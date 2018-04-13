今年全球新增16家“独角兽” 四分之一在中国

新浪美股讯 北京时间13日早间消息，据美国《商业内幕》网站报道，在科技行业，能够成为“独角兽”（估值10亿美元以上）的初创企业可谓凤毛麟角。CB Insights去年的一项研究显示，一家初创企业成为“独角兽”的机会低于1%。

不过，据PitchBook统计，今年前几个月，全球已有16家公司克服这些困难，成功跻身“独角兽”行列。这些企业正致力于改变交通、医药、娱乐、数据分析和农业等行业。

虽然大多数达到“独角兽”地位的公司都在美国，但中国是一个引人注目的竞争者，有四家公司上榜：美菜、曹操专车、斗鱼和趣头条。罗马尼亚诞生了其迄今为止的首家“独角兽”企业，一家名为UI Path的机器人自动化公司。

以下为2018年新诞生的“独角兽”企业名单：

1． Canva：澳大利亚公司，为图形设计师提供直观平台。创办于2012年，迄今已获9600万美元融资，目前估值为10亿美元

2． 美菜：来自中国的生鲜移动电商平台。创办于2014年，已融资4.77亿美元，估值28亿美元。

3．曹操专车，中国的新能源汽车共享出行平台。创办于2015年，已融资3.8亿美元，估值16亿美元。

4． Cabify，提供类似优步的打车服务，但目前只在一些葡萄牙语和西班牙语国家运营，包括葡萄牙、厄瓜多尔和多米尼加共和国。创办于2011年，已融资4.1亿美元，估值14亿美元。

5． Snowflake，为企业提供一种利用云计算硬件和软件存储和分析数据的方法。创办于2012年，已融资4.73亿美元，估值18亿美元。

6． HeartFlow，美国一家医疗技术公司，得到US Venture Partners与GE Ventures等投资者的支持。创办于2007年，已融资4.67亿美元，估值15亿美元。

7． MedMen，美国南加州最大的合法大麻零售商，在南加州、拉斯维加斯和纽约经营着18个大麻药房。该公司时尚的零售店被设计成类似于苹果商店的风格。创办于2010年，已融资5700万美元，估值10亿美元。

8． OrCam，以色列公司，其开发的人工智能技术能让视障人士听到印刷文本，区分产品，并识别面孔。创办于2010年，已融资1.3亿美元，估值10亿美元。

9． DoorDash，由华人创办的美国网络送餐公司。创办于2013年，已融资7.22亿美元，估值14亿美元。

10． Nubank，巴西金融科技公司，短短一年内营收增长两倍，用户增长一倍。创办于2013年，已融资3.29亿美元，估值10亿美元。

11． UI Path，前文提到的罗马尼亚机器人自动化公司。创办于2005年，已融资1.49亿美元，估值11亿美元。

12． 斗鱼，中国游戏直播平台。创办于2005年，已融资11亿美元，估值15亿美元。

13． 趣头条，中国新闻与娱乐内容平台。创办于2016年，已融资1亿美元，估值14亿美元。

14． Samsara，物联网传感器开发公司。创办于2015年，已融资1.3亿美元，估值14亿美元。

15． Tempus，收集分子和临床数据，为癌症患者提供更有效的治疗方案。创办于2015年，已融资1.58亿美元，估值11亿美元。

16． Intercom，一家客户参与公司，帮助企业使用其数据驱动的消息传递系统与客户进行联系。创办于2015年，已融资2.4亿美元，估值13亿美元。