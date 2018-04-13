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Spotify收购音乐授权公司Loudr 简化支付版权费流程

Spotify收购音乐授权公司Loudr 简化支付版权费流程
2018年04月13日 09:12 新浪科技
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Spotify收购音乐授权公司Loudr 简化支付版权费流程
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　　新浪科技讯 北京时间4月13日上午消息，刚刚上市的流媒体音乐服务商Spotify刚刚收购了音乐授权公司Loudr，希望简化其追踪和支付版权费的流程。Spotify表示，Loudr的团队将在其纽约办公室工作，帮助该公司继续为歌曲创作者和版权所有者创造更透明、更高效的音乐出版行业。

　　Loudr成立于2009年，前身是A Capella Records，后于2013年调整品牌。该公司2015年推出了一款名为Loudr Licensing的产品，让艺人和唱片公司可以获得机械复制许可，这是在Spotify和Apple Music等其他数字渠道对封面歌曲商业化所必须的东西。

　　除了与Spotify整合，Loudr的专家和技术团队还将继续为其发行和聚合合作伙伴提供一些服务。

　　“Loudr不只是为艺人开发了一种聪明简单的方式来获取机械许可，它还是真正的音乐行业创新。”Spotify发行主管亚当·帕尼斯（Adam Parness）说，“Loudr团队完美地补充了Spotify的音乐发行业务，我们认为，我们可以继续营造开放、流畅、现代的音乐发行格局。”

　　对Loudr的收购有望帮助Spotify缓解与歌手和发行商之间的关系。业内人士认为，由于Spotify忽视了版权方面的投资，导致他们与歌手和音乐发行伙伴的关系面临挑战。虽然此次收购不能完全解决问题，但却有望帮助Spotify在一定程度上缓解这一问题。(思远)

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