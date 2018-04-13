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抖音4月永久封禁15234个账号 清理27231条视频

抖音4月永久封禁15234个账号 清理27231条视频
2018年04月13日 11:02 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月13日上午消息，抖音发布2018年4月对违规账号及内容的处罚通告，2018年3月1日至3月31日，抖音平台累计清理27231条视频，8921个音频，89个挑战，永久封禁15234个账号。

　　以下为通告全文：

　　为倡导美好、正向的社区氛围，打造健康、有价值的平台，抖音平台持续打击违规账号及内容。

　　2018年3月1日至3月31日，抖音平台累计清理27231条视频，8921个音频，89个挑战，永久封禁15234个账号。

　　部分下架挑战示例：

　　#撕逼##氦气变声##撞车##超速##中彩票##灵异事件##翡翠赌石##农村老古董##比特币##疯狂泰迪#

　　受处罚账号及内容，主要包括以下7种违规类型：

　　1、色情低俗

　　部分处罚账号：

　　剂阑睦砂、A荒宋、福禧阁、芬靖雌垢、来氨召舅、手机用户72707048570、吃货康康很宅哒LL、南郭钙戎、切割啦啦啦啦哇啊、手机用户67690363411、允大仙、我是按按啊、轩轩要冲百万、一婷宝宝

　　2、侮辱谩骂

　　部分处罚账号：

　　烟雨朦胧ML21、Love≈you1王82、惠之子、仲！华150｜条、也去荷、超级大国寒、薇84975104617、褶皱的回忆、优雅_脚后跟11、得缘见半面6、新密潇洒哥86、y395772712、科比式神话50

　　3、造谣传谣

　　部分处罚账号：

　　梧桐雨梧桐城2435、蓝色雪狐23246、丶小佈丶86、楚於斯4457、自由女雕像00551、月下の魔术师↑99、左岸流伤95、苏以痕先生丶24、何建泽影迷、︶沉沦你的依赖98、gamesa34、DN_伤痛の赤15、97年的芒果粉95、120.6.159.*、『残』°

　　4、 垃圾广告

　　部分处罚账号：

　　牛牛、- 久伴情惜、AA錵児为神马这样紅、程·程;、乐乐、赵雅如_、焕姐你狠火、撞上经典、卡瘦体脂管理师、蕾蕾2354372、小丽丽姐8

　　5、侵犯版权

　　部分处罚账号：

　　薇841257493384、张叁乀31、zshehe46、张·小潜53、我爱陈小芳、鲁小瑶54、吴豪俊95、40746806030、69453956、茂林大佐99、墨色秋凉95、竹葉閣、丶水胭脂39、阳光依然灿烂っ25

　　6、内容引人不适

　　部分处罚账号：

　　终音e镰刀62、塔布羊7、強顏欢笑19、117.136.22.*7981、天对40、亮点在几楼61、warkey119054、电音小王子81、潴尛戒28、四海游五湖飘32、小女Ren゛24、高山望景25、张佑赫呀25、麻雀冬南飞62、喵丶怡咩酱

　　7、涉嫌违反法律法规

　　部分处罚账号：

　　千岛妤78、fay135748、吃饭就点花生米77、80℃结冰、思念丶你de爱54、我叫我爱宅62、票务201186、冰冷☆ゞ迷戀、放下我的罩、苏菲玛索大姐姐47、琳冰欣欣88、玉田纯爷们儿、素衣天琊25、Suci_yUki、亻可音

　　抖音的初心是记录美好生活。作为平台，抖音深感责任重大，一直致力于为用户提供积极、美好、绿色、健康的内容生态环境，坚决并持续打击低俗、低质等信息，并根据情况严重程度，相应给予审核不通过、删除违规内容、内容不推荐、后台警示、限制上传视频、永久封禁、报警等处理结果，绝不允许类似内容攫取用户的注意力。

　　抖音欢迎广大用户成为我们的社会监督员，如发现平台上的违规账号及内容，可以发送至举报邮箱：jubao@douyin.com，帮助抖音一起成长。

　　抖音运营平台

　　2018年4月13日

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