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俞渝首谈当当"卖身"海航:曾经风光无限,如何破茧重生

俞渝首谈当当"卖身"海航:曾经风光无限,如何破茧重生
2018年04月14日 19:47 新浪综合
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　　来源：创业邦　　

　　创业伊始，俞渝和李国庆这对夫妻就被捆绑到一起。

　　从因一盘咸鸭蛋决定闪婚到把当当做成中国电商第一股；从占据市场高达40%的份额到赴美上市的夫妻档。一直以来，李国庆以敢言、耿直、真性情的形象为人知晓，妻子俞渝更多时候扮演着幕后角色。

　　随着当当“卖身”海航事件逐步发酵，二人角色悄然发生变化。这次，站在风口浪尖的人变成了当当董事长俞渝。

　　毋庸置疑，俞渝在当当正发挥着更大的作用，并逐步从幕后走向台前。

　　尤其是事件之后，俞渝回复著名财经作家吴晓波长文《吴晓波：谢谢李国庆》，似乎从某种角度说明她如今更能代表公司去发声。

　　4月14日，在中国企业家举办的全球木兰论坛暨2018（第十届）中国商界木兰年会上，当当董事长俞渝在现场解读了当当这些年，做对了什么，又错失了什么？夫妻创业的二人下一步的布局又是什么？

　　以下为演讲全文（有删减）

　　大家好，我叫俞渝，我是当当网董事长。

　　当当网从事电商18年，每天当当给全国几十万顾客送去图书和其他东西，在当当网每天有几千万商家向全国顾客销售商品。

　　今天我演讲主题是拥抱未来。（随后俞渝在动情的音乐中读了一首诗后正式进入演讲主题）

　　我觉得相信未来首先要拥抱未来，我自己不但拥抱未来，拥抱历史，拥抱现实，拥抱当下，除了拥抱我也全然接受身边发生的很多事情。

　　在过去一个月里，在财经界，当当网引起了不大不小的关注。因为我主导未来把当当网的股权出售给海航的旗下的天海投资。所以媒体、吃瓜群众、当当顾客、当当的供应商，有各种各样的说法，对于这些说法，我选择忽略，我也不在乎。

　　因为我愿意把时间花在产品、顾客身上，我愿意带着当当坚定的、安静的走自己的路，壮大当当自己的视野。

　　当当网18年来不断扩大，并把好书送给全国读者。当当网陪伴全国几千万读者，用阅读丈量时间。商业文明的发展是我们每个公司壮大，历史篇章合成的主要力量。当当网根深叶茂，源自作为商业实体的强壮。

　　当当网的前缀、后缀不必永远挂上我和李国庆的名字。

　　在我们这个时代，股权变化有很多方式，这说明什么？说明这个年代，作为创业者，作为投资人，我们的选项是越来越多的。即便股权发生变化，当当的产品依然会延续。

　　在过去18年历史当中，当当网的股权发生过若干次变化。从创业到融资，再到2010年在美国上市，2016年从纽交所退市完成私有化。每次变化带来的是更多的选择。情怀，可以发财。发展，具备多条路径。专注，带来硕果，初心，永远是我们的原点。 

　　2015年当当淡定的做了美国市场上电商领域的第一个IPO，2016年我们又很淡定的从纽交所退市。

　　我非常赞成拥抱未来这个主题，在当当过去18年的历史上，我们拥抱了PC互联网、拥抱了手机、拥抱了各种支付、拥抱了微信、拥抱了支付宝、拥抱了很多很多变化。同时，我们拥抱了图书，拥抱了百货，拥抱了价格战，拥抱了行业的疯狂和各种周期。

　　无论是当下还是未来，都有未知、选择和困惑。拥抱这一切，逢山开物，遇水架桥。遇到难题时去阅读、去思考。

　　无论是企业还是我个人，我相信道路都会越走越宽。

　　作为国内最早的电子商务公司之一，当当一度是国内消费类电商的头把交椅，其为互联网电商的发展所做的贡献有目共睹，当当牵手海航，或许能够获得更多的发展可能性，毕竟想在阿里京东等竞争对手的“围攻”下突出重围并不容易。

　　或许正如俞渝所说：“情怀，可以发财。发展，具备多条路径。专注，带来硕果，初心，永远是我们的原点。”

　　作者：北冥  

俞渝当当网
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