传滴滴5亿美元投资青桔单车 或联手阿里围剿美团摩拜

来源：36氪

据知情人士告诉36氪，滴滴内部已计划加大对旗下青桔单车的投入力度，接下来将重点发力一二线城市单车市场，预计年内投入总金额超过5亿美元。不过滴滴方面对此不置可否，仅表示以公司公告信息为准。

今年1月，36氪曾独家报道滴滴不但接管了小蓝单车，而且自己内部孵化了一个共享单车产品，也就是后来的青桔单车。截止到今年4月中旬，青桔单车已在成都、佛山、东莞、合肥、南昌、无锡等地运营。

目前青桔单车采取免押金骑行，用户也可领取免费的单车券，一次领取60张，有效期一个月。此前36氪也曾报道，据多名消息人士，滴滴和老牌自行车厂富士达合作造车。“首批单量大概是20万单左右”，一名消息人士称，不过这个说法并没有得到滴滴官方的证实。

巧合的是，今天下午有消息曝出，阿里支持的哈罗打车完成了新一轮7亿美金的融资，蚂蚁金服与复星为主要投资方。对此，哈罗单车执行总裁李开逐透露，公司会在近期对外披露相关的信息。

上述知情人士还向36氪透露，阿里和滴滴在单车领域的投资进展同天曝出并非巧合。鉴于新零售、打车以及单车等领域的复杂战局，阿里和滴滴很可能已达成一致，双方将联手围剿美团以及被其收购的摩拜单车。

目前滴滴在打车和外卖市场均和美团存在激烈竞争。今年4月3日，美团收购了摩拜，两者正式形成联合，一起对抗滴滴和ofo。而在摩拜被收购的前一天，阿里又宣布收购美团的老牌竞争对手饿了么，此时滴滴如果和阿里联手，无异于最终将矛头指向美团。

很多迹象表明，出行领域的战争或已经全面升级，而美团接下来可能会面临更大的竞争压力。