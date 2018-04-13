新浪科技> 互联网 > 正文

乘坐滴滴快车出事故 受伤乘客索赔27万

乘坐滴滴快车出事故 受伤乘客索赔27万
2018年04月13日 15:35 海淀法院网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 4月13日下午消息，据海淀法院官网，乘客金先生称其在乘坐滴滴快车过程中发生交通事故，致使其人身和财物受损，故将小桔科技有限公司、快车司机杨某及中国人民财产保险有限公司诉至法院，要求三被告共同支付其医药费、交通费、ipad损失费、经济损失费共计273908.2元。日前，海淀法院受理了此案。

　　原告金先生诉称，小桔公司系App“滴滴出行”的运营商，该应用程序包括“快车”、“出租车”、“顺风车”等内容。杨某在滴滴出行平台注册为滴滴快车驾驶员。2017年8月9日，原告通过滴滴平台约车到首都国际机场，杨某为接单司机。车辆行驶至顺义区机场高速机场南线匝道时，杨某驾驶的车辆与货车相撞。经交警大队认定，确定杨某对此次事故负全责。事故中，坐在后座的原告被撞至昏迷，随后被送往医院治疗，期间产生救护车和急救费437元，医疗费68047.34元，复查费1241.2元，陪护人员交通费383元，原告妻子从美国飞中国照顾原告费用50000元。此次事故还导致原告使用的ipad损坏，原告未能如期讲课直接损失150000元。

　　原告认为，其与小桔公司形成合同关系，小桔公司指派杨某载客，因此小桔公司和杨某构成共同侵权，应该共同承担赔偿责任。因肇事车辆在中国人民财产保险公司承保期限内，所以保险公司在保险范围内应承担连带责任。

　　目前，此案在进一步审理中。

滴滴快车事故
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有