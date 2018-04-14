贾跃亭“回国”拿地 独家竞拍过程仅几分钟

作者：卢晓

摘要：4月12日，广州市公共资源交易中心公告，睿驰汽车已经竞得南沙区万顷沙保税港加工制造业区块，该地块面积400988平方米，成交价36410万元。而在前一日晚间，乐视控股也证实睿驰智能汽车为贾跃亭投资的Faraday Future（法拉第未来）关联公司。

本报记者 卢晓 北京报道

失信并不影响贾跃亭“回国”。

4月12日，广州市公共资源交易中心公告，睿驰汽车已经竞得南沙区万顷沙保税港加工制造业区块，该地块面积400988平方米，成交价36410万元。而在前一日晚间，乐视控股也证实睿驰智能汽车为贾跃亭投资的Faraday Future（法拉第未来）关联公司。

孤注一掷投资汽车，是背负巨额欠债的贾跃亭的最后一搏。但汽车也是让贾跃亭欠下巨额债务的主要原因。汽车究竟能让贾跃亭反转成为英雄，还是陷入更深的债务泥潭？

南沙拿地落定

睿驰汽车背后的那个人，终于被坐实是贾跃亭。

4月11日晚间，乐视控股相关人士发给《华夏时报》记者的声明称，睿驰智能汽车（广州）有限公司为FF的关联公司，与贾跃亭所控股的乐视控股体系不存在法律关系，完全独立运营。贾跃亭为FF全球业务CEO。

睿驰智能汽车此前便被外界认为是乐视创始人贾跃亭投资的电动车公司法拉第未来（FF）的关联公司。其股东与贾跃亭的汽车体系有着千丝万缕的联系。

2018年2月12日，睿驰智能汽车在广州市南沙区海滨路171号9楼注册成立，注册资本3亿美元，法定代表人为王志刚。其全资控股股东为Smart Mobility （Hong Kong）Holdings Limited。中国香港企业注册处披露的资料显示，Smart Mobility的原名为FF HONG Kong Holdings Limited，中文名称为法法汽车生态（香港）有限公司。

工商资料还显示，法法汽车生态（香港）有限公司同时还是法法汽车（中国）有限公司的股东，后者运营的官方微博名即为“Faraday Future”。而法法汽车（中国）的另一股东，法法互联网智能电动车有限公司，则在2017年5月更名为乐视汽车科技（北京）公司。

而更引人注意的是，睿驰汽车在南沙拿的这块地更像是“量身定制”。

今年3月初，广州南沙国土资源和规划局官网挂出了“南沙区万顷沙保税港加工制造业区块”（编号：2018NGY-2）的出让信息。除了要求“竞买申请人须在南沙设立项目公司，主要经营范围为车辆工程的技术研究、开发；汽车零部件及配件制造、销售；汽车销售”外，还做出项目注册资本不少于3亿美元等要求。

据《华夏时报》记者了解，参与该地块的竞拍公司只有睿驰汽车一家。4月8日下午3时开始竞拍，数分钟过后广州公共资源交易中心网站便披露了交易结果。

这份土地出让公告还公布了贾跃亭国内造车的日程表。

公告显示，睿驰智能汽车须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目，且需自土地移交之日起1个月内动工开发建设，24个月内建成投产。在项目开工后5个季度内取得纯电动汽车准入的项目核准。

钱从哪儿来

钱是睿驰汽车在广州拿地备受关注的焦点。此前贾跃亭在国内数度登上失信被执行人名单。而乐视控股体系此前也被曝出欠乐视网75亿元。

乐视控股的回复显示，FF战略投资者为香港投资机构，在本轮融资中，贾跃亭没有出售任何股权，也没有获得任何资金，睿驰汽车土地拍卖款项全部来源于FF战略投资者的投资，与乐视网及乐视控股体系之间的关联款项不存在任何关系。

有熟悉乐视的业内人士对《华夏时报》记者分析称，FF和睿驰汽车与贾跃亭所控股的乐视控股体系不存在法律关系，完全独立运营，这意味着乐视网追债与其毫无关系。

4月11日晚间，乐视网也公布了一份还款方案。

除了此前已披露过的乐视金融作价14亿元以及乐视电子商务作价0.93亿元还债外，最新的方案是乐视控股持有的新乐视智家（原“乐视致新”）股权将被拍卖用以偿还关联欠款。公告显示，乐视控股曾将所持的新乐视智家股权进行质押，向中国民生信托有限公司贷款11亿元，目前这部分股权即将进入司法拍卖程序。

今年3月，新乐视智家曾宣布进行增资。增资完成后，乐视控股还持有新乐视智家16.5590%。而按照90亿估值计算，这部分股份价值将近15亿元。

事实上，今年1月，贾跃亭在其个人微信公众号对北京证监局此前的喊话做出回应，称其将通过出售资产获得资金和以资产抵债的方式，来偿还对上市公司的欠款。

上述业内人士对《华夏时报》记者分析称，贾跃亭除了上市公司的股份遭到司法轮番冻结外，非上市公司体系的资产也遭到冻结，可供其出售的资产十分有限。他还预计，乐视控股会在原乐视网董事长孙宏斌看好的电视和电影板块彻底退出，以偿还债务。

目前，贾跃亭对上市公司的还款仅有5亿元的进展。乐视网最新披露的数据显示，截至2017年末，关联方对上市公司的关联欠款余额约为70亿元。

但造车是一个烧钱无底洞。贾跃亭在国内铺开的汽车摊子还处于停摆当中。据悉，乐视汽车此前在浙江莫干山拿的2000亩地目前还尚无进展。有消息称一汽或吉利有意接手。而在海外，今年2月，贾跃亭曾宣布FF完成了15亿美元的股权融资，基本满足IPO之前的全部股权融资需求，重启造车业务。贾跃亭承诺2018年底交付车辆。

但15亿美元的融资够贾跃亭支撑多久？而交付车辆就意味着成功么？