GGV纪源资本符绩勋：创业跨界核心竞争力来自于数据

GGV纪源资本管理合伙人符绩勋

新浪科技讯 4月14日上午消息，零界·新经济100人2018年CEO峰会今日在北京举行。会上，GGV纪源资本管理合伙人符绩勋作了题为《互联网的跨界与临界》的分享，在他看来，创业跨界核心竞争力来自于数据。

符绩勋首先讲述了互联网趋势变化，历经所谓的四个阶段：线上、B2B/B2C/C2C、O2O、OMO。原来纯线上的东西再往线下走，包括阿里腾讯。

除了线上线下的融合，跨界也特别明显。符绩勋拿美团举例：“它是纵向的跨界特别明显，从外卖到电影到出行，最近并购了自行车车。”

那么跨界本身它核心的我觉得竞争力来自于哪里呢？符绩勋认为：“一个很重要的竞争力来自于数据。”

最后，符绩勋总结：“其实现在的创业本身跟以往很不一样，以往的创业可能大家都会以做好一个用户端，做一个好的线上的一个产品，你都有可能成为一个比较好的一个巨无霸或者是一个独角兽。而我现在的挑战在于跨界本身，如果你仅仅是做一个单一的产品其实是不足够的，更需要是如何去结合不管是线上还是线下，或者是行业的支持去捕捉一个新的机会。在此当中我觉得数据还有就是用户的抓手，数据不断地积累还是很关键的，让我们用技术的手段，用人工智能的技术更好给用户服务。”

符绩勋是创投领域一名老兵，他2006年加入GGV纪源资本，在风险投资领域有超过15年的工作经验，曾领投去哪儿网、优酷土豆、UCweb、滴滴出行、聚胜万合等公司。在优酷土豆、携程去哪儿、蘑菇街、美丽说等业内重大战略并购中担任着重要角色。（王上）

以下为符绩勋演讲实录：

符绩勋：当时团队跟我说跨界这样一个主题，什么是跨界我想很多人都应该知道也对这个词也不陌生。我就想说一下十多年来我在投资领域看到的一些观察跟一些心得。

首先我们看到趋势型的变化，从最早互联网的崛起仅仅在线上到后来2005年到2010年这一块时间，我们看到整个电商化、娱乐化的一些趋势。但在这十年当中其实在很大场合上它还是一个线上跟线下是割裂的。因为互联网的到来就是2010年以后，我们说020的时代，这个词现在大家用的也不多了，但是在020的时代它改变了线上线下的事情，线上开始给线下去倒流，我们说团购打车就是那个时代崛起。

再到近几年OMO，线上跟线下开始结合，这个意味着线上跟线下的信息流量开始互动，线上跟线下双向流动，双向赋能这个比较好的例子是在新零售的领域。

正因为这个领域原来是线上的生意已经不仅仅是在线上了，我们开始很多的互联网的创业者开始往线下依靠，各种各样的视频终端，各种新零售的模式都在冲击着零售的市场，改变消费者方式、消费者体验。其实很大体验上阿里就是在布局一张消费者的网络，从签收到后面投资的一些新零售的企业都是如何更好贴近用户，让信息流消费商品的流动更加扁平化。

出行也是一样的，在出行这个领域，我们看到原来单车市场，单车市场现在开始对整个打车市场带来一定的挑战跟冲击。所以当中新的消费方式或者出行方式也会因为智能化的终端带来一些新的机会。原有的所谓O2O的项目也会带来新的挑战跟冲击。

这里头我们看到这是我们投资的一些项目，在里面的一些布局。这里稍微举个例子像我们投资的一家公司叫KIM，大家都在健身，这是一个健康领域的一个新兴的公司，它现在有大量的用户在上面用他的视频做健身。它不仅仅是线上的生意，现在慢慢往线下靠。也就是10分钟的时间卖了一万台的跑步机，他希望如何去逐步的改造线下的这些，不仅仅作为一个移动端的APP。

所以我们在看线上有一些新兴的一些用户起来以后，产品起来以后，通过用户端的一个抓手获取到这些用户会慢慢跨界产生一些新的基于，新的商业模式。这些商业模式不仅仅是线上，不仅仅是广告，不仅仅是会展也可能是线下的模式。

腾讯、阿里不例外，这里面有很多的例子，我们看到阿里是纵向的跨界，从原来的我们做B2B到做淘宝，在淘宝的基础上去延伸支付宝，在支付宝又做金融，蚂蚁金服。所以我们看到很多的巨头，他们开始可能都是专注在某一个产品，某一个用户端去获取用户的交易，用户的需求。那么在产生了一个最够大的用户量的时候是完全有能力去跨界做更多的东西，这就是互联网的机会。

再就是美团，它是纵向的跨界特别明显，从外卖到电影到出行，最近并购了车。

那么跨界本身它核心的我觉得竞争力来自于哪里呢？我觉得一个很重要的竞争力来自于数据。就是通过原有的一个产品的抓手，它很好的获取到用户消费的数据里头，它可以通过算力、算法更好的去推荐新的业务。这是很多公司他们不会只是做一个单一的产品，慢慢通过一个数据的抓手，数据的使用它可以更好的延伸出新的东西。这些我们都看到数据跟算法不断地在提升的过程，这是近几年在发生的。

这里我想说的就是，因此其实数据是一个很关键，很核心的一件事情，最近脸谱在数据上的流失其实都是反应了现在大家对数据的关心，用户数据的关心。

我这里也想说一下有了数据，有了信息，有了AI时代的到来意味着什么。

这跟以往不一样的地方是PULL跟PUSH。今天有了这样一个数据时代，有了大数据AI在背后的时候，其实我们现在进入到了一个PUSH时代。意味着就是说现在是信息找人，商品找人，所以我们在很多在用户端，在消费的过程里面其实它已经留下了痕迹，通过不同的手段我可以更好的推荐给用户。

在2C领域里面，现在还是有蛮多的一些机会，这个机会在哪？我觉得仍然会是在两方面，一个是如何更好强占用户的时间，如何用降低这种制作门槛降低消费门槛去更好的去获取到用户的时间，这个是可能在用户端、内容端有很多创新的可能跟空间。另外一方面的话，我是觉得是在消费的场景。如何更好去强占用户的钱包，在这个消费场景里面有一些机会是在微信的生态里面。微信通过小程序，它实际上已经开放出很多机会。所以现在很多新兴的公司都会在微信的生态领域去获取这个流量红利从而产生一些消费场景去抢占用户的钱包。下线是在智能终端这方面，从办公室到社区店都是新兴的场景，这些都是大家在布局的一些机会。

在2B领域，我是觉得这只是一个互联网从2C到2B，近几年的发展，大部分的趋势或者机会都在2C，2B这一块我觉得现在刚刚开始有一个逐渐成熟的过程，因为有了更好的机会，因为很多这些企业也开始意识到智能化、数据华还有如何提高它自身的效率的需求，从而去更好的去竞争。这就是说2B在未来三五年有很好的机会。这当中包括了金融、医疗还有制造业。

最后我想跟大家稍微总结一下，其实现在的创业本身跟以往很不一样，以往的创业可能大家都会以做好一个用户端，做一个好的线上的一个产品，你都有可能成为一个比较好的一个巨无霸或者是一个独角兽。我觉得现在的挑战在于跨界本身，如果你仅仅是做一个单一的产品其实是不足够的，更需要是如何去结合不管是线上还是线下，或者是行业的支持去捕捉一个新的机会。在此当中我觉得数据还有就是用户的抓手，数据不断地积累还是很关键的，让我们用技术的手段，用人工智能的技术更好给用户服务。

2C领域里面我们看到空间依然是很宽阔，但是要明白里面的细分是在哪里。2B的领域蓄势待发，金融、医疗都是有很多机会，对团队来说是要考验自身的跨界领域。