需购买就行，不用囤货。”

　　在食品品类方面，“中粮牌白牡丹白茶饼330g”的价格也变化不小，从4月2日的138元降价到89.9元，在4月8日再次降价至79.9元。在床上用品方面，多喜爱全棉印花四件套床单款(1.8米)的价格在199元和249元之间不断变化，价格波动幅度为25%。另外，鱼跃铝合金腋下拐杖YU860A的价格也从109元降到89元，后又恢复到109元，价格波动幅度为22%。

　　在本次价格监测区间中，价格没有变化的10种商品包括：书籍《一号命令》、比乐爬行垫、松下干电池5号R6PNU/12SC等。不过，在较长时间段内这些商品的价格也并非一成不变，比如《一号命令》在上周的价格为23.7元，网友的购物截图显示，其定价曾为18.4元；松下干电池5号R6PNU/12SC上周的销售价格为14.9元12节，两个多月前其价格仅8.9元12节，也就是说，这一板电池在两个多月内价格上涨了67%……

　　多个电商平台的统计数据显示，电商网站价格变动并非个例。一位客服告诉北青报记者，平台商品本身的价格浮动是正常的，不过不同品类的商品浮动幅度不一样，“一般家电类的商品价格浮动相对较大”。

　　释疑

　　电商网站价格波动一般不是人为操作

　　此前央视曾报道，一份独立第三方机构在15天内对网上20万种商品价格进行的监测结果显示，电商网站上价格变化最频繁的商品是食品和美容化妆品：一半食品价格变化幅度达两成，近四成美容化妆品价格变化超一成。服装和家电产品价格变化频率和幅度较小，但半个月内仍有三成的家电价格有7%的波动，而对于高价值的家电产品来说，7%的价格波动其实并不算少。监测同时显示，上午八九点和晚上10点为电商网站调价高峰，消费者可以选择这两个时段登录网站，比价购物。

　　那么为何电商网站价格会有如此波动呢？资深电商分析师鲁振旺对北青报记者表示，电商网站的价格变动频繁，从根本上来说是为了提高毛利率、争取利润最大化；这种价格变动从法律法规上来看并不违规，是电商的一种常见策略。他表示，电商网站会根据同行定价、供应商定价、用户关注度等适时调整价格，以此在一定程度上提升毛利率。调价一般情况下都非人为操作，而是网站的定价系统自行设定。其中根据同行定价来进行价格管理是非常普遍的情况，以此来保证用户在各个渠道看到的价格相差不多。比如天猫在做“聚划算”活动时会下调部分商品价格，那么京东、考拉、苏宁等平台也会相应下调该商品价格。

　　电商战略分析师李成东对北青报记者表示，电商平台的价格波动主要有三种情况，一是看竞争对手的价格，这是系统自动利用大数据去跟踪监测，使自己的价格跟竞争对手的价格保持在一个水平，无需人工干预；二是人工干预的主动调价，这是一种策略性的临时调价，如根据库存情况等调整价格；三是平台根据供应商的价格进行调价，这实际上是成本升高导致价格升高。李成东表示，经常性的价格变动，对于用户来说是体验较差的，多数网站的价格变化不会特别频繁。

　　一位电商内部人士对北青报记者表示，电商会随着市场价格的波动、促销情况等因素有相应价格调整，可能会有涨价、降价或者配合不同额度的优惠券以及满减活动等。

　　影响

　　价格变动催生“比价网站”

　　为了找到某商品的最佳入手时机，不少消费者在电商网站的“问答”栏目中向已经购买过该商品的其他消费者提问：“你们买时都多少钱？”根据多位消费者提供的入手时间和活动价格，可以大致知晓该商品的“底价”。

　　同时，一些“比价网站”也由此应运而生。这些网站将数家B2C电商网站接入，存储多种商品的历史价格数据。消费者只要在该网站输入自己心仪的商品链接，即可获取该商品的价格走势图和历史最低价格，从而判断出现在是否是购买该商品的最佳时机。

　　北青报记者在一家比价网站中输入了商品“西门子对开门冰箱BCD-610W白色”的链接，该网站随即出现了一张商品历史价格走势图，该折线图展示了从2017年1月8日至今此款冰箱的价格波动情况，在其上方还标注了“历史最低：4776元(2017-8-18)，当前价5599元”。从图表中可以看出，这款冰箱价格一直波动较大，最高有10次达到7650元，最低有3次降至4779元。不过，该款冰箱的价格整体呈下降趋势。

　　此外，比价网站还在下方罗列出了“其他商城同款报价”，包括其他多个电商的自营、第三方店铺的售价，消费者可以一眼看出目前在哪里买最划算。文/本报记者 温婧

　　提示

　　如何在电商网站

　　买到价格实惠的商品

　　那么，当消费者发现购买的商品降价后，就只能“认栽”了吗？北青报记者咨询多个平台发现，一些平台为此推出了“价格保护”服务，消费者购物后发现商品价格降价，在一定期限内可以申请保价，商品差额即可退回。

　　不过不同的商品种类，其价格保护的时间是不同的。例如，家用电器的保价时间为30天，电脑办公、IT数码、手机通讯、日用百货(包括母婴、食品饮料、美妆个护、酒类、宠物生活、农资绿植、玩具乐器)类商品在订单商品签收之前或签收7天内可以保价，图书商品在商品签收前可以保价，生鲜商品是在签收48小时内保价。

　　鲁振旺表示，这是由于每个种类的商品其定价因素不同，如生鲜价格会随着产量、质量的不同而很快变化，手机的价格会随着新品推出的周期而变化，服装的价格会随着季节等因素而变化。

　　他建议，消费者为买到物美价廉的商品，一是要在权威电商平台多方比价，如自营网站、平台旗舰店、官方认证店铺等，在保证正品的基础上进行多方比较；二是利用好促销时机，如果刚好临近大型促销活动时可以再“等等看”。

　　互联网分析师张江健则对北青报记者表示，通过调整价格来吸引用户这是电商网站的一种常见经营策略，而且商家也有权利根据市场供求自主调整商品价格来达到促销目的，但是，这应该是建立在价格调整规则公开透明的基础上。他建议，用户若想选购到较为实惠的商品，可以选择重要节假日与特定纪念日。从电商网站的经营策略看，通常都是在重要节假日与特定纪念日的时候打折促销的力度较大，比如“双11”“618”等等，这时候商家通过薄利多销更大幅度让利以吸引更多消费者关注。

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