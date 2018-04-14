猎聘网赴港IPO背后：削减广告“止血”

郭梦仪

4月初，猎聘网主体公司“有才天下信息技术有限公司”向港交所提交IPO招股书，保荐人为摩根士丹利和J.P摩根。而早于猎聘网之前，互联网招聘领域已经有智联招聘和前程无忧赴美上市。

欲在竞争激烈的招聘网站中提升知名度，巨额的营销费用或是其“开道”的关键。

《中国经营报》记者注意到，猎聘2017年的销售及营销开支达到4.87亿元，占营收的59.1%，2015年的销售及营销费用更是大于总营收。而伴随而来的，则是过低的净利率。

在业内人士看来，垂直招聘网站与前几年非常火热的垂直电商一样，虽然一时火爆，但是存在市场规模的“天花板”，当发展到一定阶段时，当年垂直电商们被“卖身”或倒闭的命运，也许就是当今垂直招聘网站的未来。对此，猎聘网相关负责人在接受本报记者采访时表示，一切以招股书内容为主。

净利率仅0.9%

作为第三方人才服务平台，猎聘网绝大部分收入来自于企业及个人用户，其中，企业用户在去年异军突起。

财报显示，2015年，公司收入达到3.46亿元，此后收益持续增长，到2017年已达8.25亿元，3年复合年增长率为54.4%。而这3年，猎聘网的“向企业客户提供人才获取服务”收益达到7.96亿元，占总收益的96.5%；个人用户收益虽然有所增长，但是占比不大，仅为2724万元，占比3.3%。

由此，服务企业级用户成为猎聘网的核心竞争力。因此，猎聘在风险因素中也表示，“如果我们无法留住或吸引企业客户或增加现有客户的订购量，经营业绩可能受损。”

与此同时，猎聘净利在持续好转。2015~2016年分别为-2.22亿元和-1.28亿元，在2017年达到0.17亿元，勉强扭亏为盈。

虽然猎聘网的毛利率一直保持在84%~85%中间，但是净利率不佳，纯利率仅为0.9%，经调整的净利率为2%，远低于早已赴美上市的智联招聘与前程无忧。而根据智联招聘（纽交所交易代码：ZPIN）公布的截至2017年6月30日未经审计的2017财年第四季度及2017财年全年财务数据显示，公司2017财年第四季度营收总额为4.87亿元，比去年同期增长19.8%；净利润为5709万元；如此计算，净利率为11%。前程无忧 2017 财年总营收为28。 812 亿元，净利润为3.719 亿元，净利率为12.9%。

不过，这可能是垂直招聘网站相对比较好的成绩了，去年9月22日，行业垂直细分网站拉勾网抱腿前程无忧，公开资料显示，从2013年8月至2016年3月，做互联网招聘的拉勾网备受资本青睐，完成了从天使轮到C轮的四轮融资。在完成弘道资本领投、启明创投和荣超投资等跟投的2.2亿元的C轮融资后，拉勾网一直没有获得新的投资。而boss直聘受到去年李文星事件影响，使得盈利时间推后，2017年仅实现盈亏平衡。

广告推销费用较高

猎聘网之所以能实现扩大企业规模，并在去年扭亏为盈，与广告费用有紧密的关系。招股书显示，2015、2016年间猎聘的广告及推销开支分别为1.57亿元、1.47亿元，而2017年仅为6969万元。若其广告及推销开支与2016年持平，则公司将亏损7000万元左右。

极光数据研究院分析总监唐欣在接受记者采访时指出，广告推广有延迟效应，不打广告了还有两到3年的效果收割期。自猎聘网于2011年推出之后，其用户规模不断扩大。招股书显示，截至2017年12月31日，猎聘网拥有3890万个人注册用户、24.86万验证企业用户和10.18万验证猎头。从用户数量的复合增长率情况来看，2015~2017年，猎聘网个人注册用户增长率为24.8%，验证企业用户的增长率为82%，验证猎头的增长率为27.8%。

由此可见，近几年，猎聘网在企业用户中的受欢迎程度不断提高，企业在平台的接入量也在快速上升，这也是公司业绩增长的关键原因之一，而这与宣传关系紧密。

以往招聘季在各地铁站、楼宇等人员密集区域也能看到猎聘的广告。从猎聘的财报中就可以看出，“烧钱”营销已经不是新鲜事。为了宣传，猎聘网甚至重金聘请明星胡歌代言。

一位不愿具名的招聘网站行业人士指出，互联网招聘市场红海已久，随着招聘平台的数量日益繁多，平台之间的竞争使得招聘平台需要投入更多的广告成本来获得足够的曝光度，甚至需要花费资金来创造自己的猎头资源以获取竞争优势。由此，招聘网站净利率一直偏低，营销费用居高不下。

随着前两年中华英才网落寞并被58同城收购以后，整个招聘市场已经是智联招聘和前程无忧两家独大。为了生存，后成立的垂直类招聘网站多在细分市场切分，比如拉勾网在行业上做垂直切分，猎聘网在人才中高端上做垂直切分，这些招聘网站想通过差异化服务实现商业模式。

垂直招聘天花板难破

与垂直电商类似，一旦发展到极限，捅破了“垂直”的天花板，势必会像综合电商网站发展一样。而垂直招聘网站的天花板一直难破。

根据Analysys易观发布的《中国互联网招聘市场季度监测报告2017年3季度》数据显示，该季度中国互联网招聘市场规模为16.9亿元，环比下降8.7%。该季度，前程无忧所占份额依旧第一，为29.1%；智联招聘份额第二，为28.3%，58赶集的市场份额达到了26.1%。除去前三位的其他厂商，市场份额被进一步压缩，仅有16.5%。

从近年营收份额来看，前程无忧和智联招聘占据了近六成的份额，虽然作为分类信息网站的58赶集也占据了一定份额，但是其主要用户为学历较低或都市蓝领人群。

易观分析，未来招聘发展可能更注重行业深度。近年来移动互联网的发展迅速，市场对互联网人才需求加大，传统综合性招聘平台正是因为覆盖的行业和人群太多，不可能轻易更改模式和流程。而拉勾和Boss直聘等互联网垂直招聘企业顺潮而生，为互联网从业者提供了更专业和精确的解决方案，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

不过，上述招聘网站人士在接受记者采访时透露，随着中国人口红利逐渐降低，中高端人才对岗位的匹配越来越多是跨界的，不像以前那样以对口跳槽的情况居多，基本上是原来行业的垂直流动，未来综合招聘网站由于用户量更大、职位更多，匹配度会更高。因此，后起之秀虽然在某一个行业和人群等细分市场深耕，但在一定阶段会出现用户量、企业量和职位天花板，无法满足人群跨界的需求。而综合招聘网站蛋糕已经分割完毕，与垂直电商被综合电商吞并一样，未来垂直类招聘网站可能与拉勾网的命运一样，需要抱大腿生存。