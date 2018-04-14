中国纪检监察杂志：迷恋特权是腐化堕落的根源

来源：中国纪检监察杂志

中央纪委二次全会部署的今年八项重点工作中明确提出，“坚决反对特权思想和特权现象，教育引导党员领导干部正确对待和处理公与私、义与利、廉与腐、俭与奢、苦与乐、亲与清的关系，严格约束自己，严格家教家风，严格教育管理亲属和身边工作人员，决不让特权行为滋长蔓延”。继十八届中央纪委二次全会明确要求反对特权，到十九大开局之年的中央纪委全会再提反对特权思想和特权现象，备受关注与期待。

特权思想由来已久，有历史渊源，更有现实因素。从根本上说，特权思想脱胎于几千年封建社会的“官本位”、“官尊民卑”等腐朽思想。现实生活中，有的领导干部党性不纯、信仰缺失，加之体制机制尚有漏洞、监督制约仍显乏力，于是在权力面前迷失自我，把自己看作人民的主人，搞特权，特殊化，站到群众的对立面。

特权思想是“四风”问题产生的病灶源头。特权之特，在于与众不同、超出标准。我们党关于领导干部的待遇有明文规定，并且随着时代发展、工作需要不断调整完善。然而，一些领导干部总觉得自己的功劳和贡献“大过天”，再好的条件也“值得拥有”，把权力作为享受升级的筹码。违纪违法领导干部中打着政治待遇的幌子，另立规矩、突破边界的大有人在。中央宣传部原副部长鲁炜频繁出入私人会所，大搞特权，作风粗暴、专横跋扈。湖南省衡阳市原书记李亿龙，长期使用公款雇用专职保姆，飞机必须头等舱，高铁必须商务座甚至特等座，老婆也要参照执行，下属讥讽其简直“是在享受皇帝的待遇”。特权带来的骄奢淫逸、声色犬马让这些领导干部沉醉一时，却不啻于割裂党群干群关系的“利刃”，严重败坏党的形象，恶劣影响难以估量。

更为严重的是，脑海中一旦埋下特权的祸根，领导干部就远不止追求生活待遇的超标，特权思想往往成为滑向腐败深渊的指路标。既然在待遇上可以轻易越过红线，在管人、管事、用权上又有什么顾忌呢？于是，一些领导干部对纪律规矩视若无睹，任性滥权、肆意妄为，放任物欲、权欲野蛮生长，直至在腐败堕落的不归路上越走越远。

特权思想和特权行为也是政治生态和社会风气的污染源。若领导干部对特权情有独钟，必会带动一批党员干部趋之若鹜。他们看到，特权不仅是身份地位的象征，更是可以兑换现实利益的“香饽饽”，因此一有机会就挖空心思制造差异、处心积虑创造特权，如此一来，瑟到群众眼皮子底下，共产党员哪还有点全心全意为人民服务的样子？此外，领导干部滥用权力攫取稀缺优质资源，利用特权影响着公共政策的制定实施，侵犯普通百姓的合法权益和尊严，不可避免地让权力崇拜心理大行其道，使得找关系、走后门成为思维习惯和行为惯性，致使权力大过原则、“身份取向”凌驾于“公平取向”之上，最终使人人都无法免于受害。

特权思想与我们党的性质宗旨背道而驰，必须坚决抵制。“中国共产党党员永远是劳动人民的普通一员。除了法律和政策规定范围内的个人利益和工作职权以外，所有共产党员都不得谋求任何私利和特权。”这是写在《中国共产党章程》中的铮铮铁言，是我们党90多年来赢得群众拥护和支持的宝贵经验，也是我们党一以贯之反对特权的宣言书。每名党员干部都应时时躬身自省、规范言行，和人民想在一起干在一起，绝不做脱离群众的特权者。