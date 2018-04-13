马云文章引美网友热议：农民恼火白宫忙出补偿计划

[环球网科技综合报道]阿里巴巴董事局主席马云11日在美国华尔街日报撰文称，美国在贸易战中得不到半点好处，并会失去巨大的中国市场。马云用理性客观的观点捍卫全球化，捍卫自由贸易和中小企业的利益，在关键时刻，没有回避这场世纪贸易之争。马云的文章，引发了美国网友的热烈讨论。

马云阐述了中美贸易本质 引美国网友激辩

马云在文章中指出，美国过去30年执行的经济政策，那就是鼓励美国公司将劳动密集型的制造业外包到中国和其他亚洲国家，把创新、技术和品牌等等最有价值的部分留在美国。

对于马云的观点，美国网友反响不一，有人支持有人反对，反对者认为，马云是在替中国说话，美国在贸易中一直吃亏，马云装看不见。

但事实上，马云在文章中提到了：对于这一美国主导的全球化，中国积极拥抱，结果是中国成为世界最大的制造业出口国；美国消费者享受到了低价产品和服务。中国拥有巨大的贸易顺差；美国公司拿走了大部分利润。

在华尔街日报文章下面的留言区里，也有理智的读者对美国的“喷子”们表示了如下观点：

美国华尔街日报的精选读者评论：对于马云的观点，好多评论都忽略了一个重要事实，美国新总统上台之后，接待哪些客人是非常重要的一个风向标。特朗普在上台前两个星期，在特朗普大厦会见了马云。在这里骂中国和马云的人可能不太理解这个会面的重大举动，我（该读者）在华盛顿特区待了22年，在政府工作了26年，我知道这个举动的重大意义，这意味着美国政府会理智，并和中国有顺畅的工作关系。你们这些骂马云的喷子，继续吧，我会把中国当成我的投资首选的。

还有另外一个读者说到： 马云说出了真相，中国是一个成熟，具有高度竞争力的世界经济强国，完全胜过美国

贸易战动摇特朗普支持主体 白宫忙出台保护性措施

贸易战如果当真爆发，首当其冲遭受损失的将是数百万中小企业，农户，这也正是马云一直关注的群体。

马云在文章中说：我之所以对他们感同身受，是因为去年阿里巴巴在底特律举办美国中小企业峰会，我就和他们在一起。他们从美国各地赶来，了解如何通过阿里巴巴进入中国巨大的消费市场，明白这是他们可以掌握的自己生意的未来。

特朗普政府也对这个群体的也极为敏感，毕竟，是中西部的选民们，在2016年总统大选中，力挽狂澜，将一直处于落后状态的特朗普推进了白宫。这次贸易战也是他们将遭受最多的损失。

马云的文章刚刚刊发没多久，华尔街日报就报道了“美国政府内线”带来的消息，称特朗普政府将出台一系列措施，减轻农民们在贸易战中的损失。

华尔街日报截图：特朗普准备出台农民大礼包来封住批评贸易战的国内声音

对于特朗普的糖衣炮弹，美国的农民们并不买账。美国大豆协会的副会长，以及大豆种植农场主David Stephens对华尔街日报表示：农民们对和中国进行谈判协商更感兴趣，而不是给农民们补偿。

农民们的想法显然不是少数，美国共和党参议员本 萨斯表示：（由于惧怕农民反对贸易战）就给补贴的办法，就像周六清早的电视台播放的卡通节目一样（质量差）。 我们希望能更多的贸易，而不是更少。 农民们希望能够让世界吃上饭，同时在贸易中获胜。现在华盛顿的有些人，希望给农民们出钱让他们在竞争中输掉！