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吃鸡游戏在美被诉元老离职 网易游戏深陷抄袭风波

吃鸡游戏在美被诉元老离职 网易游戏深陷抄袭风波
2018年04月14日 02:53 中国经营报
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吃鸡游戏在美被诉、游戏部门元老离职 网易游戏深陷“抄袭风波”吃鸡游戏在美被诉、游戏部门元老离职 网易游戏深陷“抄袭风波”

　　李正豪

　　进入2018年4月，网易游戏“戏”有点多。

　　4月2日是网易《第五人格》上线的日子，但一家叫做PUBG Corp的游戏公司在美国北加州地区法院起诉了网易，声称网易旗下手游《荒野行动》的海外版《Knives out》和《终结者2》涉嫌侵犯著作权、违反了不公平竞争和商业外观法，要求网易“停止一切侵权行为，下架所有侵权作品，并停止后续开发工作”。

　　随后，网易游戏发表“关于《荒野行动》及《终结者2：审判日》的权利声明”，声称两款游戏“是网易自主研发和发行的”，没有抄袭，“将启动正式维权”。

　　但游戏玩家似乎“炸”了，在微博、贴吧、微信公众号等各种渠道疯狂吐槽网易游戏的“山寨精神”。比如，一位大学时期就迷上《大话西游》的“80后”玩家在电话中向《中国经营报》记者吐槽：“想当初《梦幻西游》《大话西游》真是网易的好游戏，最近几年是真堕落了，除了代理就是模仿，估计也就是《阴阳师》好一点儿。”

　　为何多款游戏作品引起吐槽与质疑？《中国经营报》记者联系网易公关部寻求回应，相关人士表示需要由网易游戏部门具体回复。网易游戏相关人士回复邮件称，“最真实的情况都在公告里”。上述“80后”玩家认为，归根结底还是国内游戏开发整体风气不好，都想走捷径、赚快钱，相互模仿、山寨成风。

　　山寨被质疑

　　PUBG Corp是韩国蓝洞（Bluehole Studio）工作室美国子公司。在向美国北加州地区法院提交的一份长达155页的起诉书中，PUBG Corp详细列举了网易25项涉嫌侵权的行为，要求网易做出赔偿，赔偿条件为：法院认定的违法行为数乘以2500万美元。

　　在起诉材料中，PUBG公司通过照片的形式，详细对比了该公司开发的《绝地求生》与网易的两款游戏，不仅认为网易两款游戏的设计思路基本一致，而且认为网易两款游戏在建筑、载具、武器、装备等方面都对《绝地求生》产生了侵权。

　　另外，PUBG公司还指出，除了道具和环境相似之外，网易还在部分营销资料中，直接使用了“PUBG on phone”这个术语。PUBG公司认为，网易游戏在利用PUBG的名气，为自己的两款游戏做宣传，误导游戏玩家。

　　对于PUBG的指控，网易在“关于《荒野行动》及《终结者2：审判日》的权利声明”中回应，“从产品内容到基础引擎，作为这一品类手游的第一批创作者和创新者，网易在这些游戏独创性的开发上，凝聚了大量的创意和灵感”；还声称“将采取一切法律措施捍卫我司权益”。

　　一位“90后”游戏玩家在接受《中国经营报》记者采访时表示，在核心玩法上确实没什么知识产权好谈，比如用“大吉大利，晚上吃鸡”代指玩家在游戏中取得第一名的“吃鸡游戏”，《绝地求生》固然是带火了“大吉大利，晚上吃鸡”的网络游戏，但若要追溯起来，这句话更早源自美国电影《决胜21点》的一句台词：Winner winner，chicken dinner。而这部电影则改编自本·莫兹里奇2002年出版的小说《攻陷拉斯维加斯》。网易《荒野行动》和《终结者2：审判日》也只是已经在全世界泛滥的众多“吃鸡游戏”的代表。

　　不过，上述热衷“吃鸡游戏”的“90后”玩家认为，尽管核心玩法没什么可以指摘，但也不能在游戏环境、道具等各个方面“山寨”别人。

　　随着PUBG诉讼网易被越来越多的玩家关注，网易其他游戏作品也受到指摘。比如，有人又开始吐槽，网易新上线的《第五人格》在玩法上与《黎明杀机》相似，在美术上与《鬼妈妈》相似，在加载动画上与《克苏鲁的呼唤》相似等等。

　　一位游戏设计师在知乎上留言：《第五人格》山寨《黎明杀机》，“一样的太多了，例如地图方面，农场、医院甚至医院里面二楼的坑都几乎一模一样。地窖的场景、电视机摆放的位置都很类似。玩法上，人物被砍一刀加速、受伤被砍两刀倒地……”

　　面对关于《第五人格》涉嫌抄袭《黎明杀机》的公众指摘，4月7日“网易第五人格”通过微博回应称，“Behaviour公司作为加拿大知名的游戏开发与发行商，曾研发《黎明杀机》与新作《DEATHGARDEN（暂译“死亡花园”）》等作品。公司旗下两名知名制作人员Mathieu及中国区管理者Alex Lin将在未来以玩法顾问的身份，在我们制作《第五人格》并使其更加全球化的过程中提供建议。”

　　但微博介绍为“杀机中国区官方微博”的微博用户DBD_CN，于4月10日上午澄清：网易《第五人格》并没有获得《黎明杀机》品牌授权，但因为未来我方将成为其玩法顾问，我方在游戏公测前允许《第五人格》使用《黎明杀机》的玩法。

　　由于DBD_CN账户就是由《黎明杀机》开发商Behaviour公司中国区管理者Alex Lin负责维护。这表明在《第五人格》正式上线后并未获得《黎明杀机》的玩法授权。

　　更有意思的是，网友“夹心-山楂”爆料，2017年其到网易面试时为《第五人格》设计的“理发师”插画，在未经其本人同意的情况下，网易《第五人格》竟然擅自在游戏中使用了。

　　而且“网易第五人格”在微博上回应，已与杰克时装“理发师”的设计者“夹心-山楂”取得联系，“对未经知会直接使用其面试设计应用于游戏进行诚恳道歉，并支付相应的补偿，其后也会在游戏中标明外部设计者的名称”。一些玩家认为，这已经从侧面证明了网易在游戏开发中是多么“饥不择食”。

　　已放弃精品战略？

　　为什么网易游戏频频被质疑？业内人士认为，网易方面似乎有意将矛头指向腾讯游戏，因为相关声明的图片出现了企鹅的图片。

　　需要指出的是，腾讯于2017年9月花4亿元人民币收购了蓝洞工作室（Bluehole Studio）5%的股份，蓝洞CEO此后在接受彭博社采访时确认，腾讯代理了《绝地求生·大逃杀》。PUBG公司起诉网易一事是不是腾讯游戏挑起的？腾讯官方并未给出回复。

　　但多位业内人士和游戏玩家认为，别人有没有在背后捣鬼其实并不重要，关键是网易游戏“打铁还需自身硬”。

　　业内人士和游戏玩家普遍的感受是，最初那个让人期待的、开发了《梦幻西游》《大话西游》《楚留香》《率土之滨》《七日之都》等一大批经典的网易游戏，似乎与之前风格出现了不同，取而代之的是更加赚钱的网易游戏。

　　一位业内人士分析，网易原首席运营官詹钟晖、网易原副总裁陈伟安以及网易杭州研究中心原总监吴云洋在2011年前后离职以后，原来网易游戏部门的元老，就只剩下几个人了，开发思路也抛弃了过去的精品路线，开始趋向要短期效益，这对网易游戏的影响还是很大的。

　　另有分析指出，网易游戏此前推出的《阴阳师》在短期内带来了巨额收入，其中2017年第一季度达到史无前例的107亿元，但随着《阴阳师》的风头被腾讯的《王者荣耀》盖过，网易游戏营收2017年第二、三、四季度逐步降至94亿元、81亿元、80亿元，因此网易游戏在过去一年的营收压力非常大。

　　网易游戏是否受到詹钟晖、吴云洋等元老离职的影响？是否受到营收下降压力的影响？网易游戏部门未对相关问题做出回复。

　　根据全球游戏市场情报公司Newzoo的研究报告，2017年全球游戏玩家花费7078亿元，其中中国游戏行业的整体营收为2189.6亿元，而腾讯2017年游戏收入为978亿元。也就是说，腾讯目前占据了中国游戏市场44%的份额。

　　据此也可以推算，2017年营收362亿元的网易游戏，占据中国游戏市场16.5%的份额。

　　尤其值得注意的是，阿里大文娱2017年9月26日已经宣布全资收购广州简悦，同一天，阿里大文娱游戏事业群也正式成立。而广州简悦正是网易游戏灵魂人物詹钟晖、陈伟安等联合创建的游戏研发及运营公司。可以预见，今后中国游戏行业将出现腾讯、网易、阿里巴巴“混战”的情景。

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