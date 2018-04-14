摩拜以规模换估值的模式早已注定结局？

老铁

近日，美团收购摩拜的传闻最终得到双方的正式确认，双方联合宣布已经签署美团全资收购摩拜的协议，且摩拜单车将保持品牌和运营的独立。

共享单车行业自形成以来，经历了诸多争议事件，包括车辆乱停放对城市管理的挑战、损坏率过多对人性的考验，以及被屡屡点名的押金问题等。说共享单车的发展始终与争议相伴是不为过的。如今，摩拜被美团收购，ofo也在之前拿到了阿里17亿元的投资，艰难过关。

喧闹之后，只剩一地鸡毛。

●受控投资人 创始团队难有作为

共享单车行业兴起之时，业内外很多人表示“看不懂”，造价数百元的单车，动辄搞免费骑行活动，用原有的商业模式理论分析，很难看出其商业价值究竟在何处。

在去年6月，马化腾与朱啸虎还有场著名的“朋友圈辩论”，双方尽力维护自身所投企业，但如今再复盘整个辩论，双方其实是在探讨各自心中共享单车的价值：朱啸虎代表的ofo以低成本快速铺量，在取得绝对市场占有量后可通过骑行甚至是广告来变现；而马化腾则认为未加智能锁的ofo犹如一堆哑终端，他更在乎摩拜的物联网价值。

截至目前，ofo和摩拜的模式都未能真正跑起来。笔者认为，共享单车失败的原因主要在于：一是过分注重规模而忽略了盈利，追求扩张而忽略了现金流，这本应该是商业常识，但行业在快速发展之时，被资本市场的估值和投资所牵绊，忽略了商业本质；二是创始团队过分依赖投资人，ofo的投资人朱啸虎在外界一直充当官方发言人的角色，而其本人又是短时间做大规模以求资本市场迅速变现这一理念的拥趸，难说ofo不受朱啸虎影响。后期ofo又与大股东滴滴关系紧张，发展牵绊极大。摩拜投资人李斌则直接担任了董事长角色，职业经理人王晓峰占据话语权，创始人胡玮炜被边缘化，在美团收购摩拜过程中，管理层和创始团队基本上被投资人裹挟，丧失主动权。

商业听命于资本，且不同资本方的诉求也多有不同。如朱啸虎追求短期变现，腾讯则希望能够让摩拜成为其在物联网和移动支付方面的重要布局，一定程度上抬高了摩拜的成本，降低市场扩张速度。在此背景之下，创始团队已经成为资本的附庸，难以称得上独立。

如今再看结局，朱啸虎提前退出获得溢价，摩拜被同属腾讯阵营的美团收购，腾讯并未有太大损失，创始团队也可以拿到一笔可观的退场费。但当初信心满满要改变城市出行的理想呢，除了混乱停放在城市的单车，行业还留下些什么？

●先亏损后盈利 以规模换估值的模式注定结局

近期的热门互联网项目基本上可以分为以下两类：一类是一开始就有比较清晰的商业模式，可以亏损但距离盈利不会太久。如今日头条在2017年广告收入已经突破150亿元，且2018年的目标为450亿元以上，这足以让今日头条不用委身BAT任何一家，保持快速成长势头；另一类是先亏损，以规模换估值的模式。如共享单车、共享充电宝，以及2014年以来众多的O2O项目。这些项目用亏损做市场份额，但却忽略了现金流、负债比例等基本财务指标，最后要么关门大吉要么“卖身”退场。

在相当长的时间内，第二类项目大行其道，甚至成为主流，众多创业者自认为领悟了商业真谛，但却学来了“烧钱”一词，用烧钱来买用户，以用户量来换投资，用投资来扩大市场，待取得垄断地位就是成功。

这其中的关键因素为：资本市场的钱必须源源不断供你所用，否则资金链断掉，企业只能关门。

摩拜和ofo在一年前正是该理论的坚决贯彻者。但从去年下半年开始，他们融资的周期慢慢延长，价格战也偃旗息鼓，资金链吃紧，因此有今日结果实属必然。

作为企业，追求的应该是盈利和创造社会价值，而不是以投资喜好来获得短视的发展。

●美团收购摩拜，意在滴滴？

在此之前，美团已经与滴滴在出行市场开战，在上海、南京等滴滴订单较多的城市，美团通过降低抽佣等手段拿到大量市场，并大有将战火延续到全国之势。

作为本地生活服务平台的美团，其核心价值在于为用户提供高频、高黏性的服务，从团购、外卖、电影票再到打车无不如此，希望通过组合矩阵式产品提高美团的核心竞争力，美团将出行作为接下来重点业务的逻辑也正在此。

收购摩拜之后，美团App将加入摩拜入口，再加上美团旗下诸多产品均处于行业一线水平，届时，美团App将成为本地生活服务一体化综合平台，摩拜将作为美团本地生活服务的子集而存在。

这也意味着，美团和滴滴的竞争将日益激烈，美团自身已成生态，滴滴在此之前一直在进行出行领域的布局，如引入大巴、快车、专车等产品，但黏性相比美团仍然略弱，这是滴滴要面临的严峻挑战。

对于摩拜，其前一阶段使命已经完成，接下来，在美团的生态子集内更多的是配合美团的节奏。此前无限制的浪费式发展已经结束，但共享单车的教训应该为后来人所铭记。

（作者为财经专栏作家）