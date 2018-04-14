滴滴：即日起在上海取消常态化补贴 清退不合规车辆

新浪科技讯 4月14日下午消息，滴滴今日宣布于4月14日起在上海取消常态化补贴，并称将持续加强不合规车辆的清退工作。

滴滴称此取消补贴主要为响应上海市交通委关于停止补贴大战的要求。在取消补贴的同时，滴滴还将在上海对全部新注册车辆启动线下验车机制，确保注册车辆信息的合规性和真实性。对于存量车辆，一旦接到相关投诉，将要求司机前往线下服务点验车，确认无车辆信息不符情形后，才能再次提供服务。

滴滴还称，承诺今后决不率先发动网约车恶性补贴行为，同时呼吁各网约车平台将更多资源投入到提升技术和服务体验，共同推动出行行业健康发展。

此前，美团打车于3月21日开通上海站，上线出租车和快车两种业务。不久后美团点评CEO王兴称已在进入城市拿到了三分之一的市场份额。

随后双方在打车市场份额上掀起口水战，并在上海开启补贴大战。但双方的补贴大战也引来了上海相关部门的监管，此前美团打车也宣布于4月12日零点升级个人信息系统，要求司机补录个人信息，若未在规定期限内提交信息或审核未通过，4月15日将被封禁。（张俊）

以下为滴滴公告全文：

为维护出行行业正常的市场秩序，响应上海市交通委关于停止补贴大战的要求，滴滴表示坚决支持，并将认真贯彻执行，于4月14日率先取消常态化补贴。同时，滴滴将持续加强不合规车辆的清退工作，并定期向政府主管部门汇报进展。

从4月14日起，滴滴在上海将对全部新注册车辆启动线下验车机制，进一步确保注册车辆信息的合规性和真实性。对于存量车辆，我们将继续贯彻一直以来的措施，一旦接到相关投诉，便要求司机前往线下服务点验车，确认无车辆信息不符情形后，才能再次提供服务。

滴滴作为出行行业的长期从业者，一直重视出行行业稳定，以防止恶性竞争给出行行业造成巨大创伤，给用户体验带来长期创伤。我们在此郑重承诺，将履行企业社会责任，今后决不率先发动网约车恶性补贴行为，同时再次呼吁，各网约车平台将更多资源投入到提升技术和服务体验，共同推动出行行业健康发展。

滴滴将秉承用户第一的原则，坚持安全、体验、效率，为用户提供服务更多元，价格更合理，产品更智能的出行方式，满足广大市民的出行需求，为用户创造更多价值。