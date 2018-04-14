互联网票务平台或迎洗牌

全杰

图：@视觉中国

近年演出市场体量迅速增加，使得现场娱乐票务市场成为继电影票务市场之后的又一蓝海市场。

广州日报讯 （全媒体记者全杰）随着移动互联网的发展，现场娱乐市场也日益火爆。日前第三方数据研究机构Analysys（易观）发布了首份《中国现场娱乐在线票务平台年度分析》报告， 数据显示：伴随消费升级，现场娱乐市场用户活跃度大幅提升，观演人次逐年增加，中国现场娱乐（含演出赛事）在线票务市场快速增长，向500亿元大关迈进。

当前，大麦网和摩天轮票务分别占据着自营票务平台和新兴互联网票务平台的头把交椅。不过，业界也预计，随着投资热潮减退，票务平台的发展也遭遇瓶颈期，优胜劣汰会随时出现。

屡获资本青睐

新兴票务平台发展迅速

近几年来，国内教育文娱消费比重不断提升，演出市场体量增加，市场消费升级成为必然趋势，也让现场娱乐票务市场成为继电影票务市场之后的又一蓝海市场。

目前国内现场娱乐在线票务平台分为两种平台模式：一种是以大麦网、永乐票务等为代表的自营票务平台模式；另一种是以摩天轮票务为代表的新兴互联网票务平台。

为何互联网票务平台在过去2年发展如此快速？易观分析师廖旭华认为：平台模式为票务买卖双方提供交易服务，很好地解决了票源方“卖票难”，而消费者“买票难、买票渠道分散”、消费决策成本过高的市场痛点，也得到很好解决。

同时，记者查询发现，2017年现场演出票务平台接连受到资本青睐，让新兴票务平台迅速崛起。从2016年7月至今，摩天轮票务接连完成4轮融资，去年10月该平台完成的B+轮融资，金额达到2500万美元，创互联网票务平台新高。

互联网票务平台

大数据价值凸显

相较于主办场馆而言，互联网票务平台在用户数字购票行为、互动行为等数据获取方面更加便捷。

比如，摩天轮票务拥有APP、小程序、微信公众号、官网等自有流量入口。同时，拥有猫眼、美团点评、京东演出等多个顶级流量入口，一方面，音乐会、演出、戏剧项目有了更多网络曝光机会，另一方面，观众也能更方便找到自己喜欢的演出、娱乐项目。

值得关注的是，互联网票务平台为消费者带来金钱上的节省，也是其在市场上受到热捧的重要原因。数据显示，超过25%的用户是因为折扣优惠而购买，带动众多演出上座率由60%~70%上升到85%~90%。

竞争激烈

行业或现新一轮洗牌

易观报告指出，随着互联网快速分化，文化需求多元化正逐步加重，展览、电竞有望成为新的增长引擎。在新的消费场景下，利用技术和数据，助力行业升级已是趋势。

业界专家认为，目前互联网票务平台在激烈竞争之下，很快会出现新一轮洗牌。

“不管是新城市的拓展，还是技术创新，互联网票务平台需要始终将提升用户体验放在首位，帮助他们如何更快、更准确地找到想要的那张票，且最具性价比，力求为用户带去更加便捷的购票体验。”商业分析机构分析师梁荣德说，只要抓住用户的心，才能在市场中站稳脚跟。