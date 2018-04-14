网贷备案重庆样本：或只留存一两家

崔文官

网贷平台备案靴子一直没有落地，重庆的P2P公司也一直处在煎熬之中，4月4日重庆金融办刚刚下发《重庆市P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作实施方案》（以下简称“方案”），6天后的4月10日，又爆出监管部门紧急下发通知，要求各地暂停发放网贷备案登记细则（正文及征求意见稿）。

不过重庆地区一家互金业内人士告诉《中国经营报》记者，“此前媒体所传的解读暂停发放网贷备案登记细则消息和相关解读并不准确，其实监管部门的这份细则主要是针对尚未备案的，已经备案的应该不受影响，从最近重庆监管部门的态度和口风来看，重庆的监管政策应该会照旧进行。”

根据去年12月出台的“57号文”明确的具体整改和备案时间表，今年4月底前，各地要完成主要网贷机构的备案登记工作，到6月底前需全部完成。目前6月份的大限将近，全国各地网贷平台备案整改工作正在积极推动之际，全国各地纷纷延期互金网贷的备案甚至被叫停，其中有消息称，重庆出台了一个最严格的备案要求——待收清零才能备案。

全国暂停备案系误读

上述互金业内人士告诉记者，“重庆的待收清零才能备案确实是存在的，重庆4月4日已经出台的政策相对而言比较严格，而且除了重庆，全国其他三大直辖市的政策也是比较严格的，目前其实不只我们，很多大的优质平台前期各项准备工作已经做好，只是不愿意第一个递交材料，成为‘众矢之的’。最近重庆各区金融监管部门开会的时候，对于辖区内各网贷平台的清收等准备工作也给出了具体的时间表，有些是4月20日，有些是4月30日。”

2018年4月4日晚间，重庆市金融办下发方案。方案中包含《P2P网贷机构合规经营情况法律意见书编写指引》《P2P网贷机构经营情况专项审核报告编写指引》《P2P网贷机构整改验收申请及材料报送指引》《重庆市P2P网贷机构整改验收工作指引》（以下简称“指引表”）四份文件。

该方案从六个方面对重庆市P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作提出了要求，包括目标原则、工作机制、整改验收标准、整改验收流程、分类施策和进度安排等进行了严格的要求。要求各区（县）及各成员单位做好整改验收与机构备案的衔接，原则上要求“合格一家，备案一家”，未严格按照整改通知书要求完成整改的机构，如控制和压缩业务规模未完成、借款余额不降反升、业务模式整改未达到规范要求等情况的，将不予以备案。

根据规划，2018年4月底之前，重庆辖内主要P2P网贷机构完成整改验收，进行备案；对于违规存量业务较多，难以及时完成处置的部分P2P网贷机构，应当于2018年5月底之前完成相应业务的处置、剥离，进行备案；对于难度极大、情况极其复杂的个别机构，经市整治办研究同意后，最迟不超过2018年6月30日前完成相关工作。

据统计，在重庆注册的P2P平台共35家，其中完成银行存管的平台为：金宝保（重庆农商行、中国银行）、种钱网（富滇银行）、倍倍利（富民银行）、海惠贷（恒丰银行）、财缘网（富民银行）、文创汇（浙商银行）、贷贷兴隆（浙商银行）、倍赢金融（富民银行）、金投会（富民银行）、辉金投（富民银行）、平联贷（华兴银行）和壹路易贷（富民银行）等12家。按照属地银行来看，前述富滇银行、浙商银行、华兴银行和恒丰银行非在渝银行业金融机构，不符合规定，也即最多7家P2P的存管是合规的，分别是金宝保、倍倍利、财缘网、倍赢金融、金投会、辉金投和壹路易贷。

重庆留下一两家

网贷之家研究院院长于百程在接受《中国经营报》记者采访时表示，“因为未见具体公文，目前口头传出的消息是监管方要求各地暂停发放网贷备案登记细则，但整改验收还继续。由此分析，可能各地的备案登记细则会有所调整，比如进行规则的统一，以防止各地细则不同进行套利。重庆的网贷行业本身比较小，目前看平台数量在36家。重庆刚刚颁布的是方案，包含四个文件，侧重的是整改验收，和备案细则还有不同。因为相关监管意见比较明确，所以最终通过备案的公司，是那些整改积极，合规程度达标的公司。”

对此上述互金业内人士告诉记者，“根据现有的情况来看，目前重庆网络贷平台最多留下一到两家，至少有一家是国资背景的，即使最后两家也有可能合并为一家，除了留下的，其他的平台就靠股东解决，‘谁的孩子谁领回家’。备案细则应该不会一刀切，也不会全部将权限收回中央，重庆前期备案一两家之后也可能先观察着，后续根据实际情况调整。”

成都地区一家网贷平台的相关人士告诉《中国经营报》记者：“之前听业内传说重庆要待收清零才能备案，大多数平台恐怕都过不了这一关。”据记者了解，上述可能留下的七家平台之一的某家平台正在与一家私募公司对接洽谈转卖牌照事宜。

记者致电重庆市金融办采访求证相关事宜，相关人士告诉记者，“对此目前不方便接受媒体采访。”

不过于百程表示：“目前从全国范围来看，大部分平台已上线银行存管，但满足存管属地化的平台并不算多。部分要求是在整改验收时要达到属地化要求，部分要求上线存管但备案后整改也可以。重庆的要求是在备案申请时就要完成存管属地化，这就需要不符合的平台要进行整改。具体哪些平台可以通过验收，目前都是猜测，还并未进入实质验收阶段。”