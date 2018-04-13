淘宝店家售卖“洗稿”神器：48元洗稿套餐 包教包会

正义网北京4月13日电（见习记者 郭璐璐）流量经济的时代，一篇“爆款”文章，往往带来丰厚的名与利。但是，在名利双收的背后，或许隐藏着对他人著作权的侵犯。对他人的原创文章进行篡改、删减，看似原创实则侵权，这样的“洗稿”行为一直存在争议。

中国政法大学知识产权研究中心研究员徐新明在接受正义网记者采访时表示，“洗稿”是否构成著作权侵权，需要对相关文章进行整体判断，虽然经过改头换面，看似独创，但仍存在侵权著作权的可能。

淘宝网店公开售卖洗稿软件

早在年初，“大V”六神磊磊发文指多个自媒体大号“洗稿”。其中，他提到公众号“周冲的影像声色”刊发的文章《郭襄与张三丰：你的风陵渡，我的铁罗汉》“洗”了自己的旧作《一百年，你的风陵渡，我的铁罗汉》。

次日，周冲在其公号发文否认侵权、剽窃。她通过逐段对比、发布手稿释疑等方式，反驳洗稿指责，并表示拟起诉维权。后六神磊磊再次发文“起底”周冲。对此，周冲回应说，六神磊磊在文章中提到的事情，有些是真，有些是假，有些是误会，“愿意接受所有合理批评”。

来自六神磊磊与周冲的这场互怼，并未使“洗稿”销声匿迹，相反，“洗稿”技术再度升级。

正义网记者获悉，在淘宝，有网店公开售卖洗稿软件套餐。根据卖家介绍，上述套餐包括自媒体爆文采集工具、自媒体爆文伪原创工具、文章原创度检测工具以及图片伪原创工具等。

根据卖家的说法，上述4个工具与爆文的产生紧密关系。“一个爆文的产生要经过采集、伪原创、检测（查重）、发布这四个环节，本套软件包括这几个步骤所需要的软件，包括这几个步骤的软件套餐是38元。”卖家在说明中补充，也出售图片伪原创的软件，算在一起，套餐价格是48元。

据介绍，上述软件采集相关文章后、会对选定内容进行伪原创编辑、原创度检测通过后，一篇“新”文章就产生了。店家同时称“包教会使用。”

洗稿软件涉嫌侵犯他人著作权

售卖洗稿软件可能涉嫌严重违法。北京韬安律师事务所律师邓尚锐接受正义网记者采访时表示，此类软件一般都会建立存储大量受到著作权保护的作品的软件素材库，而这种使用通常也是没有获得著作权人合法授权的。洗稿软件开发及销售者，在未得到相关作品权利人授权的情形下，将此软件售卖，会涉嫌侵犯他人作品的复制权、发行权、信息网络传播权等。

“另一方面，一些用户使用洗稿软件作为工具拼接出新的文章的行为同样涉嫌侵犯他人复制权、改编权等著作权权利，而洗稿软件的开发或者销售者则可能因构成帮助侵权而需要与直接行为人（用户）承担连带责任。”邓尚锐向记者表示。

邓尚锐说，著作权行政管理部门也可以主动对网络上售卖“洗稿”软件的行为进行立案调查。著作权行政管理部门结合违法行为的具体情况，可以责令侵权人停止侵权行为，并可以对其处以警告、罚款等行政处罚。

“如果这种网络上售卖洗稿软件的商家违法所得达到一定的量或者《刑法》或相关司法解释规定的相应严重或特别严重情节的，那么将会触犯我国《刑法》。”邓尚锐说。

个别词语的复制替换难脱侵权嫌疑

虽然有洗稿软件的支持帮助，但并不意味着掐头去尾、改头换面式的洗稿作品会得到法律的保护。

通过语序颠倒、词语替换等将文章改头换面，这有可能会产生新作品，但这种在原作品的基础上改编而来的新作品，有可能会侵犯原作品权利人的改编权、署名权等。徐新明认为，是否侵犯著作权，要对作品整体进行判断，仅仅是调整顺序、替换文字等，这些比较容易认定，但如果是通篇的洗稿，则是需要一个复杂的认定过程。

徐新明补充说，对原作品进行歪曲、篡改，严重破坏作品完整性和原始表达，将作品改得面目全非、四不像的，也会涉嫌侵犯原作品权利人的保护作品完整权。

西南政法大学民商法学院副教授易健雄表达了相同观点，只是替换原作品的个别词语，仍会构成侵权。

“简单的替换没有任何创造性可言，应该属于实质性的复制。”不过，在把握文章主旨后，用其他的方式进行表达的，可能不会构成侵权。易健雄说，只借鉴他人文章的框架或句式，而不借鉴他人文章内容的，应属于借鉴他人作品的思想，不会构成抄袭或侵权。