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蔡崇信入主布鲁克林篮网队 创NBA最大的中国人投资

蔡崇信入主布鲁克林篮网队 创NBA最大的中国人投资
2018年04月13日 05:03 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月13日凌晨消息　纽约市布鲁克林区的篮球事业即将迎来“菜篮子工程”的改造。布鲁克林篮网队刚刚官宣，阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信以个人身份收购篮网队49%的股份。

　　所以布鲁克林篮网本赛季28胜58负又算什么呢？来自东方的神秘力量就要让它脱胎换骨了。可以预见的是，有了这位中国老板，篮网在太平洋对岸就多了一个960万平方公里的主场，还有十几亿的潜在球迷。

　　按照篮网队目前23亿美元的估值，蔡崇信此番收购超过10亿美元。这是NBA历史上最大的一笔来自中国的投资，蔡崇信也成为篮网51年队史上第一位中国人老板。不过，由于这是蔡崇信的个人投资，球队将不会像中国剁手党们希望的那样改名叫 “布鲁克林淘宝队”或“布鲁克林天猫队”。当然，官方也并没有排除天猫布鲁克林篮网旗舰店未来上线的可能。

　　蔡老板本人则表示：“作为一个终身体育迷，我非常荣幸能成为篮网的股东并加入NBA大家庭。篮球是一项世界性的运动，希望可以将NBA和布鲁克林篮网的特殊魅力带给全世界球迷。”

　　“终身体育迷”可不是随便说的，蔡崇信至少是阿里巴巴篮球打得最好的人。学生时期，蔡崇信还曾代表耶鲁大学曲棍球校队参加了美国NCAA第一级别的赛事。也正是由于他的积极运作，去年10月，蔡崇信和马云联手升级阿里巴巴与NCAA冠军联盟Pac-12的战略合作，向中国观众独家引进Pac-12旗下包括NCAA篮球冠军赛在内的足球、排球、游泳、曲棍球等超过175场赛事。当时蔡崇信还曾在阿里巴巴园区内的篮球馆亲自下场，和NCAA球员们一起秀了一把球技。

　　蔡崇信将自己对体育的热爱与实践，视为对阿里人“正循环”观的佐证。他说：“我们很幸运创办了阿里巴巴，我们努力工作让天下没有难做的生意，让公司发展得更好；同时阿里巴巴对我的回馈，让我能够投入到热爱的运动，也能给更多中国人带来健康与快乐。没有比这更正循环而快乐的人生了。”

　　通过认真工作得到回报，再以此推动中国的健康与快乐，是马云、蔡崇信等很多阿里人始终倡导和践行的人生观。早在阿里巴巴赴美IPO前的2014年4月，蔡崇信就与马云一道宣布成立个人公益信托基金，通过在环保、健康、教育、公益四个领域的工作，促进人与自然、人与社会的和谐发展。基金来源于他们在阿里巴巴拥有的期权，规模为阿里巴巴集团总股本的2%，按目前阿里股价，价值近600亿人民币。

　　蔡崇信表示，在投资篮网队之后，他的工作时间与精力仍将一如既往用于阿里巴巴的发展，他对健康、快乐人生观的提倡和践行还在持续。

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