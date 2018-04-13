黄明端谈阿里投资大润发:不会离开 有十几个项目对接

新浪科技讯 4月13日午间消息，大润发董事长黄明端近日首次在公开场合谈及阿里投资大润发，以及当前阿里与大润发业务合作的细节。

谈及双方投资过程的细节，黄明端说，阿里投资大润发先决条件管理团队要稳定。“阿里的态度是，你这个团队要保持稳定，如果不能保持稳定，我投资没有什么意义，如果保持稳定我就投。”

“很多人传说我要离开，今天跟各位再申明一遍，我不可能离开大润发这个工作，想要帮我找工作的朋友真的谢谢你们，就不必了，我不会离开大润发，从大润发开始我负责把它承建的，从开始第一天把它当成自己的事业来做，过去一样，未来也是一样。“

去年11月20日，阿里巴巴与高鑫零售联合宣布，阿里巴巴集团共投入约224亿港元（28.8亿美元），直接和间接持有高鑫零售36.16%的股份。高鑫零售运营大润发公司在中国大陆运营大润发零售业务以及欧尚中国在中国大陆的欧尚零售业务。

谈到双方合作的原因，黄明端回忆，“跟逍遥子（阿里巴巴集团CEO张勇）碰到第一次他问我，你们门店想不想数字化？我说当然希望数字化。第二个问题你需不需要聪线上引流到线下来？我半夜都想。他说淘宝有5亿活跃的顾客，可以带流量到线下来，我说这太好了，我们就想办法合作。”

“如果你要问我跟阿里合作的情况，我们是非常开心，有一点相见恨晚，两个团队都非常开心。”黄明端称，大润发与阿里已经有十几个项目在对接。

“阿里把技术，流量，盒马的新零售资源还有一些自有品牌的资源都无条件贡献给大润发，还有天猫的网红商品、天猫智能母婴室、大进口部的很多资源。我发现钉钉蛮好用，就问能不能请钉钉团队给我们指导一下，现在内部沟通都用钉钉，确实非常高效。“

2018年被认为是新零售的爆发年。今年起，阿里巴巴在新零售的布局进入整编期，新零售“八路纵队”之间，将发生更多化学反应。黄明端也坦言，目前大润发和盒马、天猫、菜鸟的团队在互相学习。“我们不止学到技术，盒马供应链的效率化管理做得非常好，老菜（侯毅）也一直说大润发的精细化管理非常值得学习。天猫菜鸟的团队也去看过我们的物流。”(张俊)