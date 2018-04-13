快手上线“家长控制模式” 加强未成年人保护

新浪科技讯 4月13日午间消息，在安卓手机上更新最新版快手App发现，快手新推出“家长控制模式”。

进入快手App首页左上方设置，左侧栏出现了一个有带有儿童图标的“家长控制模式” 。经测试，该模式在 iOS和安卓端均已上线。

近期，短视频行业遭遇全面整改。各个短视频平台上频频出现未成人相关的视频或直播内容，诸如未成人怀孕、儿童打赏、未成年人参与有违公秩良俗的直播等，获得了广泛的关注，并被央视等媒体点名批评。在这样的大背景下，一直在落实整改的快手尤其值得关注。

下载安卓新版本进行体验。打开新版快手，“落实整改 砥砺前行”的banner依然在发现页置顶，视频也多为阳光健康的各类生活内容

未开启“家长控制模式”时，图标旁的灰色字体显示“未开启”

点击按钮进入功能界面，列有只呈现适合未成年人观看的内容，无法进行打赏、充值、提现等行为，无法进行直播等三条说明

点击开启后，需输入4个字符的密码，并再次确认

确认之后，界面主动返回发现页，非常明显的改变是，同城tab消失，只有关注和发现页

仔细体验“家长控制模式”，并与普通模式对比后，发现该模式具有如下功能：

1、去掉同城；

2、关闭直播打赏功能；

3、关闭查找功能；

4、关闭钱包功能；

5、关闭安卓里的作品打赏功能

6，发现页内容大幅改变，对未成年人观看视频进行严格分级。

例如，点击进入某直播，右下角原本有的送礼物功能被取消，取而代之的是“红心点赞”。

快手相关负责人表示，此次上线的“家长控制模式”旨在大力加强对未成年儿童的保护，不论未成年用户是否拥有自己的手机，家长都可通过每次随机设置密码的方式对孩子观看内容、使用快手时拥有的权限进行限制。

快手负责人提到，保护未成年群体是快手作为平台企业的社会责任，我们义不容辞。即日起，只要开启“家长控制模式”，未成年用户发现页将只推荐适合18岁以下用户观看的内容，“我们正在逐步优化、增加未成年过滤内容池，保证不良、低俗内容与未成年人隔绝，同时多推荐一些正能量视频”，他称，“这是我们建立全方位未年人保护体系的第一步，我们会持续进行迭代更新，这只是最初的版本，欢迎大家监督，并提供宝贵意见”。

快手负责人表示，针对未成年人的保护一直是快手关注的重点。除了家长控制模式外，快手已全面完善身份认证措施，严禁未满18岁用户开通直播权限。此外，涉及到未成年人打赏问题，通过用户画像技术识别未成年人后，快手将实行全额退款政策。(谭宵寒)