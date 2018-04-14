巨变！首家“无人银行”真的来了

作者：朱丹丹 冉学东

摘要：互联网、大数据、人工智能等技术的快速发展，一边正潜移默化地改变着广大市民的生活，一边也促进金融服务理念与模式的更新换代。日前，在系统内首家实现网点智能化服务全覆盖后，建行上海市分行又再度尝试“无人银行”建设。

本报记者 朱丹丹 冉学东 北京报道

互联网、大数据、人工智能等技术的快速发展，一边正潜移默化地改变着广大市民的生活，一边也促进金融服务理念与模式的更新换代。

日前，在系统内首家实现网点智能化服务全覆盖后，建行上海市分行又再度尝试“无人银行”建设。

据介绍，“无人银行”作为全程无需柜员参与办理业务的高度“智能化”网点，通过充分运用生物识别、语音识别、数据挖掘等最新金融智能科技成果，整合并融入当前炙手可热的机器人、VR、AR、人脸识别、语音导航、全息投影等前沿科技元素，为广大客户呈现了一个以智慧、共享、体验、创新为特点的全自助智能服务平台。

与此同时，本报记者了解到，这个上海地区首家“无人银行”具备以下特点：一是全程全自助；二是高度智能化；三是业务覆盖广；四是场景化体验；五是服务有温度。

那么，究竟在这家“无人银行“能办理哪些业务？

对此， 建行方面介绍，各种自助机具承担了90%以上传统网点的现金及非现金各项业务，对于VIP客户的复杂业务还专门开辟了私密性很强的单独空间，可在这里通过远程视频专家系统由专属客户经理为其提供一对一的尊享咨询服务。

建行上海市分行相关人士亦表示，“我们将以此次‘无人银行’的建设为契机，依托AI人工智能，结合互联网、大数据等科技成果的应用，不断为广大客户提供线上线下一体、虚拟现实结合的有温度服务。”相信无人网点的诞生发展，将吸引更多的市民愿意在此逗留享受服务；该行也将把更多客户对美好金融生活的向往不断变成现实。