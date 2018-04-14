美团点评王慧文:人民需要两个打车平台 避免一家独大

美团点评高级副总裁王慧文

新浪科技讯 4月14日上午消息，零界·新经济100人2018年CEO峰会今日在北京举行。会上，美团点评高级副总裁王慧文发表主题演讲称，大众刚需类基础应用应保持2-3家的竞争状态，尤其避免非用户选择性的一家独大。人民群众对美好生活的向往，需要两个打车平台才能有保障。

王慧文从产品经理的角度谈到，用户体验在发生根本性变化，过去做不好用户体验是能力不行，而现在公众是在指向价值观有问题。

王慧文表示，长期强调专业专注的公司，常常会被诟病用户体验差是因为价值观有问题。不被强调专业专注的公司，反而不会被认为价值观有问题。即使是在2010年腾讯被指责用户体验最糟的时候，人们也是说它抄袭，没人说它价值观有问题。

王慧文发表演讲

王慧文认为，一家公司若从1000亿美元降低到100亿美元除了业绩的下降，更重要的是优秀人才更大规模离开导致用户体验的事实能力下降，锦衣导致口碑大规模恶化，黑这家公司成为政治正确。如果业务是大众刚需，用户会变得非常痛苦。

王慧文进一步表示，避免这件事的发生，拉到足够长的周期看，在互联网领域是一件很难的事情。企业管理者需要跟投资人、员工作斗争，会变得非常孤独。如果是单业务与公司，在已有业务达到天花板之前就要开辟新业务。只有通过新业务才能满足投资人、员工的提升需求。

“大众刚需类基础应用应保持2-3家的竞争状态，尤其避免非用户选择性的一家独大。”王慧文最后称，人民群众对美好生活的向往，需要两个打车平台才能有保障。(泽宇)