乘坐滴滴快车出事故 受伤乘客索赔27万

新浪科技讯 4月13日下午消息，据海淀法院官网，乘客金先生称其在乘坐滴滴快车过程中发生交通事故，致使其人身和财物受损，故将小桔科技有限公司、快车司机杨某及中国人民财产保险有限公司诉至法院，要求三被告共同支付其医药费、交通费、ipad损失费、经济损失费共计273908.2元。日前，海淀法院受理了此案。

原告金先生诉称，小桔公司系App“滴滴出行”的运营商，该应用程序包括“快车”、“出租车”、“顺风车”等内容。杨某在滴滴出行平台注册为滴滴快车驾驶员。2017年8月9日，原告通过滴滴平台约车到首都国际机场，杨某为接单司机。车辆行驶至顺义区机场高速机场南线匝道时，杨某驾驶的车辆与货车相撞。经交警大队认定，确定杨某对此次事故负全责。事故中，坐在后座的原告被撞至昏迷，随后被送往医院治疗，期间产生救护车和急救费437元，医疗费68047.34元，复查费1241.2元，陪护人员交通费383元，原告妻子从美国飞中国照顾原告费用50000元。此次事故还导致原告使用的ipad损坏，原告未能如期讲课直接损失150000元。

原告认为，其与小桔公司形成合同关系，小桔公司指派杨某载客，因此小桔公司和杨某构成共同侵权，应该共同承担赔偿责任。因肇事车辆在中国人民财产保险公司承保期限内，所以保险公司在保险范围内应承担连带责任。

目前，此案在进一步审理中。