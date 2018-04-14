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传哈罗单车近7亿美元融资不实 哈罗称近期公布消息

传哈罗单车近7亿美元融资不实 哈罗称近期公布消息
2018年04月14日 09:27 21世纪经济报道
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　　杨清清 北京报道

　　今日最火：共享单车。

　　4月13日晚间消息，围绕当日下午哈罗单车获得近7亿美金新一轮融资的传闻，有知情人士向21世纪经济报道记者爆料称，该消息不实。两个信源分别告诉本报记者，哈罗单车此轮融资金额，一个为3.5亿美元，一个说超过7亿美元。

　　此外，蚂蚁金服被曝是本次融资的主要投资方之一。然而接近蚂蚁金服投资部的人士向21世纪经济报道记者透露，此前在投资ofo时，蚂蚁金服与后者签订了竞对协议（排他协议）“不能投资同类企业”。此次其作为哈罗单车的主要投资方之一，令人费解。

　　13日下午，哈罗单车被曝已完成新一轮融资，融资额接近7亿美金，新一轮融资的主要投资方包括蚂蚁金服和复星，另有若干家机构参与。

　　哈罗单车上一轮融资于2017年12月，分别12月4日D轮3.5亿美元融资，及12月27日10亿元人民币D+轮融资。其中D轮融资的投资方为蚂蚁金服、威马汽车、富士达、成为资本等多家机构，D+轮融资由复星集团领投，GGV纪源资本跟投。

　　值得注意的是，ofo与蚂蚁金服“结缘”于2017年4月。当时蚂蚁金服战略投资ofo，具体投资额未予披露。这也就意味着，蚂蚁金服或早在去年12月便违反了该竞对协议，投资了ofo的对手。

　　就此，蚂蚁金服方面向21世纪经济报道记者表示，一切信息以哈罗单车公布的消息为准。哈罗单车联合创始人韩美向21世纪经济报道记者表示，公司会于近期对外披露正式的信息。

　　另据最新消息，滴滴内部已计划加大对旗下青桔单车的投入力度，接下来将重点发力一二线城市单车市场，预计年内投入总金额超过5亿美元。“滴滴有很大的可能性联手阿里，一起围剿美团。”一位知情人士告诉21世纪经济报道记者。

　　21世纪经济报道记者同时获悉，在滴滴与阿里巴巴的谈判桌上，ofo戴威也有参与，“现在的问题是ofo跟滴滴还是跟阿里。”知情人士表示。

　　公开资料显示，滴滴于2016年10月参与ofoC1、C2轮共计1.3亿美元融资，并于2017年3月继续参与ofoD轮4.5亿美元融资。“阿里系”蚂蚁金服则在2017年4月战略投资ofo，2017年7月和2018年3月，阿里巴巴参与ofoE轮、E+轮融资，其中E轮融资超7亿美元，E+轮融资为8.66亿美元。

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