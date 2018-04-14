滴滴砸钱入“虎穴” 外卖补贴战第二季走向全国

作者：张杰

摘要：4月9日，《华夏时报》记者从无锡市工商局官方微信公众号获悉，无锡市工商局经过初步调查后表示，相关外卖服务平台涉嫌构成不正当竞争行为和垄断经营行为，同时约谈了美团、饿了么和滴滴外卖3家外卖平台。

本报记者 张杰 北京报道

虽然饿了么全面收购了百度外卖，但外卖市场并没有呈现业界预期的两大巨头鼎立的现状，滴滴外卖强势入局已经打破目前格局。

4月9日，《华夏时报》记者从无锡市工商局官方微信公众号获悉，无锡市工商局经过初步调查后表示，相关外卖服务平台涉嫌构成不正当竞争行为和垄断经营行为，同时约谈了美团、饿了么和滴滴外卖3家外卖平台。

美团和饿了么基本都是在外卖市场几经厮杀的老兵，到底是什么原因能够被刚刚布局的滴滴外卖趁虚而入？而在外卖平台“三国杀”持续上演的同时，行业未来的发展格局也备受关注。

无锡外卖“三国杀”

在资本巨头的入局下，外卖行业再度上演新式疯狂。 经过8天的试运营后，4月9日开始，随着滴滴外卖在无锡宣布正式运营，无锡外卖市场掀开新一轮的厮杀，随后美团和饿了么也先后加入这场“补贴大战”。

《华夏时报》记者从滴滴端看到，“4月新用户首单立减20元”的优惠，新上线商户也贴出了相应的满减优惠活动。而在骑手端，滴滴外卖更是疯狂。一位无锡的滴滴外卖骑手告诉记者，通常情况下，配送一单外卖能赚五六元到10元不等，但10日当天，滴滴外卖给所有骑手发送短信，称午高峰和晚高峰期间，配送每单将可以得到至少25元，再加上一些达标奖励金，一位骑士一天的收入突破千元并不罕见。

另据记者了解，为了抢得市场，美团和饿了么也没有闲着，均是大额度补贴对用户补助。另据新浪微博“智慧无锡”爆料称，饿了么在无锡市场砸下1000万红包，美团600万，而滴滴是乱砸一通。不过，截至目前，3家平台并未透露此次外卖大战的具体投入数据。

有业内人士对记者分析说，按此次3家外卖的动作来看，此次滴滴投入比较多，基本上每天投入约1000万，饿了么投入约400万、美团投入比较少约300万。

4月13日，《华夏时报》记者分别致电美团、饿了么和滴滴外卖平台，了解在此次大展中各家投入资金量，最终并没有获得具体的消息。

不过，持续了2天的无锡外卖“三国混战”，在政府部门的严管之下按下暂停键。4月11日，无锡市工商局召开紧急行政约谈会，约谈美团、滴滴和饿了么，指出近期3家外卖运营平台出现扰乱社会秩序的行为，要求立即停止实施违法行为，积极主动协助配合执法部门开展调查。

无锡市工商局副局长苏益玲表示，无论是传统市场领域还是新型互联网市场，竞争都应该是自由、平等、充分的，任何迫使商户在外卖服务平台做排他性选择的行为都严重侵害了商户的自主经营权，扰乱了外卖服务市场的正常经营秩序，破坏了公平有序的市场竞争环境。

3家外卖平台相关负责人分别表示，将积极响应工商、公安部门整改要求，恢复无锡市外卖市场良好秩序。

中国品牌研究院食品饮料行业研究员朱丹蓬接受记者采访时表示，此次滴滴外卖的入局，恰巧是一个鲶鱼效应，再一次激活外卖行业，在各家巨头持续补贴大战之下，最终受惠的是用户，也会让行业越来越规范，越来越大。

高中端格局显现

记者获得的最新消息显示，在滴滴外卖登陆无锡后，滴滴外卖有意再下九城。4月12日，滴滴外卖官方微博发布9张海报，宣称“不必来无锡，我们去找你，滴滴外卖全国开城在即”。

此次滴滴如此大规模地入局外卖市场，或许更多的是看中了外卖市场未来的发展潜力。饿了么此前发布的数据显示，到2020年前后，中国的互联网支付人口应该会超过7.5亿，外卖渗透率在80%左右，6亿人会成为在线外卖的消费用户，而O2O外卖市场交易额将突破7000亿。

其实，让业界质疑的是，美团、饿了么等相对老牌的外卖巨头，在外卖市场也是摸爬滚打了很多年，到底是什么原因让滴滴外卖能够逆势在一隅快速崛起？

“滴滴外卖的快速崛起也不是偶然的，其实这个行业的壁垒并不高，滴滴外卖在品牌和大数据方面已经具有先天性的优势，而最缺乏的是团队。”朱丹蓬在接受记者采访时表示，再加上此前的基础和布局，这也是滴滴能够快速崛起的主要原因。

不过也有人士对记者分析说，虽然说滴滴能快速崛起，但真正做到高端的，并且实现全面发展似乎还有很大的挑战，目前滴滴可以说是在全部补短板的阶段。

上述人士对记者分析说，在此前饿了么收购百度外卖之后，曾强调未来要聚焦高端，而美团一直是从生活的周围出发，可能会在底层做得更全面一些，而近些年美团也是在高端发力，此前进行的一些餐饮榜单发布等行为也是试图将外卖餐饮做得更为精品。

一位谙熟外卖行业的业内人士对记者分析说，从目前的市场格局来看，饿了么更实际的是两条腿走路，一方面饿了么平台聚焦中低端，而被此前收购的百度外卖更注重高端，可以说是双管齐下，既能兼顾低端市场，又能借百度外卖开拓高端市场。

“按饿了么的思路来说是没有错，不过，目前饿了么针对高端的整合还在持续中，如何实现高中低端兼顾，问题还很多。”上述人士对记者直言，不过从目前商业圈市场来说，饿了么目前做的还是可圈可点的。

而美团外卖似乎也是想高中低端全揽，但目前看来在围绕生活圈来做的同时，并不能高中低端兼顾，而更多的基本是低端市场，虽然此前凭借打造餐饮黑珍珠榜领域高端布局，但目前看来真正的市场还没有开拓出来。

作为外卖市场的新入局者，从目前的格局上看，滴滴外卖虽有市场空间，特别是高端的市场空间，但似乎都有待开拓。面对逐渐做大的外卖市场，新入局者滴滴外卖，能否借助砸钱的方式，全面地开启新的运营模式，而最终取得一定的市场份额，对此本报记者将持续关注。