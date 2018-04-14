北京市工商局：网上预订家政保洁成投诉热点

来源：北京晨报

北京晨报讯（记者 陈琳）随着智能手机的普及，各种生活服务类APP因为便利性受到消费者喜爱，不过，通过APP从网上预订家政保洁虽然方便，但随之而来的纠纷也不少见。北京市工商局日前发布了3月份消费者投诉分析公示，网络预订家政保洁服务成为近期的投诉热点问题。

消费者黄女士下载某家政公司APP注册个人消费账户，用于接受家政保洁服务，于3月3日、3月11日等多次预约保洁服务，商家均未提供服务。黄女士要求商家退还账户内充值的余额，对方无故拖延。后经工商部门调解，经营者才退还消费者服务费。

近期，“12315”、“96315”两条热线陆续接到有关通过网络预订家政服务引发的消费投诉较为集中。根据投诉内容分析，此类投诉主要存在三种情况：一是预订成功后商家未提供服务；二是服务质量“缩水”。特别是服务旺季，人员的短缺在一定程度上造成了服务时间与服务质量上的缩水。消费者张女士说她就遇到这事儿。提早预订4个小时家政服务，保洁人员以干完活为由提前1小时自行离开；三是服务缺乏标准与规范化。

消费者如何正确选择家政保洁服务？工商部门提醒消费者，首先要核实家政公司是否有营业执照、服务人员是否有健康证等；其次，应以书面形式对服务内容、合同条款以及发生争议的处理方式作出明确约定；此外，消费者切莫出于急于雇人或贪图便宜等原因与家政人员私签服务合同。