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Facebook COO桑德伯格已与欧盟法务专员对话

Facebook COO桑德伯格已与欧盟法务专员对话
2018年04月13日 06:01 新浪科技
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Facebook COO桑德伯格Facebook COO桑德伯格

　　新浪科技讯 北京时间4月13日凌晨消息，本周四，欧盟司法专员维拉·朱洛娃（Vera Jourova）称她已与Facebook首席运营官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）就Cambridge Analytica数据泄露事件进行了一次“建设性和开放性的讨论”。

　　此次对话持续了大约一个半小时，朱洛娃表示，欧盟将密切关注Facebook对于新的欧盟隐私法《通用数据保护条例》的实施情况，该条例将于今年5月25日正式开始生效。

　　朱洛娃在对话后说：“我最关心的还是受数据泄露事件影响的欧盟公民。桑德伯格告诉我说Facebook已经在本周开始通知受该事件影响的欧盟用户。”

　　上个月，有媒体报道称数据分析公司Cambridge Analytica以不正当的方法获取了Facebook高达8700万用户数据，该公司还与美国总统特朗普的竞选团队合作过。此事件对Facebook的影响非常大。

　　朱洛娃接着说：“桑德伯格向我透露称，可能有很多应用程序在获取用户的个人数据和他的好友数据。我曾督促Facebook采取一切必要措施以减轻未来对于用户的潜在负面影响。”

　　桑德伯格还告诉朱洛娃称，Facebook正在着手提升平台上政治广告的透明度。

　　同时，朱洛娃表示，Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）应该会接受向欧洲议会作证的邀请。

　　过去两天，扎克伯格完成了他在美国国会长达10小时的作证日程，主要讨论的是Facebook处理数据的方法和应该对Facebook实施怎样的监管等问题。（小宝）

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