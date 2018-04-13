乐视网再遭问询：需说明新乐视智家估值多次下降原因

新浪科技讯 4月13日下午消息，深交所创业板公司管理部再次对乐视网下发问询函。要求乐视网就新乐视智家估值多次大幅下降的原因等问题做出说明。

根据函件内容，新乐视智家2018年3月的估值已调整为90亿元，2017年初的估值为300亿元，2018年1月的估值为120亿元以上，上述三次估值均为交易双方协商定价，未经评估。

深交所在问询函中要求乐视网就款项来往是否涉及资金占用、睿驰汽车拿地与贾跃亭有无关系、新乐视智家股权质押未履行股东大会审议程序原因、新乐视智家估值多次大幅下降原因、是否存在为控股股东贾跃亭及其关联方、 其它公司或自然人提供担保的行为、是否存在其它资产被司法冻结的情况，相关诉讼情况及进展、乐视并购基金的资金募集、赎回和外投资项目的具体情况等做出说明。

以下为问询函全文：

关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的问询函

创业板问询函[2018]第 167 号

乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会：

近期，我部就相关事项向你公司发出多份问询函件，请你公司结合前期回函情况、相关媒体报道等，就以下问题进一步作出核实说明：

1、你公司 3 月 28 日披露的《澄清暨复牌的公告》显示，截止2017 年 11 月 30 日，你公司的关联方欠款达到 753，141.08 万元。你公司 4 月 3 日回复我所问询函显示，关联方应收账款账面余额为472，581.61 万元（不含关联方其它应收款、预付账款、发放贷款及垫款）。

（1）请补充说明截止 2017 年底，你公司与关联方其它应收款、预付账款、发放贷款及垫款的明细，并结合合同条款和交易惯例，说明上述款项往来是否合理，是否履行了相应审议程序，是否构成关联方资金占用。

（2）请按照欠款方和欠款类型归集列示关联方应收款项（含应收账款、其它应收款、预付账款、发放贷款及垫款等）的具体情况，包括关联方名称、欠款金额、账龄、坏账计提比例等具体情况。

2、你公司 4 月 11 日回函称，睿驰智能汽车（广州）有限公司（以下简称“睿驰汽车”）是 Faraday Future（以下简称“美国 FF”）的关联公司，其土地拍卖款项全部来源于 FF 战略投资者的投资。请继续核实说明贾跃亭及其关联方与美国FF、美国FF 与SMART MOBILITY、贾跃亭及其关联方与睿驰汽车的具体关系，包括股权、协议控制或其它关系等；美国 FF 战略投资者与贾跃亭及其关联方是否存在关联关系，包括股权、协议控制或其它关系等；美国 FF 战略投资者的投资资金来源与贾跃亭及其关联方是否存在关系，与你公司关联方应收款项是否存在关系。

3、根据公告，你公司已于 2017 年 11 月将新乐视智家 34.94%的股权质押给天津嘉睿和融创房地产，但你公司至今仍未履行股东大会审议程序，请补充说明截止目前尚未提交股东大会审议的具体原因、后续工作安排及预计所需时间；请公司董事、监事、高管补充说明上述事项发生后所采取的应对措施，是否履行了忠实义务和勤勉义务；请中介机构就目前的审计评估工作进展情况及后续安排作出明确说明。

4、根据公告，新乐视智家 2018 年 3 月的估值已调整为 90 亿元，新乐视智家 2017 年初的估值为 300 亿元，2018 年 1 月的估值为 120亿元以上，上述三次估值均为交易双方协商定价，未经评估。请结合新乐视智家所处行业发展情况、新乐视智家电视产销量、市场占有率、财务指标等量化分析新乐视智家估值多次大幅下降的原因，以及本次估值的合理性。

5、请核实说明你公司是否存在为控股股东贾跃亭及其关联方、其它公司或自然人提供担保的行为，如存在，请逐笔说明相关担保的3具体情况，包括担保对象、担保金额、担保时间、被担保人是否存在偿债风险、担保事项是否已履行必要的审议程序及信息披露义务等。请保荐机构就此发表明确意见。

6、你公司 4 月 3 日回函称，公司所持有的重庆乐视小额贷款有限公司、乐视云计算有限公司、新乐视智家电子科技（天津）有限公司等 15 家公司的股权被司法冻结，请核实说明公司是否存在其它资产被司法冻结的情况，相关诉讼情况及进展，相关诉讼或冻结对公司的影响，并作充分的风险提示。

7、你公司设立了深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业（有限合伙）（以下简称“乐视并购基金”），并联合关联方乐视控股（北京）有限公司及实际控制人贾跃亭为乐视并购基金一期募集资金及预期收益提供回购连带担保。请补充说明乐视并购基金的资金募集、赎回和外投资项目的具体情况，包括投资标的名称、主营业务、投资比例、投资金额、目前盈亏状况等；核实说明公司提供回购连带担保的具体期限、涉及金额，是否已触发赔偿义务，及其对公司业绩的影响，并作充分的风险提示。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 4 月 18 日前将有关说明材料报送我部。

特此函告。

创业板公司管理部

2018 年 4 月 13 日