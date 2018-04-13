特朗普下令调查美国邮政财务状况 证明与亚马逊有关

新浪科技讯 北京时间4月13日晚间消息，经过数次指责亚马逊利用美国邮政局(USPS)为自己跑腿，美国总统特朗普(Donald Trump)当地时间周四晚正式下达行政命令，要求对美国邮政局的财务状况进行调查。

根据该行政命令，美国政府将组建一个任务小组，评估美国邮政局的运营和财务状况。特朗普在行政命令中并未提及亚马逊，但很明显，特朗普是想找到证据，证明自己之前发表的一些言论。

今年3月31日，特朗普曾指责亚马逊：“美国邮政局配送亚马逊的包裹平均每单亏损1.50美元，总额高达数十亿美元。这种机制必须停止，亚马逊必须要缴纳相应的费用和税金。”

在随后的4月2日和3日，特朗普又两次抨击亚马逊，并称：“只有傻瓜或笨蛋才会说，正在亏损的邮政局会因为亚马逊的业务而赚钱。相反，他们赔钱了，这种局面将要发生改变。”

周四晚，由特朗普签署的这份行政命令称：“美国邮政局目前的财务状况是不可持续的，不能继续由纳税人来救助。”特朗普之前曾表示，亚马逊正导致纳税人蒙受“数十亿美元”的损失，因为该公司通过美国邮政局投递包裹，而后者的服务费用是由国家补贴的。

这份行政命令预计，自2007年至2009年济萧条以来，美国邮政局已累计损失约650亿美元。

据华尔街分析师预计，亚马逊向美国邮政局支付的包裹费用(每单)，仅为向联合包裹服务公司(UPS)和联邦快递(FedEx)所支付的包裹费用的一半。分析人士称，根据该行政命令组建的任务调查小组，可能会评估美国邮政局是否可以向亚马逊等公司收取更高的快递费。

虽然亚马逊是美国邮政局的最大客户之一，但该公司也在不断提高自己的快递能力，这将在一定程度上降低美国邮政局提高费用的影响。(李明)