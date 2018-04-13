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Facebook信息泄露影响：Instagram允许用户转移数据

Facebook信息泄露影响：Instagram允许用户转移数据
2018年04月13日 17:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月13日晚间消息，Facebook旗下照片共享服务Instagram今日宣布，将推出一款工具，允许用户下载自己的Instagram数据。

　　Instagram称，公司目前正在开发一款新的数据移植工具，允许用户将自己的照片、视频和消息复制到计算机中。

　　Instagram并未说明何时发布这款新工具，但业内人士称，很可能是今年5月25日。届时，欧盟将有一套新的数据隐私法付诸实施。根据该法案，欧盟消费者有权知道自己的哪些数据被保存，并有权要求平台删除这些数据。对于违反该法案的企业，最多将面临年营收4%的罚款。

　　Instagram一发言人称：“我们正在开发一款新的数据下载工具。通过该工具，用户可以将其在Instagram上共享的数据复制到计算机中，包括用户的照片、视频和消息。”该发言人还强调，这项服务将面向全球用户推出。

　　分析人士称，Instagram此举对于隐私倡导者而言是个是胜利。之前，Instagram一直不允许用户下载个人数据。相比之下，母公司Facebook早在2010年就允许用户下载个人数据。

　　数据移植在科技行业是一个被长期议论的话题。隐私倡导者认为，用户有权访问自己共享的内容。但从服务商的角度讲，如果竞争对手的服务允许用户轻松地导入图片、好友列表和其他信息，则完全开发用户数据就存在一定的风险。

　　而欧盟今年5月25日即将生效的新数据隐私法规定，像Instagram这样的服务必须要允许用户转移数据。此外，受近期曝光的Facebook信息泄露事件的影响，Instagram也拥有足够的理由让用户对个人数据有更大的控制权。(李明)

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