二手车市破局 千亿“蛋糕”待分食

作者：王瑞斌 翟亚男

摘要：在一个成熟的二手车市场里，没有那么多的空间去发展。空白意味着有很多的事情可以做，这也是国内二手车平台虽然迟迟没有爆发，但是一直不缺热钱的原因。

实习记者 王瑞斌

本报记者 翟亚男 北京报道

2017年末，80后的戴琨（优信拍CEO）正值事业高峰，但面对着瓜子与人人车等强敌，他做出了一项决定，无关风投融资、无关新产品上线，而是要在25天时间内烧1.5亿在广告投入上。要与瓜子、人人车争夺春节档广告黄金时间段，哪怕就比对方多出1秒时间。

在整个春节期间，三家二手车代表都是一副all in的状态，只要有一方下注另外两家一定跟进。而36岁的戴琨接受采访时表示：“今年优信拍广告投入会在10亿以上，对我来讲核心问题就是在于时间窗口之内，怎么把这些钱变成价值。”

没有太多人关注到这则信息，毕竟在这个共享出行时代，滴滴打车、共享单车才是资本家当前的宠儿。与共享单车及滴滴打车等出行项目不同，在增量市场寻求突破的二手车电商们唯有稳扎稳打才能求得长久的发展。

政策利好

“终于盼来了取消二手车限迁的落实，允许符合条件的二手车落户，二手车肯定会迎来价格上涨。”北京花乡一位车商这样告诉《华夏时报》记者，这也是从2016年来，国家推动二手车解限政策的第三年，尽管政策利好，但近期二手车的前景并不光明。

以山西省大同市为例，《华夏时报》记者了解到，山西省大同车管所已经按照文件精神，允许符合条件的二手车落户。但是当地车管所并没有将新规定的内容公示出来，大部分消费者和车商仍然不清楚二手车落户的排放标准具体是怎么规定的。尤其是2008年、2009年生产的进口车，仍然不能落户。

这一政策的实施之所以阻力重重，主要原因在于各地方政府考虑到“自己的奶酪”，所以在取消限迁上缺乏积极性。

如果取消二手车限迁，那么来自新车的税收将缩水百倍。2012年新车车辆购置税收入上升至2229亿元，年均增长21.8%。2015年，我国二手车交易额已经达到5500亿元，但为国家贡献的税收仅为1.5亿元。新车与二手车之间的税收差了近千倍。可想而知，二手车的迁入不仅影响新车的销售，对于税收的冲击也是极大的。

“因为空气污染、交通安全、车辆购置税等因素，河北省相关部门出台限入政策，有了这个先例，你限我也限，二手车流通壁垒就这样形成了。”优信拍负责二手车流通的一位高层告诉《华夏时报》记者。随着环保话题的不断升温，给政府带来了不小的环保压力，中央也把环保指标当做考核标准，不少地方政府为了达标不惜采用一刀切的政策。

此外，由于河北等地拥有众多钢铁产业，国务院的取消限迁意见有了一定的保留，比如，给予京津冀、江浙沪、珠三角区域豁免权，允许这些地区继续实施限迁政策。其它受豁免地区基本属于机动车净流出区，限迁政策取消与否，都不会导致更多外地车辆进入。因此，其它各省市不应以此为借口拖延执行。

二手车市场依然鱼龙混杂

激活二手车市场，远不是一个取消“限迁”政策就够了。对于很多购车人来说，买台二手车除了考虑价格因素外，更多的是考虑车况。毕竟，二手车市场“水太深”已经深入消费者头脑中。

对于优信二手车、瓜子二手车、人人车的检测体系是否一致还是自说自话，一直都是消费者担心的问题，据《华夏时报》记者调查，优信二手车为315项二手车排查、瓜子为259项检测服务、人人车为249项检测。三者都在外观、内饰、底盘、发动机、电子线路、车架进行全车身检测。但从屡见不鲜的二手车评估事件可以看出，目前二手车的检测体系，依然需要走很长的一段路。

一个细节可以展示国内二手车的发展难度。在很长的一段时间中，中国汽车消费者都没有在4S店进行维修的习惯，一辆二手车的维修信息几乎是不可知的，包括保险理赔记录、车辆档案记录等不透明，所以只能凭借肉眼判断，很难在短时间内发现车辆隐患。

好的二手车车源依旧没有一个好的市场空间，目前北京二手车市场只有1-2年左右的准新车采用国5排放标准，符合河北、天津等地的二手车迁入标准，算上折旧费和不必要的购置税，这种准新车一般和新车价格旗鼓相当，近一步遏制了二手车的发展。

资本大量涌入

在一个成熟的二手车市场里，没有那么多的空间去发展。空白意味着有很多的事情可以做，这也是国内二手车平台虽然迟迟没有爆发，但是一直不缺热钱的原因。

就目前来看，优信集团已经完成了由TPG、华新资本联合领投的D轮5亿美元的融资，旗下有B2B模式（二手车竞拍）的优信拍、B2C模式的优信二手车。瓜子二手车（直卖业务）也完成了B轮4亿美元的资本动作，背后的金主为红杉资本、经纬创投，旗下除二手车业务外还有新车业务毛豆新车。而人人车（个人对个人二手车业务）也完成了2亿美元的融资，投资方为腾讯系与滴滴出行。

戴琨表示，当有了足够的钱，有些事情才能去完善，比如一个二手车交易平台，前期需要提供车辆的检测，这也意味着公司需要投入巨大的资金建立一支检测的团队。一个事情做一做，就会发现需要做另一件事情，然后你就逐渐能把这些事情连起来，随后，其他相关二手车行业的服务，例如金融、保险，信息等的完善，也会促进二手车行业生态更加健康。

二手车的发展需要多方协作，虽然目前“内因外患”导致二手车的发展没有达到预期，但是从2017年1200万辆的销售数据来看，二手车慢慢渐入佳境，正等待着爆发。