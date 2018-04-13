传泛大西洋资本与银湖资本拟投资蚂蚁金服

新浪科技讯 北京时间4月13日下午消息，据美国《华尔街日报》报道，美国私募股权投资公司泛大西洋资本集团（General Atlantic）和银湖资本（Silver Lake）都计划参与蚂蚁金服最新一轮融资。

本周早些时候有消息称，作为目前全球估值最高的私有公司之一，蚂蚁金服计划向国内外投资者至少融资90亿美元。这也有望创造近年来的私有公司融资之最。

知情人士表示，其他考虑入股蚂蚁金服的海外投资者还包括对冲基金老虎全球管理公司和私募股权公司Warburg Pincus。

目前还不清楚这些公司计划投入多少资金。知情人士称，一些投资者希望至少购买2亿美元股票。由于企业私有时间越来越长，所以私募股权公司对创业公司的后期融资越来越感兴趣。

按照之前的报道，此轮融资对蚂蚁金服的估值接近1500亿美元，成为全球估值最高的独角兽。蚂蚁金服2016年融资时的估值约为600亿美元。

知情人士透露，本轮融资仍在进行之中，可能包含美国和其他国家的投资者，新加坡淡马锡控股也考虑入股。

业界预计，蚂蚁金服最早有望于今年下半年上市，有可能同时在国内和国外交易所IPO。(思远)