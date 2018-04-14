最贵的“炮灰”ofo：哈罗单车的崛起让其处境尴尬

作者 | Yorke

报道 | 投资界PEdaily

4月13日下午，有哈罗单车获得新一轮融资的消息曝出，报道称哈罗单车此轮融资金额高达7亿美金，除蚂蚁金服、复星等老股东继续投资，另有7名新的投资方，并且本轮哈罗单车融资确定为E1轮，E2轮也在筹措当中，这一信息已被哈罗单车投资方成为资本确认。此外，该消息还称，哈罗单车此前的投资方威马汽车将参与哈罗单车的E轮融资，但不确定是E1轮，还是E2轮。

但4月13日晚间，21世纪经济报道称有知情人士爆料称该融资消息不实，哈罗单车此轮融资金额约为3.5亿美元，约合人民币20亿元 。

就此，蚂蚁金服方面表示，一切信息以哈罗单车公布的消息为准；哈罗单车联合创始人韩美表示，公司会于近期对外披露正式的信息。

早已注定的阿里阵营成员

2017年下半年，共享单车行业哀鸿遍野，玩家接连出局，当大家都以为ofo和摩拜的决战将会成为共享单车大战的最后一幕之际，哈罗单车却异军突起，连获融资。不但相继引入深创投、复星等投资机构和威马汽车、富士达等产业投资方，而且更重要的是引入了蚂蚁金服。

哈罗单车一位高管曾表示，蚂蚁金服与哈罗单车的合作起源于希望对方在单车车尾贴一个支付宝扫码，为支付宝的共享单车频道导流。但合作下来之后，蚂蚁金服对哈罗单车团队的执行能力“刮目相看”。蚂蚁金服希望掷下重金和哈罗单车在战略上形成互补，据说，在双方接触的一次饭局上，蚂蚁金服CEO井贤栋甚至把马云送给他的120万一瓶的茅台都开了，重视程度可见一斑。

但实际上不光是出于对团队能力的欣赏，哈罗单车从出生伊始就和阿里颇有渊源。

哈罗单车隶属于上海钧正网络科技有限公司，最初成立于2016年3月，但到11月份才开始陆续投放车辆，算是共享单车大战中入局较晚的“后辈”。据悉，哈罗单车的联合创始人兼COO韩美曾在阿里工作10多年，负责支付宝国际部外卡业务；其CTO江伟也曾在淘宝任职。

此外，与哈罗单车“合并”的永安行共享单车本身也是阿里阵营的一员。

2017年10月24日晚间，永安行于官网发布公告称，“近日我公司的参股公司江苏永安行低碳科技有限公司（以下简称‘低碳科技’），与上海钧正网络科技有限公司（以下简称‘钧正科技’）签署了协议，约定低碳科技受让上海钧正网络科技有限公司100%股权，未来低碳科技与钧正科技双方业务将进行合并。上海钧正网络科技有限公司是一家主要经营共享单车业务的公司，经营品牌为哈罗单车。”

2017年9 月，永安行共享单车获得 8.1 亿元融资，由深创投、上海云鑫等领投，其中的投资方之一上海云鑫，是浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资控股公司。2017年12月3日，永安行再一次发布公告，称永安行参股公司低碳科技与上市公司上海云鑫、上海龄稷及其他投资人签署《增资协议》，约定上海云鑫、上海龄稷及其他除上市公司外的投资人，共同对低碳科技增资人民币23.0414亿元。

在哈罗单车和永安行共享单车“合并”前，永安行持有低碳科技的股权比例将下降至11.9267%，而上海云鑫持有低碳科技32.0467%的股权，掌握了永安行共享单车更多的话语权。

因此哈罗单车的创始人兼CEO杨磊当时也特意强调，“此举并非收购，而是合并，永安行、蚂蚁金服以及哈罗单车等均持有新公司股份，新公司实际业务仍由哈罗团队负责。”

独角兽没有朋友，只有敌人的敌人

既有资本加持，又有阿里撑腰，哈罗单车发展迅速，共享单车战场由两极进入到三分天下。

目前，哈罗单车已进入全国220多座城市、180多个景区。据成为资本管理合伙人沙烨透露，自3月13日哈罗单车在全国范围启动芝麻信用免押以来，最新的日订单量已经超过2000万单。这一数据比起ofo和摩拜单车来说已不相上下。

哈罗单车的强势崛起，让同投靠阿里阵营的ofo的处境相当尴尬。

就在哈罗单车宣布全国免押当天，戴威还在杨磊朋友圈下点评：“你们这个搞得的确力度大” ，然后ofo当天就宣布了其8.66亿美元的E2-1轮融资，而且领投方是阿里巴巴。

据悉，阿里和ofo最初的接触是在2017年4月，随即战略投资ofo；7月，阿里巴巴领投ofo的E轮融资。但一位业内人士曾表示“阿里在ofo上出手晚了”，由于这两次投资偏后期，而且总金额不高，因此阿里在ofo的话语权并不大。

相比阿里，入股ofo较早的滴滴在ofo的话语权就大得多了：

2016年9月底，ofo宣布获滴滴出行数千万美元战略投资；2017年3月，ofo宣布完成D轮4.5亿美元融资，滴滴跟投；2017年7月，ofo宣布完成超7亿美元E轮融资，滴滴再度跟投。

经过多轮融资后，滴滴已成为ofo最大股东，占股超过30%。

滴滴成为了ofo最大的股东之后，便开始向ofo派驻高管，原滴滴高级副总裁付强加入ofo并担任执行总裁，除此之外，滴滴还派出了市场负责人南山进入ofo负责市场；派出财务总监Leslie liu分管ofo财务部门，戴威被的“架空”传言几近坐实。而4个月后这些派驻高管集体辞职也一定程度上反映了ofo大股东和创始团队之间产生了矛盾。

共享单车至今都是一门烧钱的生意，不愿意将公司拱手相让的ofo创始团队和滴滴闹翻后，将会面临资金链断裂的危机，就是在这样的情况下ofo才转而求助阿里。

而滴滴和阿里的关系一直处于一种微妙的状态，因为本属腾讯阵营的滴滴在和快的合并之后，阿里和腾讯罕见的成为了一家公司共同的股东。

美团点评CEO王兴曾在接受《财经》杂志采访时爆料，称自己在滴滴和快的合并之后去拜访马云和张勇，说美团非常希望可以同时得到腾讯和阿里的支持，结果马云和张勇的态度却让他很吃惊：阿里巴巴对他说“你完全搞错了，我们认为滴滴合并快的对阿里来说是一个失败的例子，我们不会让这种错误再次发生”。由此可见阿里对于腾讯的态度，阿里对于滴滴的态度。

正是阿里的这种态度让王兴毅然投身腾讯，站在了阿里的对立面。然而随着美团打车业务的推出，滴滴也被推到了美团的对立面，这让阿里和滴滴有了站在一起的可能。

可能是基于阿里和滴滴的关系，不愿沦为棋子的ofo寄希望于能在两者的博弈中独立发展。

共享单车的下半场才刚开始

那么在扶持哈罗单车的同时，阿里为何还继续加注半路投靠的ofo？

哈罗单车入局于共享单车时，各一线城市已然一片红海，因此选择了从二三线城市切入。虽然哈罗单车在很多小城市几乎是市场的第一名或垄断者，但在北上广深，还只是存在于被大家忽视的城乡接合部、郊区这些地方。此外，杨磊也表示今年会为更多北上广深一线城市的城区人日常生活服务。

有阿里补充弹药之后，ofo就能在一线城市起到牵制摩拜的作用。

据报道，4月11日摩拜召开第一次全员大会，出席者除摩拜三位创始人外，还包括公司董事长王兴。在此次大会上，王兴提到，摩拜后期的主要竞争对手应该是哈罗单车，而不是目前对抗最激烈的ofo。不过据腾讯科技报道，4月12日，美团方面对涉及ofo和哈罗单车等方面的报道予以否认，称这些消息为不实信息。

共享单车大战远未结束，下半场才刚刚开始，除了超级独角兽滴滴和美团入局外，业务模式也随之升级。

据悉，哈罗单车去年6月份确立的立体化共享出行战略和大出行生态平台已进入实施阶段。自2017年9月份哈罗单车启动与威马汽车的“4+2”（四轮+两轮）合作，今年1月份，哈罗单车和巴歌出行也在河北唐山进行“4+2”合作，用户可以从哈罗单车APP直接使用巴歌出行共享新能源汽车。另有消息显示，哈罗单车在大出行生态布局方面，近期将有大动作。

同时，美团在推出打车业务后又收购了摩拜单车，滴滴旗下也有小蓝单车和青桔单车，而反观ofo似乎还没有其他出行的相关业务落地，前景确实令人忧虑。

朱啸虎4月13日也首次公开承认已清空ofo股份，“当然创始人有自己的选择，投资人也要尊重创始人的选择，你要这样继续下去，我们只能把股份卖给战略投资人。我们是财务投资人，战略投资人诉求跟我们不一样。”

ofo的结局是像摩拜一样卖身，是和哈罗单车合并，还是仍旧独立发展值得期待。但无疑，ofo今年并不好过。